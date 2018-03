Nesouhlas se Zemanem není přestupek, kdo se bouří, není "mánička" (kauza Lipník)

před 1 hodinou

Symbolická píseň Marty Kubišové se ozvala i letos při inauguračním projevu Miloše Zemana. Policie však oproti Lipníku nezasáhla. Hle, pokrok.

Zvukař Jaroslav Hensl se 8. listopadu 2017 nedopustil přestupku, když na začátku mítinku prezidenta Zemana v Lipníku nad Bečvou pouštěl Modlitbu pro Martu. Rozhodla o tom přestupková komise a případ odložila. V úterý to oznámili starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl a vedoucí odboru radnice Roman Chlapek.

Zvukaři Henslovi hrozila za "narušení" Zemanova předvolebního setkání s občany pokuta až 15 tisíc korun a případ policie předala přestupkové komisi s tím, že se má jednat o prohřešek proti právu shromažďovacímu. Roman Chlapek vysvětlil: "Já bych řekl, že jsme podezření z přestupku, tak jak to tam viděla policie, neshledali."

Svůj postoj vůči politice Miloše Zemana vyjádřila skupina občanů během Zemanovy návštěvy Olomouckého kraje. V Lipníku v tu dobu držel hladovku Tomáš Hradílek, disident, signatář Charty 77 a polistopadový ministr vnitra. Protestoval proti druhé kandidatuře Miloše Zemana, jemuž vyčítal, že rezignoval na kultivování a humanizování společnosti. Děsily ho prezidentovy kroky v zahraniční politice.

Během Zemanova předvolebního mítinku několik desítek lidí ukazovalo červené karty jako výraz nesouhlasu s politikou hlavy státu a Jaroslav Hensl pouštěl z okna v prvním patře domu na náměstí T. G. Masaryka Modlitbu pro Martu. Trvala necelé čtyři minuty, nezněla, když mluvil Zeman, ale před ním, projevy nerušila a lidé se proti ní neohrazovali. Podstatný fakt: organizátoři protestu se předem s policií dohodli, co udělají a co ne, a dohodu dodrželi.

Během písně Marty Kubišové ovšem policisté v civilu vstoupili do soukromých prostor, odkud Hensl Modlitbu pouštěl, donutili ho zvuk vypnout, sebrali ho a odvezli na služebnu, kde ho drželi dvě a půl hodiny. Prý bránil shromáždění.

Přestupek se tedy nestal, což je zásadní a velmi pozitivní posun v této zemanovské kauze. Policie zjevně neměla právo vysílání písně přerušit, neměla právo Hensla sebrat, zasáhla do práv protestujících: práva shromažďovacího a práva na svobodu projevu.

Řev a kakofonie? Ovčáčkem doložená lež

Jak mítink proběhl, to dokládá video, které zveřejnil Jiří Ovčáček. Vidíte na něm a slyšíte: píseň akci neruší, na pódiu je sotva slyšet a vůbec nezní, když mluví Miloš Zeman. Jako jasná lež se díky Ovčáčkovu videu jeví to, co řekl prezident o písni: "Toto byl ale řev, kakofonie, která naprosto přerušila projev starosty Lipníku. Jestliže policie tento řev v souladu se zákonem přerušila, pak jí zbývá za to poděkovat." Díky přestupkové komisi je dnes jasné, že policie nejednala v souladu se zákonem.

Zároveň vidíme to, co bylo patrné už při návštěvě čínského prezidenta v Praze, tedy že se policie naučila poslouchat politiky, ústava neústava, práva nepráva.

V Lipníku jsme mohli pozorovat nebezpečnou změnu v policejním vnímání. Policisté (ne všichni, dodejme) už cítí, že veřejný nesouhlas s prezidentem (nejen s českým, ale i s čínským) je něco nepatřičného, neslušného, nezákonného! Podobně před revolucí policajti nesnášeli "máničky". Toto nedemokraticky, neústavně posunuté vnímání nemůže svobodná společnost trpět, ohrožuje ji, dusí svobodu projevu.

Je skandální, leč nepřekvapivé, že za takové kroky prezident demokratického státu policii děkuje. V případě policejních zásahů proti občanským protestům při návštěvě Si Ťin-pchinga dokonce policejní šéfy povýšil.

Zjištěním, že se žádný přestupek nestal, věc nekončí. Ono nekončení má dvě roviny. První: sledujme, jak se nyní zachová vedení policie, co udělá? (Mimochodem veřejnost dodnes ani neví, kdo to vlastně proti zvukaři Henslovi zasahoval, jaká složka policie to byla.)

Druhá rovina: proti policii byly vzneseny dvě žaloby, jednu podal zvukař, jehož zastupuje advokát (exministr spravedlnosti za ODS) Jiří Novák, druhou pět účastníků protizemanovského protestu, které zastupuje Jan Kalvoda, bývalý místopředseda vlády a rovněž bývalý ministr spravedlnosti za ODA. Smyslem žalob je soudní výrok, že zásah byl nezákonný. (Měl by vážné důsledky, vážnější, než je "prohra" policie v přestupkovém řízení. Kupříkladu tvrzení, že "nebylo shledáno pochybení", by logicky vzalo za své.)

Když si to shrneme, policie evidentně porušila práva občanů, kteří se žádného přestupku nedopustili, jen svobodně vyjadřovali svůj názor na českého prezidenta. Zeman veřejně lhal o tom, co se v Lipníku dělo. Občané si to nenechali líbit a brání se. To poslední je skvělé.

Snad ještě jedna poznámka, jež ukazuje, že na tom zatím nejsme tak zle. Modlitba pro Martu, pro občany Česka symbolická píseň (song svobody), se ozvala i letos při inauguračním projevu Miloš Zemana. Tentokrát však policie nezasáhla.