Foltýnův STRATKOM dělá botu za botou. Ale připomínat cenu svobody dnes potřebujeme

Typický vládní malér: odbor strategické komunikace státu (STRATKOM), který vede Otakar Foltýn, rozeslal poslancům speciální kartu, která jim radí, jak mají mluvit o sebeupálení Jana Palacha v roce 1969. Výročí Palachova činu bylo minulý týden 16. ledna. Na síti X na kartu upozornila poslankyně ANO Ivana Mádlová, místopředsedkyně Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

První, co vás napadne: proč STRATKOM instruuje poslance, jak mají mluvit o Palachovi? Dodám, že kupříkladu poslankyně Mádlová má tituly PhDr., Ph.D., MBA. Dalo by se očekávat, že čin Jana Palacha chápe. Není proto divu, že kartu ironizuje, "kdyby mi (Foltýn) nenapsal, tak bych vůbec ten tragický čin Jana Palacha nepochopila a nekomunikovala ho správně". Přidává "obdivuji, že nad námi fašouny a sviněmi ještě nezlomil hůl a snaží se nás takhle vzdělat". Tady Mádlová naráží na starší vyjádření Foltýna a automaticky se zařazuje do plukovníkem kritizované skupiny Putinových příznivců.

Tématem stratkomové karty je svoboda. Radí: "Aktivně komunikovat: Svoboda není samozřejmost - k vítězství zla stačí, aby dobří lidé nedělali nic. Komunistický režim byl skutečnou totalitou s omezováním základních lidských práv, mj. svobody slova. Jakékoli srovnávání současnosti s touto érou je především velkým projevem neúcty k obětem totality a k lidem, jako byl Jan Palach…"

Když si odmyslíte instruktážní tón, povel "aktivně komunikovat", nelze celkem nic namítat. Všecko je to pravda. Pravda navěšená na Palachovu oběť. A taky pravda namířená proti lidem, kteří dnes tvrdí, že žijeme zase v totalitě, že v Česku panuje cenzura a že nemáme svobodu slova.

Což říká kupříkladu Andrej Babiš. Takže se STRATKOM najednou, chtě nechtě, zapojí do předvolebního boje. A nikoli omylem, karty přece odbor poslal všem poslancům.

Toho okamžitě využije Karel Havlíček, stínový premiér ANO. Na tiskové konferenci, poté co položil v Praze u muzea květiny k uctění památky Jana Palacha, spustí: "Vítejte v době Fialova režimu, v době, kdy zákonodárcům chodí z ÚV přátelské upozornění, jak že to máme komunikovat."

Pokračuje: "Není nic příznačnějšího pro Petra Fialu a spol., než moralizování a poučování. Dobří, zlí, demokraté, nedemokraté, uvědomělí, dezoláti, prozápadní a provýchodní a mohl bych pokračovat. A k tomu máme tým strategické komunikace Petra Fialy a k tomu máme KRIT Víta Rakušana." (KRIT je Krizový informační tým ministerstva vnitra.)

Havlíček svoje vyjádření k Foltýnově kartě zakončí: "A já bez jakýchkoli emocí sděluji, že naše vláda všechny tyto samozvané zachránce demokracie zruší." Stínový premiér tedy mimochodem použije slovník minulého režimu (samozvaní zachránci demokracie). Přitom se plete, Foltýn není "samozvaný". Nepozval se sám, vybrala si ho vláda. Havlíčkovo sdělení, že "naše vláda" STRATKOM a KRIT zruší, potěší lidi od ANO přes SPD až po Stačilo! a Motoristy.

Babiš: Že jsme proukrajinští, to je nesmysl

STRATKOM předvádí, jak se to nemá dělat, jak se strategická komunikace nemůže vést. Jistě má smysl připomenout čin Jana Palacha, ale rozhodně ne tak, že rozešlu kartu všem zákonodárcům, jako by o Palachovi nevěděli nic.

Pokud chce STRATKOM vysvětlit, že u nás máme do současné doby naprosto nevídanou svobodu slova, může to ukazovat na konkrétních příkladech. Jsou jich plné sociální sítě, zprávy v médiích včetně veřejnoprávních, plná náměstí, kde dnes může vystoupit kdekdo prakticky s jakoukoli lží.

Možná by při výročí oběti Jana Palacha mělo smysl něco jiného. Poukázat na to, že za svobodu umírají lidé i dnes, ukázat, že Ukrajina je plná obětí lidí, kteří pokládají život za svobodu, kteří staví hráz obrovské přesile. Možná by mělo smysl vysvětlit, jak naše svoboda souvisí se svobodou Ukrajiny, jak jsou na sebe ty svobody navázané…

Vysvětlit by to potřeboval i šéf ANO Babiš. Ten v podcastu Chuť moci řekl kupříkladu toto: "Jedni na nás útočí, že jsme proruští, to je totální blbost, druhý zase, že jsme proukrajinští, to je taky jako nesmysl, my jsme pročeský, my jsme pro Česko, my jme pro české lidi." Říká tedy, že "my", rozuměj ANO, není proukrajinské, to je podle něj nesmysl.

Být proukrajinský je nesmysl? Stát na straně země, která se rve o svoji svobodu, odkud k nám utekly statisíce lidí, země, která se brání, aby ji neuchvátila ruská velmoc, je nesmysl? Obecně platí, že Ukrajina bojuje proti Rusku, Rusko zařadilo Česko na seznam nepřátelských zemí a Ukrajina Rusku brání postupovat dál. Pokud mi jde opravdu o svobodu, pak prostě nemohu nebýt proukrajinský.

Zároveň si uvědomuju, jak složitou, ba skoro nemožnou práci dnes STRATKOM má. Pokud by plukovník Otakar Foltýn veřejně komunikoval, že ten, komu jde o svobodu a demokracii, nemůže nebýt proukrajinský, okamžitě "napadne" Andreje Babiše, i když ho nebude jmenovat, a s ním celé ANO, protože Babiš je ANO.

Vláda Petra Fialy si uvědomuje, jak důležité je lidem připomínat cenu svobody. Chystá k tomu kampaň za 34 milionů korun, která potrvá až do prosince. Budeme se s ní setkávat ve venkovním prostoru, online a v rádiu. Tajemnice STRATKOM Jiřina Nováková k tomu sdělila: "Témat, kterým se chceme věnovat, je více, ale jedná se především o propagaci ústavních hodnot, jako jsou svoboda, demokracie, spravedlnost, soucit a vláda práva, vlastenectví a podpora spojeneckých vazeb."

Nepochybujme, že i tato akce se stane terčem kritiky opozice, 34 milionů se jí bude zdát strašně moc peněz. K tomu dodám, že velké obchodní řetězce vydávají ročně na reklamu až miliardy korun a jde jim jistě o míň než o udržení svobody. Na Slovensku dnes vidíme, kam a jak rychle se země může dostat. Stačí nechat šířit dezinformace a kašlat na svobodu. Třeba na svobodu Rusy devastované Ukrajiny. Jen doufám, že tahle kampaň nebude tak mimo, jako se míjí cílem dosavadní práce STRATKOM.

