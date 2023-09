Pokud bude Babišův Dragoun jmenován vrchním žalobcem, vláda znovu zklame své voliče

Zvenčí to vypadá, že výběrové řízení na vrchního státního zástupce v Olomouci byla mazaná finta. Šéfžalobce Igor Stříž tam zřejmě od začátku chtěl Radima Dragouna. Ten tam ale nepatří.

Schyluje se k velmi pochybnému jmenování nového olomouckého vrchního státního zástupce. Nejvyšší žalobce Igor Stříž minulý pátek poslal ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS) návrh na jmenování Radima Dragouna, bývalého šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Toho chtěl podle informací žalobců jmenovat už dřív, ještě před vypsáním výběrového řízení, ale narazil s ním.

Stříž tedy stále dál prosazuje to, co plánoval od začátku. Proti jeho kandidátovi se původně postavila předsedkyně sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, jež podle zdrojů Deníku N poukazovala hlavně na fakt, že si Dragouna do čela GIBS vybral za podivných okolností Andrej Babiš. K tomu se vrátím, ale týkalo se to vyštvání neposlušného Michala Murína z čela GIBS.

Běžná praxe je, že nejvyšší žalobce navrhne ministru spravedlnosti jméno vrchního žalobce a ten je buď přijme, nebo odmítne. Pokud odmítne, musí šéf žalobců hledat dál. Tentokrát ale, zjevně kvůli výhradám Markéty Pekarové Adamové a nejen jejím, Blažek Střížovi navrhl, ať udělá na nového olomouckého vrchního státního zástupce výběrové řízení. Velmi neobvyklé, nestandardní. Stejně tak nestandardní je, že by na takové místo byl jmenován člověk, který aktuálně nepůsobí jako žalobce, což je právě Dragounův případ.

Poté, co byl exšéf GIBS navržen do čela VSZ Olomouc, to zvenčí celé vypadá jako mazaná finta, jak Dragouna jmenovat. Stříž vypsal výběrové řízení, to potvrdilo jeho minulou volbu a nebralo samozřejmě v potaz, že politici i experti v pětikoalici měli proti Střížovu původnímu kandidátovi pádné výhrady. Teď jsou lidé jako předseda Pirátů Ivan Bartoš či Markéta Pekarová Adamová v pasti. Blažek bude argumentovat, že Dragoun vyhrál výběrové řízení, a hotovo.

Mimochodem, stejný postup, stejnou fintu využil i Andrej Babiš, když coby premiér hledal náhradu za neposlušného Murína, který nechtěl jít proti tehdejšímu vyšetřovateli kauzy Čapí hnízdo Pavlu Nevtípilovi. Babiš vypsal výběrové řízení a Dragoun je vyhrál. Posléze se ukázal jako dobrá volba, jako poslušný, Michal Murín by mohl vyprávět.

Radim Dragoun má k vysokému žalobeckému postu nyní velmi blízko. Pavel Blažek se chce ještě před jmenováním tento týden s vítězem výběrového řízení a Střížovým kandidátem setkat. Potom ho zřejmě jmenuje. Proč je Dragoun pro funkci na VSZ Olomouc nevhodný? Vidím několik zásadních momentů, které tomu jasně nasvědčují a které jistě zaznívaly i při debatách mezi ministry, předsedkyní sněmovny a premiérem Fialou. Nezapomeňme však, že Fiala nechal Dragouna ve funkci šéfa GIBS, ač měl dost informací, že na to místo rozhodně nepatří.

První moment, proč Dragouna nejmenovat. Plzeňská práva tento rychlostudent zvládl za tři roky. Měl vystudovanou Policejní akademii a část studia této školy mu bylo v Plzni umožněno započítat. Předpokládám, že do čela jak GIBS, tak VSZ Olomouc máme dostatečné množství lidí, kteří vystudovali práva nezrychleně.

Druhý moment. Dragoun vystřídal Murína. Podstatné přitom je, jak byl Murín z čela GIBS vyhnán. Zastrašovat Pavla Nevtípila nechtěl, odmítl. Babiš, pod kterého šéf GIBS přímo spadal (pod premiéra spadá dodnes), si Murína v roce 2018 pozval na úřad vlády a řekl mu: "Když se dohodneme, bude to bez skandálu." Murín samozřejmě dobře chápal, že pokud neposlechne a sám neodejde, bude to se skandálem. A bylo to se skandálem, s vyšetřováním, se snahou Murína kriminalizovat, zničit. To samozřejmě nový šéf GIBS věděl, kauza Murín byla široce publikována. Dragoun tedy nastoupil jako ten, kdo je ochoten Babiše poslouchat. A Murína se pak taky jím vedený úřad snažil zničit.

Zakleknout čtrnáctiletého kluka je prý v pořádku

Třetí moment, který svědčí o jeho práci pro Babiše. Dne 28. října 2019 tehdejší prezident Miloš Zeman na žádost Andreje Babiše jmenoval Radima Dragouna brigádním generálem. V českých poměrech naprosto ojedinělé - do hodnosti generála byl totiž jmenován člověk, který ve služebním poměru strávil teprve jeden rok a kromě čistek v inspekci a tažení proti Murínovi ničeho významného nedosáhl.

Čtvrtý moment. Na přelomu roku 2020 a 2021 prováděl Nejvyšší kontrolní úřad kontrolu hospodaření GIBS. Zde výňatek z výsledku: "NKÚ při kontrole zjistil, že GIBS neměla v kontrolovaném období nastaven systém pro hospodárné a účelné hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu. GIBS nehospodárně a neúčelně hospodařila s peněžními prostředky státu především v personální oblasti. Výdaje GIBS činily v roce 2020 celkem 447 988 tis. Kč, což představuje oproti předpokladu při vzniku GIBS nárůst o více než 60 procent. GIBS zároveň v oblasti tvorby rozpočtu a vyhodnocování stavu služebních dopravních prostředků nepostupovala v souladu s právními předpisy. V oblasti využití nemovitého majetku NKÚ zjistil, že GIBS poskytla bezúplatné dlouhodobé ubytování v délce nejméně osmi let…" Atd. Podstatné: odehrávalo se to již za vedení GIBS brigádním generálem Radimem Dragounem. Jak je možné, že i přesto uspěl ve výběrovém řízení?

Pátý moment, který považuji za klíčový právě pro vládu Petra Fialy (ODS), jež měla být, jak doufali mnozí voliči, jiná a jednat úplně jinak než ta předchozí. Loni v září se Dragoun coby šéf GIBS v rozhovoru pro Novinky.cz veřejně zastal tří policistů, kteří na Babišově mítinku brutálně zaklekli čtrnáctiletého školáka a nasadili mu pouta. Chlapec byl zřejmě "vysoce nebezpečný" tím, že sebral jeden reproduktor a utíkal s ním pryč. Jeho matka na muže v civilu (neměli na sobě policejní uniformy) volala, že syn je autista. Zbytečně. Skočili na něj jak na teroristu.

Případ vyšetřoval GIBS. Dragoun ještě před skončením vyšetřování řekl, cituji Novinky.cz: "Ještě jsme to neukončili, ale mohu konstatovat, že jako generální inspekce jsme v minulosti řešili řadu mnohem závažnějších zákroků, kde došlo k daleko významnějším újmám na zdraví či právech osob, proti nimž bylo zakročováno. Mediální odezva byla v tomto případě vůči zasahujícím policistům velmi silně negativní, někdy až hysterická a za hranou jejich presumpce neviny. Musím se vážně pozastavit nad tím, jaký se vůči nim spustil mediální lynč." Skandální výrok z více pohledů. Představme si, jak slova svého šéfa asi vnímali vyšetřovatelé GIBS. Však taky poté zaklekávající policajty vyvinili.

Proč po tom všem Střížova komise vybrala Radima Dragouna? Proč chtěl Igor Stříž zrovna tohoto člověka, když se na VSZ Olomouc hlásili zjevně lepší a ze státního zastupitelství? Jen proto, že po něm šla Markéta Pekarová Adamová? Ta totiž, pro osvěžení čtenářovy paměti, 12. července 2021 tweetovala toto: "Nejvyšším státním zástupcem se stane bývalý komunistický prokurátor Igor Stříž, který posílal do vězení za to, že někdo nechtěl sloužit socialistické vlasti. A rozhodla o tom vláda trestně stíhaného premiéra, na jehož řízení může mít státní zástupce vliv." Dodejme: Pekarová Adamová mylně předpokládala, že nová vláda jmenuje jiného nejvyššího státního zástupce.

Předpokládám, že Blažek Dragouna klidně jmenuje. Má to přece kryté výběrovým řízením. K tomu jen dodám: žalobci z VSZ Olomouc dozorují případy, v nichž policie prověřuje brněnské politiky z ODS ve známé bytové kauze. A taky je možné, že ještě stále prověřuje roli současného ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL)…

Pokud však Blažek Dragouna jmenuje, bude to další chyba, další selhání vlády Petra Fialy, selhání ministra jeho vlastní politické strany. Novou vládu lidé chtěli proto, aby se zbavili Babiše, jeho praktik a jeho lidí uchycených vysoko ve státní správě. Dragoun je ukázka, že se to opravdu, ale opravdu nedaří.