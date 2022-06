Piráti stoupají, ODS klesá, ANO se nehýbe. Lidovci a topka propadají

Koalice PirSTAN ztratila smysl. Obě její části se obejdou bez ní. Naopak koalice Spolu se stává záchranným kruhem pro tonoucí lidovce i pro topkaře. Bez ní by do sněmovny neprošli.

Svět, ve kterém žijeme, se změnil, preference hnutí ANO Andreje Babiše se nemění. Tak by mohl znít český axiom. Podle květnového volebního modelu nasbíraného agenturou Kantar CZ pro Českou televizi zůstalo ANO na prvním místě ve veřejné oblibě. ODS zůstává dál na druhém místě, ale v modelu ztratila, body ztratilo i hnutí STAN, které naopak přeskočili "vracející se" Piráti.

Babiš vede. Má prostě "svoji" utuženou, betonovou voličskou partu, se kterou jen tak něco nehne, ani válka ne. Ale buďme přesnější, on s ní ani Babiš hýbat nechce, politiku dělá přesně opačně, nijak a nikam své voliče neposouvá, nic jim nenabízí, žádnou vizi, není skutečný lídr, jen naslouchá vzdechům svého elektorátu a pak je kopíruje, to je v kostce celé jeho umění. Plus samozřejmě dokonalé vytváření dojmu, že se svými voliči dýchá, tedy nadává, řehtá se, pláče a splývá. Že je ve svém luxusním obytňáku zcela jejich.

Jakmile mu to vychází tak, že už jeho voliče podpora Ukrajiny štve, a to se u této skupiny stalo hodně rychle, vytáhne pojem "naši lidi" a začne "hájit jejich zájmy", tedy jako by nutit vládu, aby rozdávala, co se do ní vejde. Ví dobře, že státní pokladna je i jeho velkým přičiněním nejen vybrakovaná, ale taky brutálně zadlužená. Ví, že rozdávat se už vlastně nedá, a tak má svoje pseudojánošíkovské jízdy náramně snadné.

Ale všimněme si, v jaké vězí pasti. Podle posledního průzkumu mu přibylo jen půl procentního bodu, tedy nic. Drží se mezi pásmem čtvrtiny a třetiny všech voličů a tenhle poklop zjevně neprorazí, nad 33 procent hlavu nevystrčí, i kdyby rozdal veškeré své mnohamiliardové jmění. Navíc stále dál platí, to se také nemění, že nemá s kým vládnout. Představa, jak sedí ve vládě s Okamurou, je až komická, když odhlédneme od toho, jaká by to byla katastrofa pro Českou republiku.

Okamurovo uskupení SPD skončilo třetí s jedenácti procenty, jeho pozice se nepohnula. Babiš i Okamura předvádějí politický model "kolovrátek", melou stále dokola to samé, což sice drží jejich houfy pohromadě, ale nikam dál jen to nedovede.

Čtvrtý nejvyšší výsledek, změna, byl naměřen Pirátům - 8,5 procenta. Oproti minulému měsíci se posunuli o 3,5 procentního bodu výš a naopak hnutí STAN se o stejný počet bodů propadlo, v modelu Kantaru má 6,5 procenta, starostové skončili pátí.

Bartoš a Lipavský představují vládní kvalitu

Co se děje? Vzpomeňme na výprask Pirátů loni ve sněmovních volbách, jak je převálcoval Rakušanův STAN, zbyli na ně jen ubozí čtyři poslanci. Co se děje, že teď parta Ivana Bartoše pomalu stoupá nahoru? Jsou přece taky ve vládě, sedí tam s koalicí Spolu, podílejí se na všech rozhodnutích. Tak proč ten obrat, pokud se tedy v dalších měsících potvrdí?

Piráti mají ve vládě nejmenší zastoupení, Bartoš je místopředsedou vlády pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj a Jan Lipavský slouží jako ministr zahraničních věcí. Pak mají ještě neviditelného předsedu legislativní rady vlády a ministra pro legislativu Michala Šalomouna. Bartoš "maká" na digitalizaci a navenek drží pirátské postoje, Lipavský taky dělá velmi dobře svoji práci a vlastně ani není příliš zastíněn premiérem Fialou, který samo sebou v oblasti zahraniční politiky hraje větší roli.

Bartoš i Lipavský patří mezi kvalitní ministry bez skandálů, Lipavský má v době války silnou pozici a Pirátům nedělá ostudu, právě naopak. Fiala může být rád, pokud jde o chod vlády, že si ho u Zemana prosadil. Zároveň ale ani na Bartoše, ani na Lipavského nepadají vládní stíny. Nejsou spojováni s faktem, že Česko zchudlo, že se prudce rozšířila skupina občanů, kteří nemají na energie, na benzin a naftu, dokonce někdy i na jídlo, a řeší existenční problémy. A ještě jeden důležitý moment, Piráti jsou dnes v podstatě jediná strana pro mladé lidi.

Fiala a ODS jsou na tom hůř, jejich ministři řeší místní aktuální bolesti a dá se říct, že jen ministryně obrany Jana Černochová, až na některé chyby, působí jasně, srozumitelně, kope za nás a za západní svět a její práce je de facto oddělena od palčivých domácích těžkostí. Jinak ODS žádná sláva, ministr spravedlnosti Pavel Blažek se plácá ve svých brněnských problémech, navíc je až příliš napojen na Hrad, na Zemana a jeho neprůhledné okolí, šéf financí Stanjura musí držet pozici zlého muže, další ministři nic moc. ODS funguje jako razící štít vlády, ale kromě jasného postoje k válce na Ukrajině nic moc nerazí. Spíš je zaražena.

Lidovci a topka šlapou vodu

Další ze Spolu, lidovci a topka, šlapou vodu, visí pod hranicí vstupu do sněmovny. TOP 09 si o něco polepšila, vylezla ze tří na čtyři procenta, zřejmě díky předsedkyni strany a sněmovny Markétě Pekarové Adamové a taky díky tomu, že její ministr zdravotnictví Válek po ústupu covidu není vidět. Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová taky ne.

Lidovci, hlavně jejich předseda Marian Jurečka, se dali do kulturního boje proti manželství pro všechny, moc jim to tedy nepomohlo, a místopředseda vlády Jurečka denně předvádí, že se zcela jistě neměl stát ministrem práce a sociálních věcí.

Propadá se i STAN, o 3,5 procentního bodu, ačkoliv si předseda starostů a ministr vnitra Vít Rakušan rozhodně nevede špatně, poměrně dobře zvládá příchod statisíců ukrajinských uprchlíků do Česka, což je nyní jeho hlavní úkol. Zajímavé bude od července pozorovat ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka, tedy v době, kdy bude Česko po dobu půl roku předsedat v Radě Evropské unie.

Poslední průzkum Kantaru znovu ukazuje, že se koalice Spolu zřejmě nerozpadne, nemůže se rozpadnout. Pro Fialu zůstává výhodná, jím vedené ODS přináší body, táhne ji výš, než kam by dosáhla sama. Lidovci a topkaři by se naopak do sněmovny nedostali - a ten trend už trvá příliš dlouho. Budou asi, hlavně lidovci, bojovat o udržení své hlavičky, svého názvu, ale vystoupit z koalice si netroufnou.

U koalice PirSTAN to dnes vyhlíží opačně, obě strany by do dolní komory prošly i samostatně, navíc jako samostatné subjekty dají dohromady větší podporu. Pirátské fórum by ostatně po minulých volbách takřka jistě na koalici se "zrádnými" Starosty a nezávislými nekývlo, neumím si to představit. Pokud bychom však uvažovali dál, pak není vůbec jisté, jestli by Piráti po příštích velkých volbách vstoupili do vlády se Spolu a STAN. Jsou mnohem levicovější stranou, mají svoji ideologii, kupříkladu tu zelenou. Záležet bude na tom, jak silné bude ANO a jestli Babiš skutečně skončí, pokud se nestane prezidentem.

Tento posun, tedy budoucí konec PirSTAN, by měl dělat Fialovi a ODS hluboké vrásky. Bez druhé koalice, ale ani jen bez Pirátů, by dnes zřejmě jen těžko stavili vládu. Prozíravý premiér by na tento aspekt myslel a vedl by svoji stranu k tomu, aby na Piráty neustále neútočila, jak se to děje kupříkladu v Praze před podzimnímu volbami.

