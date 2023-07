Koalice ANO a ODS po příštích sněmovních volbách dává smysl, ukazuje průzkum Medianu

Po volbách v roce 2025 by mohlo hnutí SPD opět poskytnout nějaké straně argument či výmluvu, že udělá koalici s ANO, aby zachránila Česko. Dostatečně pragmatická je na to ODS.

Do poloviny vládnutí se kvapem blíží funkční období kabinetu Petra Fialy, jeho vyhlídky na další volební období však vypadají velmi bledě. Podle volebního modelu agentury Median by nebylo možné sestavit vládu bez účasti ANO, rozuměj bez účasti Andreje Babiše. Celá vládní koalice by nyní získala jen o dvě procenta hlasů víc než samotné ANO. To by podle průzkumu získalo 35,5 procenta voličských hlasů, celá koalice 37,5 procenta (ODS 14 procent, Piráti 11, STAN 5,5, TOP 09 5, lidovci jen 2 procenta).

Třetina voličů tvořila dlouhou dobu strop, maximum pro Babišovo hnutí, teď se zdá, že ho začíná prorážet. V dobách změn a krizí se opozici zjevně daří. SPD Tomia Okamury výzkumníci naměřili deset procent. ANO by získalo 87 mandátů a SPD 21, opozice celkem 108, přesně stejný počet křesel, jaký po minulých volbách obsadila pětikoalice.

Kdyby Babiš takto vyhrál příští sněmovní volby, najednou by se do jisté míry opakovala situace z předminulých voleb, kdy se ČSSD "obětovala" a vládla s ANO mimo jiné údajně proto, aby zabránila koalici s extrémními stranami. Zase by se začalo hrát o to, aby antisystémová strana Okamury nevstoupila do vlády, případně aby Babišovi neposkytla důvěru ze sněmovny za různé pro předsedu a jeho lidi slíbené ústupky.

Kdo by se tentokrát obětoval? Kdo by tolik toužil po vládnutí, aby skousnul i Andreje Babiše, Karla Havlíčka, Alenu Schillerovou a další esa, třeba Jaroslava Faltýnka? ODS by podle posledního průzkumu Medianu získala 37 křesel, Piráti 26, STAN 15, TOP 09 14. KDU-ČSL s naměřenými dvěma procenty podpory by se do sněmovny vůbec nedostala.

Čistě kupecky, početně, můžeme vyloučit STAN a topku, tedy koalici 102 a 101: byla by za prvé příliš těsná a za druhé by to zřejmě zvolení poslanci - nebo jejich část - nedopustili. Podobně se dá s vysokou pravděpodobností vyloučit koalice s Piráty (drželo by ji 113 poslankyň a poslanců), neumím si představit, že by prošla přes online hlasování členů.

Zbývá velká koalice 87 plus 37, tedy ANO a ODS. Tu by drželo 124 zákonodárců, suverénní síla. Babišovo hnutí je přes všechny výhrady vnímáno jako demokratické uskupení, ODS taky. Antibabiš bude za dva roky dávno minulostí, předseda to dělá šikovně. Poněkud ustoupil do pozadí. Stále ale hnutí ovládá, stále je cosi jako majitel a ředitel zároveň, v hnutí se děje přesně to, co on naplánuje. Viz třeba postupný obrat strany doprava. Už si myslí, že má dvě třetiny důchodců jistých, že možnosti levice vyčerpal, a využívá mimořádně těžké situace vlády v dluzích, ke kterým sám silně přispěl.

Připomenu jeden klíčový moment Babišovy vlády, který se odehrál před Vánoci 2020: zrušení superhrubé mzdy a s tím i propad státních financí. Pro tehdy hlasovali poslanci ANO, ODS a SPD, dva z pěti lidovců, komunistka Miloslava Vostrá jako jediná z klubu KSČM a čtveřice nezařazených poslanců z Trikolory a Jednotných. Odehrálo se to v době drsného, dravého antibabišismu. ODS stačilo, že snižování daní tvořilo součást jejich programu, a její poslanci poslušně zmáčkli tlačítko. Učinili tak přes všechna varování expertů, jež se vyplnila měrou více než bohatou a zdrcující.

Okamura by poskytl výmluvu, Fialu by mohli poslat do Bruselu

Toto klíčové a zjevně riskantní hlasování ukazuje, jak pragmaticky ODS dovede jednat. Okamura by jí mohl poskytnout výmluvu, že by SPD, jež chce odejít z EU a NATO, vedla s ANO Česko do záhuby. Babiš by vyjednávačům ODS nastrkal před oči všelijaká lákadla, ministerstva a další posty.

Překážkou by se možná stal předseda ODS Petr Fiala, ale i tato komplikace by se jistě dala vyřešit. Třeba vysláním do Bruselu. Měli bychom cosi jako opoziční smlouvu II, ovšem s tím rozdílem, že ANO se předělává na pravici, koalovalo by s pravicovou partají, takže by to vlastně nebyla opoziční smlouva, ale taková jako orbánovsky pravicová dohoda.

Babišův přesun doprava je obvykle vykládán jako snaha přetáhnout na stranu ANO voliče Okamury, případně nějaké nespokojené voliče pětikoalice s výjimkou levicových Pirátů, kteří fungovali roky jako liberálně levicová opozice populistické levici Andreje Babiše. Podle průzkumu Medianu, ale i podle dalších průzkumů se to lanaření Babišovi daří.

Zároveň však je dost možné, že lídr populistů myslí mnohem víc dopředu a mění směřování hnutí proto, že by mu vyhovovala koalice s ODS, velká síla. Určitě by našel víc členů modré strany, kteří by velkou koalici, vidinu moci a vidinu možností pro své podnikání atd., přivítali. Ve Fialově vládě by se s ním jistě uměl dohodnout ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Pro Fialu vyjednával podporu Miloše Zemana, proč by nemohl vyjednávat vládnutí s Babišem?

Jistě, problém tkví v tom, že Fiala je lepidlem koalice Spolu (ODS, topka, lidovci) i lepidlem pětikoalice. Ale to platilo v době, kdy si toto ryze antibabišovské spojení vynutila veřejnost, kdy za to plédoval třeba Milion chvilek pro demokracii, o kterém dnes není skoro slyšet.

Jak už bylo řečeno, antibabišismus se pomalu stává minulostí, předseda Babiš dělá mazanou marketinkovou politiku a je otázkou, zda třeba do eurovoleb půjde Spolu na jedné kandidátce. Objevují se spory, nerozumí si kupříkladu Alexandr Vondra (ODS) a Luděk Niedermayer (TOP 09).

Vondra řekl o společné kandidátce do EP pro Seznam Zprávy: "Budeme se o tom bavit v září. Já patřím k těm, kteří si myslí, že bude lepší jít do evropských voleb zvlášť. V domácí politice mi koalice Spolu smysl dává, do evropských voleb už moc ne. Máme rozdílné pohledy na fungování EU." A ty rozdílné pohledy se blíží pohledům Babiše. Eurovolby se mohou stát předzvěstí sněmovních voleb.

Ještě jeden moment hraje roli. Slušnou pozici si v průzkumu Medianu drží Piráti, naměřili jim jen o tři procenta méně než ODS. Pokud by po příštích volbách do sněmovny mohla přece jen vzniknout nějaká další pětikoaliční vláda, pokud by se Fialovi podařilo trend otočit - a nevypadá, že by na to měl nějaký návod, taktiku - Piráti by získali mnohem silnější pozici. Opět něco, co by bylo mnoha ódéesákům buď proti srsti, nebo pro ně rovnou bylo nepřijatelné. Závěr? Koalice ANO a ODS po příštích volbách vypadá jako vysoce pravděpodobné řešení.

