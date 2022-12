Okamura je Putinova pátá kolona v Česku

SPD hlasovala proti výcviku Ukrajinců u nás. Cvičit ukrajinské vojáky je ale podobné jako si koupit dveře odolné vůči vypáčení, když v okolí řádí banda zlodějů.

V úterý poslanci hlasovali mimo jiné o tom, zda u nás bude smět proběhnout výcvik ukrajinských vojáků. Návrh byl silnou většinou přijat, ze 161 přítomných hlasujících bylo pro 144 zákonodárců. Skvělé. Cvičení zhruba čtyř tisíc vojáků proběhne v pěti čtyřtýdenních turnusech, jichž se zúčastní vždy až 800 Ukrajinců. Vláda s výcvikem vyslovila souhlas, oznámila to ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

První část začne letos a výcviky potrvají až do konce příštího roku. Jejich legalita se opírá o bilaterální dohodu české a ukrajinské vlády. Později budou převedeny pod asistenční misi Evropské unie. Na výcvikových misích se dohodli evropští ministři obrany během srpnového neformálního jednání v Praze. Česko pak vyčlení až 55 lidí do unijní asistenční mise, budou působit na území jiných členských států.

Kromě nás budou Ukrajinci cvičit na základnách v Polsku, tam zřejmě nejvíc z celkových 15 tisíc, které sedmadvacítka plánuje trénovat. Další vojáci mají cvičit v Německu. Zatím není známo, které jiné unijní země se do projektu zapojí. Většina jich však projevila ochotu nějak přispět. Ukrajinskou armádu už delší dobu cvičí Američané a Britové. Předběhli nás.

Smysl výcviku je naprosto zřejmý: Evropa i Severoatlantická aliance si uvědomují, o co se na Ukrajině válčí. Smyslem je zastavit Putina, který si umanul rozšířit svoje impérium, obnovit Sovětský svaz a pokud možno ho ještě zvětšit. Smyslem výcviků je pomoci národu, který byl bezdůvodně brutálně napaden a na jehož území jsou denně páchány válečné zločiny. Není pochyb, že země jako je Polsko, pobaltské státy, ale i Česká republika by byly další na řadě. Pomocí Ukrajině chráníme taky sebe.

Před sněmovním hlasováním se k výcviku Ukrajinců na našem území vyjádřili politici SPD Tomia Okamury. O ukrajinských vojácích v Česku hovořil vedle předsedy stojící poslanec Radovan Vích, člen výboru pro obranu a stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Tedy člověk, který nepochybně má všechny nutné informace k dispozici, nemůže se vymlouvat na neinformovanost.

O výcviku Vích řekl: "Vláda na to hodlá vyčlenit až jednu miliardu korun. To je pro nás naprosto nepřijatelné… Prioritou Fialovy vlády je podpora Ukrajiny a podpora Ukrajinců. Je to navíc nepřijatelné i v době, kdy našim vojákům chybí v současné době jenom u pozemních sil asi tři a půl tisíce vojáků, ale je to i otázka bezpečnosti našich občanů. A opět zdůrazňuji, že pro nás je to absolutně nepřijatelné. Není v našem zájmu zapojovat se do konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem a nechceme také, aby se na našem území školily nebo cvičily mechanizované útvary a vojska, které budou dále válčit a zabíjet na Ukrajině… My nechceme válku, my chceme mír, a ne bídu."

Vích mluví jako Šojgu

Vyjádření přesně podle ruských not. Prioritou Fialovy vlády není "podpora Ukrajiny", ale snaha o zachování míru v Evropě. Prioritou jsou zjevně zájmy České republiky. SPD naopak jednoznačně, viditelně podporuje zájmy Putinovy.

Paradoxně zněly i věty o tom, kolik nám chybí vojáků. Realita? Ukrajinci bojují za nás, pokud oni Rusy nezastaví, půjdou dál, my budeme další na řadě, o tom v podstatě nikdo nepochybuje a Putin a jeho propaganda se tím ani nijak netají. Cvičit Ukrajince je podobné, jako si koupit dveře odolné proti vypáčení, když v okolí řádí banda zlodějů.

Vích mluví o "konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem", což zní, jako by mluvil Šojgu, tedy jako by Ukrajina rozpoutala válku, jako by Ukrajina vyprovokovala Rusy. Realita je přesně opačná už od roku 2014, od ruské okupace ukrajinského Krymu.

Ale nejnebezpečnější je tato pasáž: "… nechceme, aby se na našem území školily nebo cvičily mechanizované útvary a vojska, které budou dále válčit a zabíjet na Ukrajině." Tady je realita postavena už totálně na hlavu - ukrajinští vojáci budou podle Vícha "válčit a zabíjet na Ukrajině". S kým tam budou válčit? S Rusy. Koho tam budou zabíjet? Rusy. Kdo je napadl, kdo je vyvražďuje, kdo Ukrajině devastuje zemi a nyní, na začátku zimy, především energetickou infrastrukturu? Rusové a jimi najatí žoldáci. Radovan Vích, proruský, proputinovský český poslanec SPD, staví realitu na hlavu.

Samozřejmě nesmí chybět ani klasická kremelská mantra: "My nechceme válku, my chceme mír a ne bídu." Znovu a znovu se to opakuje, tato levná pseudopravda. Chce snad Petr Fiala a jeho vláda válku? Chce Evropská unie válku? Chce NATO válku? Ne, my se bráníme válce, bráníme se expanzi Ruska, bráníme před ní, byť nedostatečně, Ukrajinu. Jediný, kdo nechce mír, chce válku, je Putin.

Ukrajina je napadena a čelí genocidě. Neválčit pro ni znamená, že bude vymazána z mapy Evropy. Pokud by šel Putin a jeho armáda dál, do Pobaltí, k nám, zase by Vích a Okamura tvrdili, že "chtějí mír"? To znamená, že se nemáme bránit? Měla Evropa za Hitlera dosáhnout míru tak, že by se byla nebránila?

Poslanec Vích žvástá. On ovšem nevykládá nesmysly, on prostě, stejně jako jeho šéf, pracuje pro Kreml. Mír v jeho podání znamená odevzdat Ukrajinu Rusům, dopustit se zrady, starat se jen o sebe, a to nesmírně krátkozrace, hloupě a riskantně. Okamurovo hnutí balamutí občany, strká nás do pozice králíčka panáčkujícího před hladovým vlkem. Všecky ty řeči o míru zrazují svobodu. Ukrajinskou i naši. SPD je pátá kolona Ruska.

