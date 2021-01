Kam odchází Kalousek? Možná za jiným životem. Spolupráci ODS s ANO a SPD asi neskousl

Končící Kalousek asi nepočítá s vládním postem, vidí, že koalice Spolu neoslňuje, nedaří se jí tolik, jak by potřebovala. A jistě vidí, jak slabý, neomaštěný a neosolený je lídr trojky Fiala.

Poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09) v úterý skončil ve sněmovně. Dřív než se čekalo.

Oznámil to takto: "… nepamatuji si, že bychom lednovou schůzi zahajovali už v ostré volební kampani. Skutečně nečekaně brzké vyhlášení voleb způsobuje, že nejenom tato schůze, ale i všechny následující, řádné i mimořádné, už budou v rámci volební kampaně." Pokračoval: "Já pokládám za racionální a taktické, aby v takovém případě nadále ve sněmovně v diskusi vystupovali dominantně ti poslanci, kteří se budou ucházet o hlasy voličů v letošních volbách. Což já, jak známo, nejsem. Je tedy zřejmé, že moje dvaadvacetiletá dráha aktivního poslance se dovršila právě nyní."

Nečekané, ale taky zjevně "racionální a taktické", do jisté míry však i nejasné. Proč teď? Co bude Kalousek dělat dál? Pracovat pro koalici Spolu (ODS, lidovci, TOP 09)? Tenhle politik tak zásadní a o měsíce uspíšený krok nepochybně neudělal nepromyšleně. Je všemi oleji mazaný, proto kolegům neoznámil, co bude dělat, i když by to jistě především lidi okolo Andreje Babiše (ANO) zajímalo.

Nyní je tedy čas na superlativy. Komentátor Alexandr Mitrofanov tweetoval, že "@kalousekm převyšuje současnou poslaneckou šeď o pár hlav. Teď zůstane šeď, ale takový je stav". To je velmi výstižné. Pokud jste sledovali debaty ve sněmovně, případně ty v televizi, na výroky Kalouska se člověk těšil. Netřeba přidávat adjektiva, prostě rétor. Ale zároveň dodejme, že poslanci nejsou jenom "šeď". Píšu o Miroslavu Kalouskovi, nebudu tedy vyjmenovávat.

Tento muž, politik tělem i duší, svůj odchod vysvětlil tím, že prezident Zeman vyhlásil nečekaně brzy podzimní volby, tím, že začala a už probíhá předvolební kampaň. (Prezident tím jistě vědomě zvýhodnil ANO a Andreje Babiše.)

Svůj bleskový odchod Kalousek spojil s tím, že v dolní komoře mají vystupovat politici, kteří budou kandidovat. (Opravdu předpokládá, že masa voličů pilně sleduje schůze sněmovny? Jako chytrý politik jistě ví, že to je ani nenapadne.)

Zároveň ale jistě je "racionální a taktické" vzít šéfovi firmy ANO Babišovi jeden z jeho nejoblíbenějších terčů. Tohle je věc, která jistě napadne každého: do koho se bude premiér strefovat bez Kalouska? Na koho bude házet všecko zlo? Na Markétu Pekarovou Adamovou, předsedkyni topky? Těžko.

Že končí, oznámil Kalousek už dříve, loni v červenci. Tehdy to byla doopravdy "bomba". Dnes méně. Tehdy mimo jiné řekl, že nikam neodchází, zůstává členem TOP 09. "Jde mi o to, mít volné ruce při těch rozhovorech, ve kterých se jednoznačně promítají osobní ambice a místo toho se uvádí zástupné argumenty jakékoliv." Mohl mít na mysli rozhovory o koalici Spolu. Ta už ale vznikla, Kalousek Nekalousek.

Prosím, neschvalujte to! - Schválili

Taky mohl mít na mysli rozhovory o tom, co se stane po volbách, kdo půjde s kým a kam. Kalouska se někteří politici (i poslanci) báli. Věděli, že je intelektuálně převyšuje, bývá připravený, ví detailně, o čem mluví. Že by vadil, to popíral: "Já už jsem dlouho neslyšel, že by někomu vadil Kalousek, ale kdysi jsem to slýchával a byl to zástupný argument, takže pokud by někdo chtěl tenhle zástupný argument použít znovu, tak si bude muset najít nějakej jinej."

V úterý řekl: "Čím můžu být své straně prospěšný, a to i této koalici, to jsou mé dovednosti a zkušenosti. Ty můžu předávat jako řadový člen." Rozuměj jako řadový člen topky.

Kalousek musel nedávno spolknout velmi hořké sousto. To když hlavní člen koalice Spolu, tedy ODS, jejíž předseda Petr Fiala aspiruje na post premiéra, pomohl ve spolku s Okamurovou SPD Babišovi prosadit snížení daní a zvýšení schodku státního rozpočtu. "Já velmi prosím všechny, kteří jsou schopni vidět za volby do Poslanecké sněmovny v příštím roce, aby tohle neschválili. Nejenom že tím do značné míry zkomplikují život našim dětem a vnukům, ale zkomplikují i možnost vládnutí," žádal Kalousek poslance. Marně. Nevyslyšeli ho.

Oč jde, popsal velmi jasně a velmi pravicově: "Tohle je prostě tak zoufale nekompetentní, že nikdo z vás, kdyby se to týkalo vaší rodiny, vaší firmy, nikdo z vás by tohle nemohl udělat … kdo pro to zvedne ruku, toho já si prostě nemůžu vážit."

ODS pro to ruce zvedla, spojila se s Babišem. - Mluvil jsem s řadou poctivých pravičáků, byli z toho zoufalí. Obávali se, že to poškodí nejen ODS, ale celou koalici Spolu. Taky se obávali, že toto může být signál o povolební dohodě ODS s ANO (fialovci to samozřejmě vehementně popírají, je to ovšem strana, jež má ve své historii opoziční smlouvu).

Kalouskovi jistě záleží na tom, aby TOP 09, jeho dítě, které rychle vyrostlo, ale pak začalo postupně krnět, uspěla. Dovedu si představit, že tam bude radit. Těžko však poradí ODS, která ho nemiluje a které jsou dosti cizí nepopulistické topkařské postoje. Ostatně si jí po onom hlasování jako zásadový politik "prostě nemůže vážit". Natožpak aby radil lidovcům, které kdysi opustil a odvedl jim lidi, aby s Karlem Schwarzenbergem založili novou pravicovou stranu.

Bez Kalouska bude ve sněmovně větší nuda. Třeba se do ní časem vrátí. V červenci zlehka pravil: "Co já vím, třeba budu, vždyť jsem ještě mladej kluk, kandidovat v roce 2025." Těžko nyní počítá s nějakým vládním postem (finance). Asi i on vidí, že Spolu nijak neoslňuje, nedaří se jí tolik, kolik by potřebovala. Jistě též nepřehlédl, jak slabý, neomaštěný a neosolený je lídr trojky Fiala.

Dost možná si Miroslav Kalousek po dvaadvaceti letech sněmování prostě spočítal, že je lepší odejít teď a dost možná jinam. Je mu šedesát, houby věk, má toho jistě ještě hodně před sebou.

Šéf klubu TOP 09 Kalousek oznámil odchod ze sněmovny. Končí po 22 letech