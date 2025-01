Catch-all hnutí ANO to hraje na obě strany, na tu protiruskou i na východní proruskou

Podivně rozkročený Babiš potřebuje udržet demokratické voliče, ale zároveň přitáhnout voliče SPD, Stačilo! a dalších uskupení, aby ve volbách získal vysněných 40 procent. O hodnoty mu zcela zjevně nejde.

Hlavním domácím tématem v Česku letos budou sněmovní volby. Nade všechny už dlouho ční hnutí ANO, catch-all party, strana Andreje Babiše pro všechny odleva doprava, od západu na východ. Dosahuje běžně na třetinu voličů a usiluje o další. Šéf hnutí nahlas sní o tom, že bude vládnout sám, nebude se o vládu dělit, nebude se muset s nikým dohadovat.

Jak jeho catch-all party vypadá? Jaký obsah tomu výrazu špičky hnutí přisoudily? Dovedu si, byť těžko, představit doširoka rozkročenou stranu, která myslí jak na sociálně slabé včetně uprchlíků před válkou, tak na bohaté, která myslí jak na měnící se klima, tak na zájmy průmyslu a velkých firem. Jenomže o tohle ANO zjevně nejde.

Catch-all party v podání Babiše prostě znamená přitáhnout voliče od těch demokratických až po ty proruské a antiukrajinské. Protože, opakuji to stále znovu, válka na Ukrajině, její výsledek, určí naši budoucnost možná na desítky let dopředu.

Nedávno poskytl Karel Havlíček, "předseda stínové vlády a ministr průmyslu a obchodu", rozhovor Seznamu Zprávy. Když byl dotázán na výroky Andreje Babiše o duševním zdraví premiéra, odvětil: "Akce budí reakci. My jsme nezačali s tím, že jsme dávali premiéra na billboard vedle Putina v době, kdy je tady válka." (Šlo o billboard koalice Spolu ke komunálním volbám 2022.)

Spojování Babiše s Putinem hnutí vadí. Uvědomuje si, že pro většinu občanů v Česku Rusko představuje hrozbu. Snaží se, aby si tato většina myslela, že ANO je protiruské, že se drží západních hodnot. V rozhovoru Havlíček řekl: "Putin je jednoznačným agresorem. Je to naprosto nevyzpytatelná osoba, která zatáhla Rusko do generačního problému. Je to jednoznačné. Je neospravedlnitelné, co udělal. Jakákoliv snaha cokoliv ospravedlňovat se úplně míjí podstatou. Putin si nezaslouží nic jiného než kategoricky odsoudit." Protiruští občané si mají říct "no zaplať pánbůh", jsou na naší straně.

Jenomže ANO potřebuje "chytit všechny" (catch-all), i ty proruské, i voliče SPD a Stačilo! a PRO a Motoristů a další. Zaděláno je na to dobře, vždyť Andrej Babiš byl léta velkým spojencem Miloše Zemana. Ten sice po ruském vpádu na Ukrajinu na chvíli otočil, ale nebylo u nás většího podporovatele Putina, než byl on. A dnes je kupříkladu jedna ruka s lidmi ze slovenské vlády.

Havlíček říká, že orientace ANO "byla na Západ, nejednali jsme s Putinem, jednali jsme s Trumpem". Ale on sám ještě před ukrajinskou válkou držel zuby nehty Rosatom v tendru na dostavbu Dukovan přes všechna vážná varování bezpečnostních expertů. Bývalý šéf sněmovny za ANO Radek Vondráček zase jel v roce 2018 do Moskvy a jednal s lidmi, kteří figurovali na sankčním seznamu USA i Evropské unie.

Můžeme pokračovat, připomenu výrok předsedkyně poslanců ANO Aleny Schillerové, jež loni v lednu prohlásila, že "to nejsou ty investice do tanků, které nás někam posunou, nebo do nějakých střel, my potřebujeme investovat do dopravní infrastruktury". Stejně nereálně vyznívá Babišovo a Havlíčkovo volání po míru v době, kdy Putin bez smilování masakruje Ukrajinu a vraždí tamní civilisty a kdy je potřeba Kyjev maximálně vojensky podporovat.

Pragmaticky protievropští Patrioti pro Evropu

Havlíček v rozhovoru říká, že ANO bude "dělat pragmatickou zahraniční politiku" a že se "ve smyslu obchodního vztahu díváme na západ i na východ". Jak se dělá pragmatická zahraniční politika pro proruské voliče? Třeba právě pro lidi volící SPD či Stačilo!? Jednoduše: antievropsky.

Babiš ANO vmanévroval do Patriotů pro Evropu. Sociolog Ivan Gabal tento spolek popsal velmi jednoznačně: "Patrioti jsou nacionální protievropští politici, kteří se rozhodli ničit evropskou podporu Ukrajině a společný postup vůči Rusku." Být součástí Patriotů je jasný vzkaz proruským voličům. Mezi Patrioty figuruje Viktor Orbán a jeho Fidesz, ale taky Svobodní (FPÖ) Herberta Kickla, strana, jež má mimořádně silnou a riskantní vazbu na Rusko.

Proruští voliči dobře rozumějí mlčení. Mlčení Babiše a spol. k cestě slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy, k jeho jednání nejen o plynu, ale i o "mírové konferenci" v Bratislavě, o které nemluvil Fico, ale rovnou Putin. Podstatné je i mlčení k Ficovu vyhrožování Ukrajině, a dokonce i ukrajinským uprchlíkům na Slovensku.

Když byl v Událostech, komentářích ČT Vondráček donucen o tom mluvit, zastával se Fica: "…vzhledem ke svým specifikům, vysloveně průmyslovému založení Slovenska a potřebě energie, jsou v nelehké situaci. A ta evropská solidarita nezafungovala," tvrdil. Což není pravda, zafungovala.

Zvláštní kapitolou se pro chytání proruských voličů stali i ukrajinští uprchlíci. Začalo to tím, že Babiš začal stavět ukrajinské ženy, děti a muže proti "našim lidem". Tvrdil, že vláda Petra Fialy nedělá nic pro "naše lidi" a všecko pro ty, kteří prchli před Putinem. Byla to lež. Když se posléze ukázalo, že už na Ukrajince český stát nedoplácí, že se nám naopak začali vyplácet, Babiš a spol. obratem začali výpočty ministerstva práce a sociálních věcí zpochybňovat. Nehodily se jim do krámu.

Vábničkou pro "východní" voliče je i tvrzení, že u nás chybí svoboda slova, že lidé nemohou svobodně vyjádřit své názory. Sice to vůbec neodpovídá realitě, ale pro lidi šilhající po Putinovi to zní správně. Nikdo jim sice nezakazuje vyslovovat svoje názory, ale Havlíček tvrdí, že "55 procent lidí projevilo obavu říct svůj názor" (výzkum společnosti Sanep). A to stačí, to funguje. Samozřejmě jde o "názor" typu "NATO rozpoutalo válku na Ukrajině", "Ukrajinci jsou fašisti", "Putin se jen brání"…

Catch-all hnutí tedy ústy Havlíčka sdělí, že "Putin je jednoznačným agresorem", ale zároveň jeho europoslanci hlasují proti pomoci Ukrajině, Babiš se spojí s antievropskými Patrioty, ukrajinští uprchlíci nejsou "naši lidé", máme stavět dálnice, ne budovat obranu, a tak můžeme pokračovat. Catch-all party v podobě ANO je ošklivý, nebezpečný hybrid postavený na přístupu "nemám žádné hodnoty".

Video: Spotlight Aktuálně.cz - Karel Havlíček (27. 11. 2024)