Piráti a Vobořil: Pět kytek marihuany doma legálně. Zákon pro "huliče"? Je to správně

Bývalý protidrogový koordinátor Vobořil říká "závislost není řešitelná prohibičními zákony" a "nejhorší je úplně volný trh a hned za ním prohibice".

Sešly se dvě zdánlivě protichůdné události. První: bývalý protidrogový koordinátor vlády Jindřich Vobořil (skončil z osobních důvodů v květnu, do funkce nastoupil v roce 2010) podporuje návrh pirátů na legalizaci marihuany.

Druhá: v pondělí v Ostravě zemřel dvaatřicetiletý muž po požití drogy, "takzvaného syntetického kanabinoidu. Další, o čtyři roky starší muž byl ve vážném stavu hospitalizován. Policisté prověřují i další otravu u patnáctiletého chlapce, který rovněž v pondělí kouřil zatím neznámou rostlinnou hmotu a měl zdravotní potíže" (ČTK).

Začněme piráty a Vobořilem. Je neobvyklé, aby se člověk, který byl ještě nedávno šéfem národní protidrogové politiky, připojil k návrhu na legalizaci marihuany. Vobořil je muž uvážlivý a nepochybně patří mezi největší znalce v oboru. Pokud říká, že legalizace je neodvratná, zákazy postupně zmizí a záleží na vládách, jak budou drogu regulovat, měli bychom to brát velmi vážně. Takový vývoj nás prostě čeká.

Co chtějí piráti? Pěstování malého množství konopí pro osobní potřebu od 18 let bez jakéhokoliv postihu. Pěstitel by konopí nesměl prodávat a rozdávat. Směl by "usušit, zpracovat a doma v uzamčeném prostoru přechovávat až 1250 g sušených květů". (Z jedné rostliny je možné získat až 250 g sušeného květenství.) Člověk by směl mít mimo bydliště až 30 g sušeného konopí pro sebe, týká se to se jen zletilých a bezúhonných osob s trvalým pobytem na území ČR. Poskytnutí konopí nedospělým by bylo dál klasifikováno jako závažný trestný čin.

Čili něco jako "pěstitelská legalizace", "huliči" se promění v minizemědělce, aby mohli do rauše, a marihuanu si samozřejmě budou moci pěstovat i lidé pro léčebné účely, což je důležité.

Piráti dodávají: "Jedná se v podstatě o model, který je zaveden pro konopí v americkém státě Colorado. Zákaz prodeje dětem, zákaz reklamy, varování před zdravotními riziky na obalu a příbalovém letáku, koncese na obchod s konopím a licence na komerční pěstování a výrobu, zdanění obchodu s konopím DPH a spotřební daní (s výjimkou léčebného konopí) a omezená možnost pěstování pro vlastní potřebu."

Případ druhý, smrt muže po požití syntetického kanabinoidu. V úterý policie varovala, že se v Moravskoslezském kraji může nacházet "několik tisíc dávek nebezpečné drogy".

Modrej drak tě sejme

Syntetické kanabinoidy nejsou přírodní, vytvořili je vědci, aby mohli lépe zkoumat účinky marihuany. Chemicky jsou sice jiné než přírodní marihuana, ale na receptory v buňkách mají velmi podobný účinek. Vědecký server Osel.cz loni napsal: "A právě tyto látky jsou dnes běžně na trhu k mání. Jen s tím rozdílem, že jim prodejci neříkají SCB (synthetic cannabinoids), ale K2, Spice, Blue Dragon, Black Mamba anebo jen prostě koření."

Ve zmíněném textu na Osel.cz, který vyšel v únoru 2017, se také píše: " V časopise Trends in Pharmacological Sciences vyšel před několika dny článek, který syntetickou novinku dává do souvislosti s nárůstem případů záchvatů, psychóz, těžkých závislostí i náhlých úmrtí."

Případ z Ostravy jistě snaze pirátů nepomůže, naopak, ozve se volání po větší prohibici. Omyl, legalizace domácího pěstování v malém množství by měla mimo jiné tu výhodu, že by pěstitel věděl, co buď kouří, nebo jinak používá. Byl by to krok k rozumné regulaci drog v Česku.

Mnozí starší huliči popisují svoje velmi špatné zkušenosti jak se syntetickou marjánkou, tak s trávou uměle vyšlechtěnou a přešlechtěnou, aby měla co nejvyšší množství účinné látky THC. Přitom obojí se dá zjevně snadno na černém trhu (jiný u nás není) koupit.

Jeden můj známý, zkušený hulič, mi již dřív napsal: "… o současném trifidu si nemyslím nic dobrého. Je návykový, takže konzumenti, když ho nemají, jsou podráždění a vlastně to vůbec nejsou ti pohodoví rastafariáni, jak se oni sami vidí." (Trifid je vyšlechtěná marjánka s vysokým obsahem THC.) Naopak chválí "klasickou ganju, která byla vypěstována venku", při jejímž užívání nezažijete "bad trip", tedy špatný stav, "pocity nevolnosti a úzkosti, zkracování dechu". (Ganja je přírodní marihuana.)

Tento znalec trávy, který ji kouří od 11 let a je ročník 1982, píše, že se u nás nejrůznější tvrdá svinstva dají koupit úplně všude, v klubech, hospodách, u dealerů, kteří prodávají ve velkém a na kvalitu nehledí.

Zpět k návrhu pirátů. Vobořil říká jasně: "Závislost není řešitelná prohibičními zákony. Je potřeba hledat nějakou zlatou střední cestu." Dodává, že "nejhorší je úplně volný trh a hned za ním je prohibice" a že jde o "první krok k něčemu, co je potřeba hledat". Při legalizaci v jiných zemích podle Vobořila klesl počet intenzivních uživatelů na polovinu (Nizozemsko).

Zajímavé je, že se na takový krok velmi podobně dívají "staří huliči": varují před syntetikou a "indoorem" (pěstírnami, kde se prudce zvyšuje obsah THC), plédují pro legalizaci podobnou přístupu k alkoholu, který pro nás skýtá řádově větší riziko a problém, a jsou pro kontrolované domácí pěstování.

Zopakujme, že měkce legalizační návrh pirátů podporuje expert Vobořil, který zná perfektně vývoj ve světě, zná rizika, a přesto vidí legalizaci a regulaci jako jedinou možnou a jedinou rozumnou budoucí cestu.