Šťavnaté historky z Bílého domu. Trump ochutnal svoji vlastní hořkou medicínu

před 3 hodinami

Bývalý Trumpův poradce Steve Bannon si vybírá svoji část obchodního "dealu" s prezidentem. A novinář Michael Wolff dobře ví, že čím skandálnější, tím lépe se jeho kniha o Bílém domě prodá.

Oheň a zloba. To je velmi příhodný název pro novou knihu newyorského novináře Michaele Wolffa, ve které píše, jak to chodí v Trumpově Bílém domě. Wolffovy zápisky, založené ve velké míře na rozhovorech s bývalým prezidentovým poradcem Stevem Bannonem, prý Donalda Trumpa, jak píší americké noviny, rozčílily doběla, v Bílém domě létají hromy a blesky. Prostě "fire and fury".

Což jsou Trumpovy oblíbené výrazy, kromě jiného jimi loni v srpnu vyhrožoval severokorejskému vůdci Kim Čong-unovi. Teď tuhle bombastičnost Wolff a Bannon obrátili proti prezidentovi. Dávají Trumpovi ochutnat jeho vlastní medicínu. Prezident v nich potkal své vlastní mistry, a i proto ho jejich zásah "přímo na komoru" tak bolí.

Trumpovi právníci Wolffovi a jeho nakladateli vyhrožují žalobami, neboť kniha prý obsahuje "nepravdivá a urážlivá" prohlášení. To je dost dobře možné; ale že zrovna prezident, který kudy chodí, tudy trousí nepravdy a urážky rozhazuje po hrstech, je najednou taková netykavka?

Wolff je pohotový, zdatný reportér, všudybyl, ale také se o něm v amerických médiích dobře ví, že věrohodnost informací je v jeho případě často velmi pružná. Použije vše, co mu zavadí o nos, a předkládá to s alibistickým odstupem "prodávám, jak jsem koupil".

Tedy přesně tak, jak chronicky (až patologicky) rád postupuje sám Trump. Fake news sem, fake news tam, my máme svá "alternativní fakta", a komu se to nelíbí, ať se vztekne, terazky jsem prezidentem já. Trumpova metoda je politicky inovátorská a pro něj samotného skvěle funguje. Ale když ji někdo zdatně použije proti němu, je hned oheň a zloba na střeše.

Trump se musí zlobit jen o to víc, že Wolff, ten vlk, kterého si sám loni pustil do Bílého domu, kam volně docházel za svými zdroji, to teď vše tak čertovsky skvěle prodává. Takhle si na pár dní přivlastnit celou americkou mediální scénu a vypůjčit si k tomu samotného prezidenta, který sice může hrozit žalobami, ale peníze za bestseller jsou už na cestě do Wolffovy kasičky? No, kdo to má? To je majstrštyk, který musí sám Trump (byť se asi může vzteknout) chtě nechtě obdivovat.

Steve Bannon, který Wolffa dotoval nejvýživnějšími ("juicy", jak se říká v Americe) náhledy do prezidentské kuchyňky, byl podle Trumpa, jak teď prohlašuje, řadovým pěšákem v jeho předvolební kampani, který prý měl "velmi málo společného" s Trumpovým "historickým vítězstvím". Ironií a nechtěným popřením tohoto tvrzení, které si nad Bannonem myje ruce jako nad naprostou nickou, je však už jen to, že prezidentovi právníci zároveň Bannonovi vyhrožují žalobou za údajné porušení "pracovní smlouvy", kterou uzavřel s kampaní, jmenovitě s Trump Organization.

Ale především, Američané by museli mít velmi krátkou paměť, aby se jim vytratilo, jakou roli Bannon pro Trumpa sehrál. Naskočil sice do kampaně v srpnu 2016 až potom, kdy Trump už vyhrál primárky, ale zároveň ve chvíli, kdy se lámal chléb v jeho souboji s Hillary Clintonovou. Byl to Bannon, kdo Trumpa propojil s krajní pravicí, naslouchající kromě jiného webu Breitbart News, jehož byl Bannon šéfredaktorem a ze kterého učinil platformu koketující až s rasismem. Tedy s voliči, s nimiž si sám Trump přímo zadat nemohl, ale ani se jich nechtěl vzdát. Jak to vystihl jeden z amerických komentátorů: "Trump asi není rasista, ale nebude mu vadit, když jej budou rasisté volit."

Tou převodní pákou byl právě Bannon. Stejně jako to byl on, kdo do Trumpovy kampaně vnesl hesla o "crooked Hillary", podvodnici, která by měla být poslána za mříže. Davové skandování "Lock her up!" se po příchodu Bannona stalo parádním číslem Trumpových předvolebních shromáždění.

Jako kandidát Trump Steva Bannona využil, co to jen šlo. A když už ho nepotřeboval, tak se ho už jako prezident loni v srpnu prostě zbavil. A Bannon nedělá nic jiného, než se teď chová stejně chladnokrevně. Prezident využil mě a já si teď zase udělám reklamu na účet Bílého domu. Sice ještě ne přímo na ten prezidentův, ale Donald Junior, Ivanka a Jared a všechna ta "panská smetánka", co šla proti mně, za to zaplatí.

"Teď jsem svobodný. Mám ruce zpět na svých zbraních. Jak kdosi řekl: Je to Barbar Bannon," prohlásil Steve Bannon, když byl loni vytlačen z Bílého domu. Teď své temné varování vyplnil, ale opět - Trump může jen tiše obdivovat, jak "elegantně", nemilosrdně, naprosto neloajálně až podvraťácky Bannon jeho nejbližší okolí decimuje.

Prezident se zlobí, jeho právníci vyhrožují, z Bílého domu srší oheň a hněv z ukrutné zrady a nespravedlnosti. Ale nestalo se nic jiného, než že Wolff a Bannon na Trumpa aplikovali jeho vlastní princip, že všechno je v zásadě obchodní "deal" a jediné, na čem sejde, je, jak dobře se umíte prodat. A tenhle účel světí všechny prostředky.