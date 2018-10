Policajti jdou protestovat před soud kvůli kolegovi? Zátaras v hlavách. Nátlak

Případ má rozhodnout nezávislý soud, policajti nemají co demonstrovat nebo vyhrožovat nečinností. Od toho tu nejsou, od toho si je neplatíme.

Neobvyklá akce, policisté chtějí tuto středu před soudem PROTESTOVAT proti obvinění jejich kolegy Šimona V., jemuž hrozí až dva roky vězení. Protest svolala Unie bezpečnostních složek. Policista by mohl být potrestán za to, že před rokem v Praze zahradil ujíždějícímu motorkáři se zákazem řízení cestu služebním vozem a muž se těžce zranil. Státní zástupce Šimona V. viní z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Policejní hlídka zahlédla, že muž, který měl v minulosti zakázáno řídit, sedí na motorce. Rozhodli se ho zkontrolovat, ale on pokyny k zastavení nerespektoval. Ujížděl, hlídka ho několik kilometrů pronásledovala a honička skončila v Těšnovském tunelu.

Policista Šimon V. svůj vůz použil jako zátaras, postavil ho náhle napříč do cesty, motorkář do něj narazil v téměř stotřicetikilometrové rychlosti, sám se zranil těžce, dva policisté v autě byli zraněni lehce. Nutno dodat, že ještě během honičky se potvrdilo, že muž skutečně zákaz řízení měl.

Z čeho je viněn policista: vozidlo zastavil kolmo ke směru jízdy napříč oběma jízdními pruhy, "ačkoliv v daném okamžiku nebyl schopen správně odhadnout rychlost protijedoucího motocyklu, jehož řidič s ohledem na velmi vysokou rychlost a krátkou vzdálenost od vytvořené překážky nemohl ani přes intenzivní brzdění zabránit střetu" (sdělil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala).

Postoj Unie bezpečnostních složek je opačný: "Tím, že policista použil zátaras, udělal v dané chvíli to nejrozumnější, co mohl, aby zabránil dalším škodám. Vztáhl ohrožení na sebe a osádku vozu. Na rozhodování neměl příliš času, bavíme se o řádech sekund." Mnoho mužů zákona s Unií bezpečnostních složek souhlasí.

Nejen to, za hlídkaře se postavilo dokonce celé vedení policie, věc nevídaná: "Vedení PČR tímto vyjadřuje plnou podporu obžalovanému policistovi, který ve středu stane před OS pro Prahu 8. Odbor vnitřní kontroly neshledal v jeho zákroku pochybení a s jeho závěry se ztotožňujeme i nadále…" (Viz tweet Policie ČR.)

Další "protestní moment": řada policistů tvrdí, že pokud bude Šimon V. odsouzen, hrozí, že jeho kolegové začnou ujíždějící řidiče přehlížet ve strachu, aby se jim něco podobného (obvinění a soud) nepřihodilo taky.

Měli je proškolit už dávno

Několik poznámek nepolicisty. První a zásadní: o nevině či vině hlídkaře Šimona V. rozhodne soud. Je naprosto absurdní, aby policajti na soudce tlačili, aby ho ovlivňovali tím, že budou demonstrovat před soudem. Není důvod se obávat, že by právu nebylo učiněno zadost. Policisté tu a priori vyslovují nedůvěru soudu, ta složka státu, která má se soudem úzce spolupracovat, mu jakoby nevěří. Neslýchané. Zátaras v hlavě.

Druhá poznámka. Pokud bude policista odsouzen, jeho kolegové vyhrožují, že budou radši dělat mrtvé brouky, aby taky neskončili. To je stejně skandální jako protest před budovou soudu. Policista skládá služební přísahu, musí dodržovat zákon, tečka. On si nevybírá, kdy ho bude či nebude naplňovat. Policie, zdá se, spadla hluboko dolů, do bezvědomí.

Třetí poznámka se týká přímo onoho zákroku. Nešlo o terorismus, pronásledování vraha či velmi nebezpečného, ozbrojeného pachatele. Nehrozilo žádné akutní nebezpečí. Policajti původně chtěli motorkáře "prolustrovat", ale tato akce vyústila v jeho těžké zranění a ohrožení života. Bylo to adekvátní? Z laického pohledu jistě ne.

Samozřejmě, řídit přes zákaz řízení se nesmí, řidič maří výkon úředního rozhodnutí. Ale postavit mu do cesty auto, když jede stotřicítkou? Postavit mu jako zátaras bokem do cesty auto s dalšími policisty, tedy i je ohrozit na zdraví či na životě? To se zvenčí jeví jako zásadně chybné rozhodnutí, vytvoření katastrofální situace, nikoli její odvrácení.

Ale znovu: ať to rozhodne soud, policajti nemají co demonstrovat a vyhrožovat vlastní nečinností. Od toho je neplatíme.

S pronásledováním má česká policie zjevně velké problémy, viz roky se táhnoucí případ zkopaného motorkáře Radka Čapka, který v srpnu 2013 ujížděl motohlídce na motorce (měl papíry na auto, ale ne na motorku, šlo o přestupek), ta ho po padesáti metrech autem srazila, byl těžce zraněn, ale nasadili mu pouta a jeden hlídkař ho kopal.

Občan by čekal, že poté, co se ukázalo, že motohlídky nezvládají takové zákroky, budou k tomu speciálně proškoleny, vedení pražské policie na to mělo několik let. Zřejmě se to nestalo, viz stanovisko Městského státního zastupitelství v Praze, kde čteme, že obviněný Šimon V. "služebním vozidlem náhle přejel do protisměru, kde vozidlo zastavil kolmo na směr jízdy". Motorkář údajně nebrzdil, neměl šanci. A znovu: nikoho nezabil, provinil se tím, že porušil zákaz řízení a ujížděl motohlídce. Měla ho zastavit, ale jinak, bezpečně pro něj, pro sebe i pro další lidi.

Zopakujme: policie nemá co demonstrovat před soudem, nemá co tlačit na soudce, i když jde o jejího kolegu. Takové ovlivňování nezávislého rozsudku je mnohem nebezpečnější než porušení zákazu řízení motorových vozidel.