Babiš utluče nepřítele čepicí. Blábolí tvrdě a nekompromisně, fakt hustý eurovolby

Česko ochráníme. Slibuje lídr ANO. Tak určitě, ale před kým a čím? Co nás ohrožuje? Z videa o tom nezjistíte ani měkké f.

Také šéf hnutí ANO Andrej Babiš spustil kampaň do eurovoleb. Na své facebookové stránce oslovil voliče: "Ty brďo, tak tahle kampaň bude hustá. V tomhle videu je všechno. Moje nová čepice, Dita Charanzová i naše nová kampaň. Česko ochráníme (obrázek české vlajky). Tvrdě a nekompromisně! Tak, a hejtři připravit do bloků. Tři, dva, jedna… (chechtající se smajlík)." Europoslankyně Charanzová je jednička kandidátky hnutí ANO pro volby do EP. Ty brďo a hustá kampaň? Kolik Babišovi je, patnáct? Řekli mu, že děti nevolí?

Kampaň ANO má dva, pardon, tři základní atributy: kšiltovku Silné Česko, heslo "Česko ochráníme. Tvrdě a nekompromisně!" a samozřejmě podstatu, smysl celého hnutí ANO, tedy Andreje Babiše.

Marketing, marketing, marketing. Realita nic. Vezměme to od kšiltovky a nového videa. Čepice je Trump. Jak říká žvýkající, free Babiš na videu: "No, na sobě mám čepici Silné Česko a já, když jsem se připravoval na cestu do Spojených států, tak jsem koukal na různé YouTube videa s prezidentem Trumpem, na jeho meetingy, a tak jsem zjistil, že oni tam mají všichni takovoudle čepici 'Make America great again', a já říkám, proč nemít takovouhle čepici?" Těžko to rozporovat, proč nemít takovouto kšiltovku…?

Důležitou roli hraje, jak je lídr ANO a Česka free, jak "normální", "uvolněný", lidový a, pozor, mladý! Babiš v kšiltovce a se zvoláním "ty brďo", přežvykující, je tu přece (taky) pro mladé voliče, nechce, aby házeli hlasy jeho klíčovým soupeřům v eurovolbách pirátům, ale jemu, jemu, jemu, tedy ANO. Ditu Charanzovou tam má jako doplněk (viz video), do reklamy patří ženská, ne, co? Že jo?

Druhý bod: "Česko ochráníme. Tvrdě a nekompromisně!" Tak určitě, ochránit se máme jaksi v tradici, že. Ale před kým a před čím? Co nás ohrožuje? Z videa o tom nezjistíte ani měkké f, jen lídr Charanzová říká, že "ty emoce byly o tom", jak by "člověk měl hájit český zájmy v Bruselu". To je tedy to tvrdě a nekompromisně. Ale stále nevíme, co že nám hrozí.

S unií je to u nás jako s církvemi

Mazaně to Babišovi lidé neříkají, nechtějí si naštvat ty proevropské anoistické voliče, ale zároveň mají Babišovi marketéři jasno: chránit před Bruselem, před Evropskou unií, ta nás ohrožuje. Nenabízí se žádný jiný výklad oné "ochrany". Přesně tak vypadá celé Babišovo "evropanství": v podstatě neexistuje, brát, využívat, a když se to hodí, třeba v kampani, kopat do slabin.

Babiše nezajímá realita (jsme výjimečně bezpečný stát s poměrně spokojenými občany), vyrábí emoce. "Ochráníme vás" má evokovat pocit, že ANO je silné (proto je na billboardech hnutí pro eurovolby s Charanzovou Babiš, proto je hlavní postavou videa zase Babiš, ač do europarlamentu samo sebou nekandiduje). A proto vyvolává pocit jakési hrozby, před kterou nás ochrání. Hodně obnošená finta. Uvidíme, jak funguje, kolik z 21 českých euromandátů na to ANO urve.

Mimochodem, piráti občanům jako jedno z témat eurovoleb nabízejí petici, podle níž by premiér Babiš neměl Česko zastupovat na summitech EU, dokud se neočistí z podezření, že porušuje evropská pravidla o střetu zájmů. (Ano, pro Babiše osobně EU představuje ohrožení, kontroluje jeho podnikání, jeho staré hříchy jako Čapí hnízdo.)

Babiš plachtí v antibruselském větru (jeho kampaň se podobá kampani komunistů, viz jejich otázku "Tancujem, jak EU píská?"). Odpovídá průzkumům Eurobarometru (Eurobarometer Survey 91.1 of the European Parliament, A Public Opinion Monitoring Study), podle nichž jsou Češi pravidelně, opakovaně největší euroskeptici z celé osmadvacítky. Kupříkladu nejméně lidí z EU u nás si myslí, že členství v unii je dobrá věc (33 procent dotázaných). Pátí od konce jsme při otázce, jestli z unie profitujeme. Po Británii (jež je jednou nohou z unie venku) by u nás nejvíc lidí volilo czexit, 24 procent dotázaných.

S unií je to jako s církvemi. Komunisté tady do lidí čtyřicet let vtloukali, že náboženství je opium lidstva (a opium zde nebylo k dostání), takže lid církve zavrhl. Teď zas politici (Klaus, Zeman, Babiš, Okamura, Filip atd.) do lidí vtloukají, že je Brusel zlý, tak tu EU mnoho občanů nevěří.

Realita? Česko za 15 let v EU zbohatlo. Dostali jsme se na 89 procent průměrné, reálné životní úrovně zemí unie (před vstupem to bylo jen 74 procent). Máme nejnižší nezaměstnanost z celé unie. Ekonomika zde roste nadprůměrně rychle. Podniky vyvážejí na jednotný trh EU. Dotace z unie v Česku od roku 2014 tvoří asi 40 procent všech veřejných investic. Od roku 2004 do roku 2018 jsme z EU získali 1306 miliard korun…

Nereálnost Babišovy eurokampaně bije do očí, před unií chránit nepotřebujeme. Mohl přijít s tezemi, jak EU změnit, co v ní prosadí atd. Jenže to by bylo závazné a málo emotivní. Radši si narazí kšiltovku trumpovku a bude Česko "chránit" před společenstvím, které nám za patnáct let pomohlo postavit se na nohy a dalo nám 1,3 bilionu korun. Prázdnota sama.