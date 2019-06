Pivní populismus pro hipstery. Co budou pivovary imitovat příště?

Po pouhých deseti letech se k velkým pivovarům doneslo slovo hipster. Gratulujeme!

Až dvě třetiny piva se v Česku vypijí doma, což je trend, který se velké pivovary snaží nabourat už přes patnáct let. Do (jejich) hospod prostě chodit budete, ať jste staří nebo mladí! A proč tentokrát? Protože vás osloví přes hipsterské výčepy. Úspěch a sláva malých pivovarů pálí ty velké už nějaký ten pátek. Zatím se tento fenomén snažili dorovnat novými pivními speciály, ale moderní doba si žádá moderní řešení.

Někdo si totiž všiml, že hosté mají v oblibě mimo jiné i zdola, autenticky vzniklé podniky, které nezakládali žádní zkušení provozáci, krytí velkou značkou, ale lidé, kteří mají pivo prostě rádi, učí se provozovat hospodu a hledat ta nejlepší piva z různých pivovarů. Do podniků, které částečně vznikají jako alternativa všem hospodám dle klasické staročeské šablony, a které jsou klasické a staročeské asi jako trdelník v centru města.

Směr, kterým se konkrétně Pilsner Urquell chce vydat, nastínil šéf marketingu Prazdroje Roman Trzaskalik v asi dva měsíce starém rozhovoru. "Gambrinus je asociace pro "zdravý selský rozum, na nic si nehrát, neřešit blbosti". U Kozla jsme u řemesla, poctivosti, umu zlatých českých ručiček. Radegast má nabízet odměnu za těžkou cestu, za život, který dokáže být občas hořký, ale člověk nakonec dojde k cíli." Na klasickou "plzeň" se prý sahat nebude, ale zkusí se s ní prozkoumat možnosti trhu v novém cool výčepu Pilsnerka, o kterém se nyní dozvídáme zas o něco víc.

Obchodní ředitel PU Tomáš Mráz pro agenturu Reuters říká, že zatímco ve standardní hospodě vám pivo přinese starší chlápek, v novém konceptu vás obslouží spíše někdo mladý a potetovaný. Wow.

Jinde se bojuje za zachování starých nádražek, ale Pilsner Urquell chce přišlápnout tep doby se světlou, čistou hospodou, kam si rády zajdou i ženy (…) a rodiny. Je kouzelné, jestli autentický cool zážitek vzniká tak, že vás obsluhuje někdo mladý a tetovaný (jsem zvědavá na ty pracovní pohovory) - ale lidem odjakživa stačí málo, možná dokonce čím míň, tím líp. A jakási prefabrikovaná verze hipsteřiny od pivovarů, hrajících si na partu nadšenců (známe třeba od Babišových Parky‘s) bude stačit.

Za mě bohužel trochu cringe, jak se říká mezi mládeží.

Na druhou stranu je pozoruhodné, že malé pivovary a hospody, které vznikly z nefalšovaných pohnutek, fungují natolik dobře, že mění strategie největších hráčů na globálním trhu. Ale možná mi to tak připadá jen proto, že v jiných podobně důležitých oblastech českého života, dejme tomu v takové politice, se zájmy a potřeby lidí okázale ignorují a přehlížejí. Jenže stejně jako v politice je i tohle populismus nejhrubšího zrna. A stejně jako u volebních programů a politických vizí se tu nikdo nemusí přetrhnout. Takže manažer snící o potetované obsluze a baru plném mladých ajťáků z Karlína možná nebude muset dřít jako kůň, aby se mu to splnilo.

V podnicích, kterým se koncept Pilsnerka bude snažit vyrovnat, bývá už teď občas nesnesitelno - vy si chcete v klidu poštamgastit, pít pivo a čumět do blba, ale místo toho partička vedle vás otevírá služební počítače a z druhé strany stojí kravaťáci, co se po práci přišli bavit o práci. Jednou se pohár naplní i tady. A autentický hospodský život, který se bude kopírovat zase v další etapě, se přesune jinam. Možná právě do těch zrušených nádražek a čtyřek. Obchodního ředitele s potetovanými nápady nahradí někdo mladší, kdo bude myslet ještě víc "outside the box". A největší pivovary začnou imitovat smradlavé záchody, poloslepou obsluhu, která nikdy nedonese to, co jste si objednali, svéráznou lidovou výzdobu a dědka s harmonikou. A to jsem na ně teprve zvědavá!