Kauza "Hamáček vlastizrádcem" se mění na kauzu "Hamáček usvědčeným lhářem"

Chtěl ministr vnitra Jan Hamáček ještě 15. dubna vyměnit mlčení o roli agentů GRU na výbuších ve Vrběticích za milion Sputniků a summit Biden-Putin v Praze? Nic nového jsme se o tom nedozvěděli, Seznam Zprávy nepřinesly žádné upřesňující svědectví. Ve čtvrtek zveřejnily článek Schůzka na vnitru: Přivezu Sputniky a zachráním ČSSD, říkal Hamáček, který ale o onom dealu neříká vůbec nic. Hejtman Pardubického kraje za ČSSD Martin Netolický (který měl zůstat utajen, ale odhalit ho trvalo zvědavcům asi hodinu) v něm mluví o něčem jiném, i když i toto "jiné" je velmi důležité.

Neutajený Netolický v textu říká, co se dělo během jeho návštěvy Hamáčka na ministerstvu vnitra 15. dubna dopoledne: "Účelem bylo mi v podstatě vysvětlit, jaká je jeho vize zachránit sociální demokracii od volebního debaklu. Vysvětloval mi, že to je cesta oočkovat národ a tak dále. Že Babiš je strašně nas…, protože očkování je jeho téma, ale že on (Hamáček) na to s…, protože on (Babiš) na něj taky s… Takže prostě že má speciál (letecký) a má tam domluvenou cestu."

Dále Seznam Zprávy hejtmana citují: "Já jsem se ho na to ptal a on říkal: Přivezu milion Sputniků a mám to tam všechno domluvený." A ještě: "To, co já určitě neumím a nemůžu potvrdit, je záležitost těch Vrbětic. Já jsem to nevěděl (že už úřady vědí o účasti Rusů - pozn. red.). To nezmiňoval vůbec a neříkal mi k tomu vůbec nic. Tu konstrukci výměnného obchodu nebo něco podobného, to já jsem neslyšel. To mi fakt neříkal," uvedl. A dál: "Tohle mi vysvětloval: že strana, která oočkuje národ, má šanci přežít a že on přiveze milion Sputniků a že je to ta záchrana sociální demokracie." Téma schůzky Biden-Putin prý padlo jen mimoděk. "To byla jenom taková zmínka," řekl Netolický.

Potvrzení, že chtěl Hamáček obchodovat mlčení za vakcínu a summit lídrů velmocí to rozhodně není. Hejtman Netolický o Vrběticích 15. dubna nevěděl, stejně jako my ostatní, Hamáček mu to neřekl (nesměl). Bohužel však sociální demokrat Netolický potvrdil něco jiného, že vicepremiér Hamáček lhal, když tvrdil, že jeho cesta do Moskvy byla jen jakýmsi krytím, které mělo zmást Rusy. To už víme jistě.

Co však z hejtmanova popisu situace vysvítá ještě a je to velmi podstatné a tvrzení Janka Kroupy to popravdě nahrává: Hamáček zřejmě 15. dubna vůbec nepočítal s tím, že by se kauza Vrbětice zveřejnila. Tedy pokud není úplný idiot a to snad ministr vnitra a vicepremiér není. Jenom idiot by totiž plánoval dovážet Sputnik, kdyby věděl, že ruský vojenský útok na Vrbětice záhy vyjde na světlo boží.

Zemanova zahraniční politika se zhroutila

Fakt, že Hamáček nepočítal se zveřejněním, napovídá, že ani on, ale ani premiér Andrej Babiš (to je však dohad) nechtěli kauzu ventilovat veřejně. Zároveň je úplně jasné proč: Miloš Zeman by zuřil. Pro prezidenta, který vsadil na Rusy a Číňany, který vsadil na "ekonomickou diplomacii", jsou Vrbětice smrtelná rána. Celá jeho zahraniční politika se zhroutila, ukázalo se, jak byla mylná, riskantní, ničící naši reputaci.

Znovu připomenu útok Zemana na šéfa BIS Michala Koudelku loni v listopadu. Nyní se ukazuje, že Rusové věděli předem o vývoji vyšetřování, potvrdil to ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun na iHned.cz: "Jednoznačně vidíme zvýšenou aktivitu různých proruských sociálních sítí, dezinformací a zkreslených interpretací faktů. Dokonce to bylo vidět s předstihem, než došlo k vlastnímu oznámení toho případu. Takže Rusové na to zjevně byli připravení a přizpůsobili tomu svou strategii."

Server Hlídací pes popisuje, že už letos v únoru Rusové v Bubenči (blízko ruské ambasády) prodávali byty. Když to domyslíme: v nějakou chvíli se Kreml dozvěděl o posunu ve vyšetřování Vrbětic, vyhodnotili to tam, zvolili dezinformační strategii, spustili ji, pak vyrozuměli své lidi. A do jejich strategie mohl patřit i Zemanův útok na BIS a Koudelku na konci loňského roku.

Zpět k Hamáčkovi. Zjevně lže o tom, že cesta do Moskvy měla sloužit jako krytí (ostatně ministr vnitra při vší úctě není agent, který má dělat krycí operace). Potvrzuje to i předem dohodnutá schůzka se šéfem ruské Státní dumy Vjačeslavem Volodinem, který kvůli své roli při anexi Krymu figuruje na sankčním seznamu Evropské unie i USA. Prý mělo jít o "zdvořilostní setkání", sdělil Deníku N zdroj z Hamáčkova blízkého okolí. Tři lidé obeznámení s přípravou cesty témuž deníku sdělili, že Hamáček měl s Volodinem dojednávat případné setkání Biden-Putin. V době, kdy věděl o Vrběticích, by klidně dopravil Joea Bidena do země, kde řádí agenti ruské tajné vojenské služby GRU, a poklonkoval by tu Putinovi. To je skandální, děsivé.

Vlastizrada ne, jen do nebe volající stupidita

Jak se předseda ČSSD Hamáček brání? Podal trestní oznámení na autory článku a žaluje vydavatele Seznam Zpráv o odškodné ve výši 10 milionů korun, aby očistil "svoje jméno i jméno sociální demokracie". Dodávám, že krátce před tímto jeho oznámením řekl na jiné tiskovce místopředseda ČSSD Roman Onderka: "S médii se nebojuje. To je základní pravidlo každého politika. Je to sedmá velmoc, s tou se prostě nevyhrává…" Je to holt strana, jež zní jedním hlasem.

Kam jsme se od vydání prvního článku na Seznam Zprávách posunuli? Máme dnes jistotu, že Hamáček lhal o své plánované cestě do Moskvy, nebylo to žádné krytí, ale "záchrana sociální demokracie". Vidíme, že minimálně předseda ČSSD ještě 15. dubna (v den inkriminované schůzky na vnitru) nepočítal s tím, že by se kauza Vrbětice dostala na veřejnost.

Novináři Seznam Zpráv stále nepotvrdili svoje tvrzení o tom, že Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit mlčení o vražedné roli GRU za Sputniky a summit Biden-Putin. Toto jejich obvinění je stále na vodě, nedoložené. Zároveň však nemůžeme nevidět, že se ministr vnitra ocitl v úzkých a snaží se "sedmou velmoc" zastrašit. Výsledek? Kauza "Hamáček vlastizrádcem" se momentálně mění na kauzu "Hamáček lhářem". Okolnosti jeho cesty do Moskvy vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu…

Ještě poznámka k oné stále skloňované vlastizradě. Dejme tomu, že se to stalo, že Hamáček aktérům oné schůzky na vnitru předestřel šílený plán o "mlčícím" dealu s Putinem. (Plán, který by sám nikdy nevymyslel, opakuji.) A dejme tomu, že to účastníci schůzky odmítli a on ustoupil. Byla by to vlastizrada? Těžko. Byla by to ukázka mimořádné hlouposti, do nebe volající stupidita, ukázka člověka beze cti, bez odpovědnosti vůči svému úřadu a své zemi. Ale vlastizrádce se nedohaduje se šéfy tajných služeb a policejním prezidentem. Pokud to udělal, pak jen předvedl, že je hlupák a že si ČSSD zvolila předsedu opravdu sebevražedně (to platí tak jako tak).

