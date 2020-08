Je ve veřejném zájmu, aby Babiš ovládal část médií? Ne. Nejvyšší žalobce Zeman selhal

Pavel Zeman alibisticky odmítl podat žalobu na Andreje Babiše kvůli střetu zájmů. Výsledek je smutný: pro papaláše u nás platí jiné právo než pro zbytek občanů.

Vypadá to, že se nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman Andreje Babiše bojí. A to není v našem zájmu. | Foto: DVTV, ČTK

Nejvyšší žalobce Pavel Zeman v červenci nepodal žalobu v případu střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) Petr Malý to zdůvodnil takto: "Zákon opravňuje nejvyššího státního zástupce napadnout žalobou rozhodnutí správního orgánu výhradně k ochraně závažného veřejného zájmu. Smyslem zákonné úpravy není revidovat individuální přestupková řízení a uložené sankce. Samotný fakt, že se v daném případě jedná o významného představitele veřejné moci, nezakládá závažný veřejný zájem na soudní přezkum správního rozhodnutí." Redakce Neovlivní.cz nyní zveřejnila části Zemanova rozhodnutí, z nichž beze všech pochyb plyne, že premiér má na firmy z holdingu Agrofert rozhodující vliv. Rozhodnutí Středočeského kraje, tedy že Babiš nemá konflikt zájmů, Zeman výslovně označil za nesprávné.

Když si to přečtete, sedne na vás velmi nepříjemný pocit, že se u nás zcela jistě rozhoduje podle toho, jakou funkci kdo zastává. A Babiš v Česku disponuje největším dílem státní moci. Jenomže Pavel Zeman, světe, div se, argumentuje přesně opačně: "Právě rozdílné hodnocení veřejného zájmu podle toho, jestli se jedná o osobu více či méně důležitou, by znamenalo narušení rovnosti osob před zákonem, a to zásahem mocenského orgánu. Ve skutkově stejných případech je třeba postupovat stejně." Jinými slovy se prý na Babiše musí koukat stejně jako na Pepka Vyskoče z Dolní Horní, který veřejné dění ani v nejmenším neovlivňuje. Zní to nesmyslně.

Neovlivní.cz cituje ze Zemanova rozhodnutí: "Po prostudování všech relevantních podkladů lze dospět k závěru, že obviněný z pozice zakladatele a obmyšleného svěřenského fondu a na podkladě pravidel fungování svěřenského fondu v jeho Statutu disponuje prostředky, díky nimž fakticky a nepřímo (prostřednictvím svěřenského správce a Rady protektorů) vykonává v obchodních korporacích provozující média rozhodující vliv… Rozhodnutí správního orgánu je nesprávné." To však kupodivu na podání žaloby Pavlu Zemanovi nestačilo. Jak sdělil mluvčí NSZ Malý, nejvyšší žalobce neshledal závažný veřejný zájem.

Připomeňme, že o přezkoumání střetu zájmů českého předsedy vlády požádal senátor Lukáš Wagenknecht (bez politické příslušnosti) a Transparency International a v případu se jednalo pouze o ovlivňování médií, jež spadají pod holding Agrofert.

Takže tu máme dva postoje nejvyššího státního zástupce: premiér, který nepřímo vykonává rozhodující vliv (chápejme to tak, že ten rozhodující vliv zcela jistě má a využívá) na klíčová česká média, nijak vážně nenarušuje veřejný zájem. Absurdní. Druhý postoj: nehraje roli, nesmí hrát roli, že je předsedou vlády, to bychom mu totiž ublížili a porušili princip rovnosti osob před zákonem. Další absurdita.

Premiér jako Pepek Vyskoč

Pokud má být hledání práva srozumitelné a jasné, pak se toto rozhodnutí Pavlu Zemanovi fakt nepovedlo. Premiér, jak snad každý chápe, není žádný Pepek Vyskoč, má z pozice své funkce úplně jiný vliv na stát, disponuje obrovskými možnostmi, obří silou. Navíc je předsedou hnutí, jež sedí ve vládě a více méně ji ovládá. Babiš nese mnohem větší odpovědnost za veřejné dění, veřejné věci, než jiní občané. Když média vlastní Pepek Vyskoč (nebo dejme tomu Petr Kellner), není hlavním šéfem moci výkonné, neřídí stát, jeho vliv je tedy jednostranný, nikoli posílený veřejnou funkcí.

Jak je to se zmíněnou rovností před zákonem? Podle Zemana je Babiš ve střetu zájmů, ovlivňuje média v Agrofertu. Střet zájmů je u nás nepřípustný, rovnost před zákonem by přece znamenala, že - premiér nepremiér - Zeman žalobu podá a basta. Udělal přesný opak. Jeho vysvětlení selhává, není mu rozumět.

Další věc, Zeman v kauze postrádá vážný veřejný zájem. To zní až neuvěřitelně. Premiér "vykonává v obchodních korporacích provozující média rozhodující vliv", ale naše zájmy to neovlivňuje? V demokratickém systému vláda i její šéf nutně potřebují co nejvyšší míru kontroly. Právě proto, že drží maximální moc v zemi. Kontrolovat má premiéra sněmovna (tam spolu s ČSSD a komunisty ANO drží většinu, ostatně víme, jak se Babiš vysmívá kupříkladu interpelacím) a klíčovou roli hrají právě média. Jakmile jich část ovládá, nejsou nezávislá a o kontrole, jež jistě je vážným veřejným zájmem, se nedá vůbec mluvit. Zase je to přesně opačně, než Zeman tvrdí.

Mimochodem, je snad ve veřejném zájmu, aby na nás Evropa (EU, Evropská komise, Evropský parlament) nekoukala jako na zemi, kde si na demokracii jenom hrajeme. Abychom se nezačali blížit Maďarsku či Polsku. Nepochybně ano. Další důvod, proč žalobu podat a dokázat, že Babiš sice ovládá média, jež vložil do svěřenského fondu, ale neovládá Nejvyšší státní zastupitelství. Teď to vypadá, že se přeopatrnělý Pavel Zeman Babiše bojí. A to není v našem zájmu.

Nejvyšší žalobce využil faktu, že "veřejný zájem" patří mezi tzv. neurčité právní pojmy. Jeho obsah není přesně, výslovně vymezen a vztahuje se ke skutečnostem, které nelze obecně definovat. Předpokládá se tedy, že správní orgán musí střet zájmů posuzovat případ od případu a má sledovat, zda jsou porušeny zájmy podstatné části společnosti. Zde porušeny jsou. V obecném, veřejném zájmu není, aby vláda byla méně kontrolována, právě naopak.

Pavel Zeman selhal. Zmátl veřejnost, vydal rozhodnutí, kde jasně říká, že Středočeský kraj (vedený hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou, místopředsedkyní hnutí ANO a v krajských volbách 2020 lídryní kandidátky hnutí ve Středočeském kraji) vydal chybné rozhodnutí. Jinými slovy platí, že Babiš média ovládá a je ve střetu zájmů. Alibisticky však na něj odmítl podat žalobu. Výsledek: pro papaláše platí jiné právo než pro zbytek občanů.