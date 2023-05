Konzervativci blokují manželství pro všechny, až se z nich kouří. Marně. Prohrají

Ve sněmovně se nepodařilo ani na Mezinárodní den proti homofobii, bifobii a transfobii urychlit projednávání novely o manželství pro všechny. Ale pokrok nezastavíš, nakonec to projde, jako to prošlo v Británii.

Na středu 17. května každoročně připadá Mezinárodní den proti homofobii, bifobii a transfobii (IDAHOT). Jeho cíl? Zvyšovat povědomí o porušování práv a diskriminaci LGBTI+ a o násilí a represích, kterým tyto komunity čelí. Zvyšovat povědomí o ideologické a náboženské nepřízni, jíž dlouhodobě čelí.

Šest českých neziskovek působících v oblasti LGBT a vystupujících po názvem Jsme fér připomnělo, co letošní IDAHOT provázelo. O den dřív se poslankyně ANO Jana Pastuchová a poté poslanec STAN Jan Berki pokusili posunout projednávání novely o manželství pro všechny páry výš v pořadí. Návrh Berkiho byl kupodivu schválen, novelu předřadili. Na řadu se ale dostala až v devět večer a poté naděje na rychlejší projednání zhasla. Všechny strany vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti) navrhly schůzi přerušit. Důvod: devět večer je prý pro projednávání manželství "nedůstojný čas". Nebyla zahájena ani rozprava. Brzda zafungovala.

Ve středu, v den proti homofobii, bifobii a transfobii, poslanci jednali dál. Jana Pastuchová znovu navrhla posunout novelu dopředu, ale její návrh byl zamítnut. Většina poslanců ANO hlasovala pro, ODS a SPD většinou proti, lidovci byli proti nebo se zdrželi, polovina Pirátů byla pro, většina STAN a TOP 09 se zdržela. Jsou ti, kteří posun novely blokovali, homofobní, bifobní nebo transfobní? Zvenčí to tak vypadá, jistě by však přísahali, že nejsou.

Ve středu se stalo ještě něco jiného. Britský velvyslanec v České republice Matt Field napsal o IDAHOT článek pro iDnes. Vysvětluje v něm, že ve Spojeném království mají zákon o manželství pro všechny už deset let. Přijala ho konzervativní vláda. "V té době jsme slýchali argumenty, že to podkope společnost, povede ke snížení počtu heterosexuálních manželství a ke státem schvalované polygamii, nebo dokonce k tomu, že si otcové budou brát své syny, aby se vyhnuli placení daní." Podobné argumenty zaznívají i u nás.

Nestalo se. Matt Field pokračuje: " S odstupem deseti let můžeme říct, že se lidé, podle kterých mělo uzákonění stejnopohlavních sňatků vést ke katastrofě, mýlili. Nebe nám nespadlo na hlavu. Společnost se nezhroutila. Jen bylo malému počtu lidí konečně umožněno cítit se, že je společnost skutečně přijímá."

Pseudokřesťané blokují a blokují

Co na to poslankyně a poslanci, kteří ve středu projednávání novely manželství pro všechny zablokovali? Zřejmě si před Fieldem a Británií zakrývají oči a zacpávají uši. Tuhle "propagandu" od britského velvyslance slyšet nechtějí. A ještě méně se jim asi líbí jeho "všemanželská" statistika, podle níž se v Británii v roce 2013 pro zákon vyslovilo 54 procent Britů, 37 procent bylo proti. Deset let na to zákon podporuje 77 procent lidí a jen 15 stojí proti.

Nejen to. "Mnoho konzervativních poslanců, kteří se tehdy vyslovili proti zákonu, dnes říká, že toho litují, a kdyby měli opětovnou možnost, hlasovali by pro. V britském parlamentu je 62 LGBT+ poslanců, z nichž největší podíl tvoří členové právě konzervativní strany," píše Matt Field. Ach bože, co si s tím počnou domácí konzervativci?

Podle průzkumu agentury MEDIAN z ledna 2020 manželství pro všechny podporovalo 67 procent Češek a Čechů. Před třemi lety taky naměřili stoupající podporu veřejnosti pro adopce dětí v rodinách gayů a leseb. Týkalo se to jak vlastních dětí druhého z partnerů (podporovalo 77 procent), tak dětí z dětských domovů (62 procent). To jsou čísla zjevně vyšší, než byla v Británii před deseti roky. Manželství pro všechny má v Česku opravdu vysokou podporu.

Ale stačí pár desítek zaťatých zákonodárců a posun dopředu se blokuje. Oč jde? O ideologii, jež se ohání pokroucenými křesťanskými "hodnotami". Jde o pseudokřesťanství. Každý věřící, každý "ježíšovec" přece ví, že podstatou křesťanské zvěsti a víry je láska. Jestli se milují heterosexuálové nebo homosexuálové, nebinární lidé či transsexuálové, na tom nesejde. Jde o vztah a o touhu vztah rovnoprávně pěstovat.

Brzdiči brzdí, až se z rozžhavených brzd valí dým, ale nakonec nebudou mít sílu tlak touhy a lásky zastavit. Tak by mohla znít "dobrá zvěst", tedy evangelium, pro všechny po manželství toužící LGBTI+ lidi.

