Hitler vadí trošku, Stalin vůbec. „Jsme divnej národ, nepoučitelnej.“

Jistě, Adolf Hitler je zřejmě obecně vnímán jako zlo, protože to do starších generací komunisté tloukli. Ale Josif Vissarionovič Stalin? U tohoto krvavého báťušky už nic tak jasně obecného neplatí. Dokonce je takřka normální, že se v komunistické straně (KSČM) udrželo velmi aktivní stalinistické křídlo.

Představme si následující situaci: velvyslanec Ruska Alexandr Vladimirovič Zmejevskij tweetuje toto: "Češi za komunistického režimu tolik trpěli. Proč se teď v centru Prahy prodává takový odpad? Чехи так сильно пострадали при коммунистическом режиме. Почему такие отходы продаются сейчас в центре Праги?" A tweet doprovodí fotografií gumové masky Stalina. Nic takového se nestalo a ano, je to zcela nepředstavitelné, dnes nemožné.

Naopak, jak víme, velvyslanec Spolkové republiky Německa v Praze Christoph Israng 1. listopadu tweetoval toto: "Češi za nacistického režimu tolik trpěli. Proč se teď v centru Prahy prodává takový odpad? Die Tschechen haben so unter den Nationalsozialisten gelitten. Warum wird solcher Schund mitten in Prag verkauft?" A tweet doplnil fotografií pražské výlohy, v níž visí gumová maska Hitlera.

Máme na to, my Češi, hezké přirovnání: nebe a dudy. Israng zastupuje stát, který nejen nám v minulosti strašlivě ublížil, ale svou vinu pochopil a zpracoval. Je typické, že českým politikům masky Hitlera divné nepřišly (zřejmě legrace, hahaha), než na ně upozornil Němec, kdežto jemu přijdou odporné, nechápe, že to tu běžně prodáváme.

Zmejevskij netweetuje nic, kdyby šel okolo obchodu s maskou Stalina, předpokládám, že by to s ním nehnulo, pokud by se v něm nevzedmula rusko-nacionální pýcha. Nebylo by divu, ten pán absolvoval v roce 1979 Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě, MGIMO MZV SSSR, který byl, jak známo, úzce propojen se sovětskou tajnou službou. V diplomacii se pohybuje od téhož roku, tedy ještě hluboko za časů Sovětského svazu vyzývajícího Stalina. Ostatně jeho kult se na Rus opět vrací, pokud tu zem vůbec kdy opustil.

A hned sebekriticky dodejme, že české politiky nevzrušují nejen masky Hitlera, ale o to méně dalšího masového vraha Stalina. Ani by je zřejmě nenapadlo se nad nimi nějak rozčilovat či pozastavovat, spíš se ušklíbnou a možná je napadne cosi jako: "Koupit? Nasadit?"

Po upozornění německého velvyslance se přece jen něco stalo. Policie začala zas jednou šetřit, jestli nebylo prodejem masek Adolfa Hitlera spácháno protiprávní jednání. Sdělila to mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. O prodejích Stalina či Lenina samozřejmě ani měkké f.

Zmejevskij blíž než Israng…?

Můžeme odhadnout, jak šetření dopadne. Nijak, protože probíhalo již dříve. Na začátku roku 2017 Český rozhlas upozornil, že nakladatelství Naše vojsko prodává předměty s obličejem Hitlera. Po roce a půl pečlivého šetření (kdyby nebylo pečlivé, netrvalo by jistě tak dlouho) zazněl verdikt, že prodej není protiprávní (toliko "morálně diskutabilní"). Poté nakladatelství rozšířilo nabídku o hrnky a trička s podobiznami Reinharda Heydricha, K. H. Franka, Adolfa Eichmanna, ale také Josifa Vissarionoviče Stalina a Saddáma Husajna. Podej čertu prst…

A další, lehce nadějná změna: radnice Prahy 1 oznámila, že vypověděla nájemní smlouvu provozovateli malostranského obchodu se suvenýry, který gumové masky Adolfa Hitlera prodával. "Na základě podnětu od občanů a opozičního kolegy jsem sortiment obchodu ještě o víkendu zkontroloval a zjištěné informace jsme porovnali s nájemní smlouvou a veškerými dokumenty k nájmu. Na základě těchto zjištění jsem dnes podal návrh na vypovězení smlouvy, aby byl prostor znovu soutěžen," oznámil radní pro majetek David Bodeček (piráti).

Ve skutečnosti není problém právní legalita prodeje takových odporností, ale jejich všeobecná přijatelnost. Hitler prostě nevadí a, jak už řečeno, Stalin nevadí prakticky vůbec. Třicet let po sametu se nezměnilo nic, nepochopili jsme své dějiny, nevypěstovali jsme si odpor ke zlu, nemáme v sobě to červené světlo, které se rozsvítí, když vidíme Hitlera, Stalina, Lenina, Zápotockého, Gottwalda a další děsivé postavy nedávné historie.

Jistě, Hitler je zřejmě obecně vnímán jako zlo, protože to do starších generací komunisté tloukli. Ale Stalin? U tohoto krvavého báťušky už nic tak jasně obecného neplatí. Dokonce je takřka normální, že se v komunistické straně (KSČM) udrželo velmi aktivní stalinistické křídlo.

Jak konstatoval jeden účastník debaty o vývoji za posledních třicet let, jíž jsem se nedávno účastnil: "My jsme teda dost divnej národ, nepoučitelnej." Nelze se tomu debatérovi divit, nemálo lidem u nás je blíž Zmejevskij než Israng. Hodně nepříjemné zjištění pro občany žijící už tak dlouho ve svobodě.