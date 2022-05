Proč Fiala nebojuje za to, aby Zeman zval do Lán i Lipavského

Premiér se v sobotu setkal s prezidentem. Probírali českou zahraniční politiku. A třebaže se schůzky účastnil "expertní tým" Hradu, pozvánku naopak nedostal šéf české diplomacie.

Taková obyčejná zpráva: premiér Petr Fiala (ODS) se v sobotu setkal na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem. Probírali českou zahraniční politiku. Tématem bylo české předsednictví v Evropské unii, jmenování nového guvernéra ČNB Aleše Michla, válka na Ukrajině, energetická bezpečnost a očekávaný vstup Finska a Švédska do NATO.

Obyčejnost té informace bere zasvé, když doplníme, že šlo o setkání v rámci jednání Zemanova expertního týmu, jehož členy jsou kancléř Vratislav Mynář, hlavní Zemanův poradce Martin Nejedlý, ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák, dosluhující guvernér České národní banky Jiří Rusnok, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák nebo někdejší odborový předák a bývalý poslanec za ČSSD Jaroslav Zavadil. Jedno lepší jméno než druhé.

Na schůzce, jež se primárně týkala české zahraniční politiky, opět chyběl šéfdiplomat Jan Lipavský (Piráti) a opět na ní naopak zřejmě seděl Martin Nejedlý, tedy člověk úzce napojený na Rusy, něco jako ruský agent na českém Hradě.

Proč se nesmí účastnit Jan Lipavský, víme, Zeman ho nenávidí. Vynasnažil se, aby se nestal ministrem, nakonec prohrál, prohru však zemanovsky a dětsky vzpurně provází ignorací Lipavského. Který si vede velmi dobře; nedávno se jemu a dalším diplomatům podařilo prosadit, aby Česko nahradilo v Radě OSN pro lidská práva Rusko, jež mezinárodní společenství vyloučilo kvůli vraždění civilistů na Ukrajině. Velký úspěch, ale Zeman dělá, že se nestal.

Proč Zeman v týmu nechal Martina Nejedlého? Proč premiéru Fialovi nevadí, že se jednání nesmí zúčastnit Lipavský, že poradcem Zemana zůstal člověk velmi široce, i ve zpravodajské komunitě, považovaný za člověka Moskvy? A můžeme pokračovat, na jednání s premiérem sedí i trestně stíhaný kancléř Mynář, o němž se předpokládá jednak to samé, co o Nejedlém, že má úzké kontakty na Rusy a Číňany, navíc je odpovědný za skartace přísně tajných materiálů, jež Hrad skartovat nesměl atd.

Vlastně je to celé parodie, jíž se premiér víceméně dobrovolně účastní. Sedět po 24. únoru, kdy Putin rozpoutal krvavou válku na Ukrajině, v jedné místnosti s lidmi, kteří zjevně spolupracovali s ruskou ambasádou, ale i s Kremlem - vzpomeňme na cestu Nejedlého do Moskvy v listopadu 2020, kdy se hrálo o účast Rosatomu v dostavbě jaderné elektrárny Dukovany - to vypadá dost šíleně, abnormálně.

Zahradil předčil Okamuru

Pro mnoho lidí to znamená, že se prezident nezměnil, že sice 24. února otočil a prohlásil Putina za válečného zločince, aby si zachránil kůži, aby se nestal velezrádcem, ale zároveň zůstal na Rusech, či na lidech s Rusy spojenými, závislý. - O Zemana však nejde, ten už pracuje ku svému politickému konci, jeho vliv silně zeslábl. Jde o Fialu, proč on se nevzepře? Proč netrvá na přítomnosti Lipavského, proč netrvá na tom, že Nejedlý a Mynář zmizí z Hradu? Nepochybně má dostatek informací od policie i tajných služeb BIS a VZ, aby svůj odmítavý postoj dokázal obhájit.

Co řekl Fiala k nepřítomnosti svého šéfdiplomata Lipavského? Prý s ním i s dalšími ministry, kteří řeší zahraničněpolitické otázky, zastává stejné pozice. Mnoho věcí, které se podle něj v současnosti v zahraničních otázkách řeší, je na úrovni předsedy vlády. "Já jsem samozřejmě schopen reprezentovat vládu i v otázkách zahraniční politiky, tak to má být," sdělil.

To samozřejmě vůbec nevylučuje, aby na Lipavském trval. Víc hlav, víc rozumu, navíc Lipavský nese za zahraniční politiku odpovědnost, jde o jeho resort. Je tedy Fiala zbabělec, když se Zemanovi nepostaví? Někteří to tak vidí, ale zbabělec by opravdu nejel za válečné vřavy do Kyjeva.

Ne, Fiala je taktik, Fialovi prostě Zeman nestojí za to. Porazil ho v souboji o Lipavského a Zeman sám sebe porazil, když před třemi měsíci otočil o 180 stupňů. Premiér ho zjevně považuje za odepsaného politika, se kterým nemá smysl ztrácet energii, vstupovat s ním do absurdních půtek, kterými by na sebe "hlava státu" jen strašně ráda připoutala pozornost.

Navíc má Fiala opravdu hodně napilno. Jak známo, problémů řeší v Česku mnoho a vážných, mezi nimi čelí i Zemanovým zlomyslnostem, k nimž patří také jmenování Michla guvernérem ČNB. Mnohem důležitější je teď starost o uprchlíky, starost o to, kde vezmeme plyn a jaké energie budeme nadále používat, starost o to, jak čelit masivnímu ataku dezinformací a obří inflaci. Plus ještě jeden palčivý, nevyřešený problém, koho Fiala, koho ODS a koalice Spolu podpoří jako svého kandidáta na Hrad. O tohle jde mnohem více než o to, kdo bude sedět na zjevně zbytečné poradě u poraženého Zemana v Lánech.

Fiala má i další starosti, potřebuje udržet nejen sociální, ale taky vládní smír, potřebuje vládnout celé vládní období, jinak nakonec prohraje. Blíží se podzimní komunální a pražské volby, které budou pro kabinet zatěžkávací zkouškou. "Staré" části ODS prudce stoupá sebevědomí, jednak vlivem loňských voleb, jednak momentálních preferencí. Někteří členové ODS se stávají mnohem útočnějšími, jiní se zase obávají, co na ně vyleze.

Jak to nové sebevědomí vypadá v té nejpokleslejší podobě, předvedl minulý pátek europoslanec ODS Jan Zahradil. Jako reakci na tweety komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka napsal: "Bakalova mediální mr*ka fights back?" Vskutku výkon hodný zapřisáhlého konzervativce, i Tomio Okamura by mu snad mohl závidět.

Možná toto jsou věci, které dělají Fialovi větší starosti než Zeman lapený do své vlastní sítě. Premiér musí sám bojovat, aby se nechytil do sítí staré, nyní víc a víc sebevědomé odeesky.

Fiala vyjádřil v Kyjevě podporu prezidentovi Zelenskému (video ze 16. března 2022)