Hrrr na Babiše! Fiala chce opoblok a vyhrát volby. Jak? Nehádat se, najít kuráž

Cesta k možnému úspěchu? Prostá, nebát se rizika a nevzdat to těsně před volbami. Vytvořit čtyřblok, troufnout si na 20 procent, opřít se o občanské aktivity.

Předseda ODS Petr Fiala vyzval konzervativně liberální strany ke spolupráci ve volbách: "Chci sestavit vítězný tým, abychom porazili Andreje Babiše (ANO) ve volbách do sněmovny v roce 2021. Abychom mohli udělat nutné reformy: v boji s byrokracií, ve školství, v digitalizaci, v penzích, abychom snížili daně. Abychom konečně stavěli dálnice. Zkrátka: abychom překonali současnou bezobsažnou politiku, marketingové šílenství, vládní bezradnost a rozdávání a posunuli naši zemi mezi nejlepší na světě."

Jak má "vítězný tým" vypadat? "Všechny formy spolupráce mají své klady i zápory," míní Fiala. "Budu jednat se stranami, které patří do konzervativně liberálního proudu. Budeme hledat, co nás spojuje, ne co nás rozděluje."

Fiala potřebuje dokázat, že je lídr, že se může stát premiérem. S minulým návrhem na zrušení přímé volby střelil vedle, pominul přání občanů, jejich zklamání z politiky ODS, ČSSD i dalších stran a hnutí a touhu "mít to víc v rukách". S návrhem na opoziční blok, "opoblok", se nemýlí. Kdyby ho dal dohromady, premiéra by si zasloužil.

Z minulosti známe projekt Čtyřkoalice (1998 až 2002, v době ničivé opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD). Tehdy se spojili lidovci, Unie svobody, Demokratická unie a Občanská demokratická aliance, měli výborné výsledky v senátních volbách, ale před sněmovními se společenství rozpadlo. Dnes tu místo "oposmlouvy" máme populistické duo Zeman-Babiš, jež poslalo ústavu na nezasloužený odpočinek.

Už v červnu vyzval předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan šéfy opozičních stran k vytvoření bloku aspoň čtyř stran. Po volbách by dál existovaly samostatně. Toto pondělí Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) tweetovala: "Spolupráce stran konzervativně liberálního proudu je nutností, pokud chceme privatizaci ČR hnutím ANO zastavit. Schopnost dohodnout se i za cenu kompromisů voliči ocenili již ve volbách do EP, uděláme vše pro to, aby v následujících volbách byla integrace stran ještě větší."

Rýsuje se tedy blok ODS, STAN a TOP 09. Přidají se lidovci, čtvrtá strana? Nevíme. Jisté je, že se bloku neúčastní piráti. Jejich místopředseda Jakub Michálek řekl, že myšlenku takového bloku razí i premiér Babiš, vyhovuje mu figurovat jako oběť všeobecného spiknutí. "K tomu, aby se piráti účastnili velké koalice, není důvod především proto, že nadále chceme jít vlastní cestou."

"Všichni proti mně," bude naříkat

Michálek trefil podstatnou věc, Fiala staví blok, aby porazil Babiše, "hrrr na něj", přitom jde o ochranu, ne-li záchranu, české demokracie a o nabídku smysluplného programu pro občany, kteří jsou krmeni profesionálním marketingem.

Pokud vznikne, opoblok narazí na řadu problémů. Proč ho Fiala chce? Důvodem je volební zákon, který podporuje silné strany a poškozuje malá uskupení. Díky D'Hondtově metodě pro přepočet hlasů na mandát potřebovali kupříkladu Starostové dvojnásobek hlasů než ANO (!), aby získali mandát. Nerovnost vznikla za opoziční smlouvy (a nyní jí trpí i ODS). Malé strany jsou ještě menší, velké ještě větší.

Jiný důvod pohánějící Fialu k vytvoření bloku? Vznik Trikolóry, kterou založil z ODS vyhnaný Václav Klaus junior. Hnutí "odeesku" neohrozí, na to zjevně nemá, ale mohlo by jí uškodit, ubrat jedno dvě procenta hlasů, což se ve výsledku díky D'Hondtově metodě krutě projeví.

Problémy bloku? ODS není jednoduchá, stačí sledovat některé její špičky, poslance Jana Skopečka či europoslance, "spitzenkandidáta" Jana Zahradila a některé další. Jejich pohledy na politiku mají blíž k okamurovcům, SPD než k topce či Starostům. Fiala by musel "Klausovy děti" ve vlastních řadách aspoň částečně utlumit.

Strašákem je uzavírací volební klauzule, jež znevýhodňuje koalice, spolupráci. Dvě spolu kandidující strany musí získat 10 procent hlasů voličů, jinak jejich hlasy všecky propadnou (!), trojkoalice 15 procent a čtyřkoalice dvacet.

Sama by ODS měla své jisté (minule ve sněmovních volbách získala 11,32 procenta hlasů), ve čtyřbloku by riskovala, že dvacet procent nezíská. Dala by se použít finta, že by TOP 09 kandidovala "s podporou Starostů", nebo STAN "s podporou TOP 09"; trojkoalici by stačilo 15 procent hlasů, které by ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN dostaly jistě.

Řešení? Prosté, ale těžké: najít odvahu, nebát se jít do rizika a nevzdat to těsně před volbami. Vytvořit opoblok ze čtyř stran, troufnout si na 20 procent, opřít se o občanské aktivity (pro Občanskou demokratickou stranu, jež prošla klausovskou výchovou, těžké) a vyhrát. Ostatní ve čtyřce by museli skousnout, že bude Fiala premiérem.

Další potíž popsal pirát Michálek: Babiš se bude vydávat za oběť spiknutí, "všichni jdou proti mně, korupčníci". Pravda, šéf ANO toho má na hrbu tolik, řeší tolik malérů, že by nemělo být těžké jeho nářek překonat. Podmínkou však je překonání české hádavé, rozbíječské povahy. A nepodceňovat se.