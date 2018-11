Mlátičku Ondráčka nadobčané nevydali. Zrušit imunitu i trestný čin pomluvy

Nejmíň milionkrát zaznělo, že se má imunita zákonodárců vztahovat pouze na projevy v parlamentu, aby byla zachována kompletní debata, na nic jiného.

Komunistického poslance Zdeňka Ondráčka poslanci odmítli vydat k trestnímu stíhání. Policie je o to žádala, neboť nařkl bývalého prezidentského kandidáta Michala Horáčka v médiích ze spolupráce s bývalou komunistickou Státní bezpečností. Horáček podal trestní oznámení pro pomluvu, policie doložila, že Ondráček lhal, a má ho tedy stíhat.

Proti vydání komunisty Ondráčka hlasovalo 80 poslanců, pro vydání bylo 47. Proti se postavili všichni přítomní poslanci SPD a KSČM, jen Ondráček hlasoval pro své vydání. Většina poslanců ANO hlasovala též proti vydání.

Nemá smysl komentovat debatu ve sněmovně, v níž si zákonodárci nikoli poprvé pletou povídání o vydání se soudním tribunálem. Celá ta záležitost je hloupá a mohla být dávno legislativně vyřešena. Problémy najdeme dva: imunitu poslanců, tedy jejich nadlidství, nadobčanství, a trestný čin pomluvy, jak je zanesen v trestním zákoníku a jehož se, ó hrůzo, mohou dopustit fyzické i právnické osoby.

Vsuvka: Facebook, Twitter, Instagram (právnické osoby), jak je možné, že neklesají pod miliony žalob pro pomluvu? Lží se tam vyskytuje tak gigantické množství, že by těmi případy šly české soudy zahltit do roku 3018. Jenomže sítě jsou vnímány jinak, jako "prostor svobody (lhát a urážet)", tam se tedy může, platí nepsaná, neuzákoněná dohoda.

Zpět ke komunistické mlátičce. Ondráček prokazatelně lhal. Horáček se naštval a podal trestní oznámení. Proč? Protože měl před sebou konkrétního Ondráčka a chtěl mu zatopit. Takhle se trestný čin pomluvy běžně používá, zatopit někomu, zkomplikovat mu život trestním oznámením. Představa, že by za tu lež Ondráčka zavřeli, je naprosto absurdní (viz poznámka o Facebooku, Twitteru atd.).

Horáček mohl Ondráčka zažalovat o milion či dva, to by ho taky bolelo a žalující by měl velkou šanci, že soud vyhraje a lháře potrestá. (Komunista, který si ve sněmovně zahrál na hrdinu, vzkazoval manželce, aby "vydržela", protože případný soud vyhraje, stát mu zaplatí odškodné, což bude stačit na "výbornou dovolenou". A novináře označil za "žumpu", což by zase vystačilo na tisíce dalších trestních oznámení pro pomluvu.) Místo toho Horáček podal trestní oznámení (jež se dá, pravda, později v civilním soudu využít, důkazy jsou již pokupě).

Oni nejsou nadlidi a my podlidi

Trestný čin pomluvy, klacek na politické soupeře, měl být dávno zrušen. Pokud je někdo pomluven, může se o čest soudit v netrestním řízení. (Otázka: může čest Horáčka poškodit komunistická mlátička? Nezapomeňme, že Ondráček zasahoval v lednu 1989 proti demonstrantům během Palachova týdne a přiznal, že protestující mlátil.)

Další díl mozaiky: imunita. Milionkrát bylo řečeno, že se má tento výlučný institut vztahovat pouze na projevy poslanců a senátorů v parlamentu, aby byla zachována úplná, kompletní debata (Babiš by řekl "žvanírna"), v níž zazní všechny názory, tedy podstata demokracie. Na nic jiného se imunita vztahovat nemá právě proto, že poslanci a senátoři nesmí být nic víc než jiní občané. Nebýt té absurdní, extenzivně pojaté imunity, nenastal by problém s vydáváním Andreje Babiše a dalších poslanců. Nejsou nadlidi a my nejsme podlidi, dalo by se to také popsat.

Tím nekončíme. Trestný čin pomluvy existuje, paragraf 184 trestního zákoníku říká: "(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem."

Když ten čin existuje, bylo povinností poslanců Ondráčka vydat. Koalice KSČM, SPD a ANO šlape, to víme, ale staví se tím proti policii, žalobě i naší legislativě. Pokud jim pomluva v trestním zákoníku vadí, mají ji zrušit, pokud nezrušili, opakuji, byli povinni Ondráčka vydat.

Žijeme ve státu s nemálo absurdními prvky a s mnoha absurdními poslanci. Imunita (mimo projevy ve sněmovně s Senátu) měla být dávno zrušena, stejně jako trestná pomluva.