Program ANO je program pro Zemana. On pro Babiše znamená víc než celá Česká republika

Čerstvý program ANO, který Andrej Babiš představil minulý týden v Ústí na Labem, je „ten jediný program, který nepotřebujete, jako vždycky“.

Místo české vlaječky by na respirátoru měla být hlava Miloše Zemana. Pak by to sedělo. | Foto: Radek Bartoníček

Minulý týden oficiálně zahájil volební kampaň i Andrej Babiš a jeho ANO. Je to u něj jako se vším, ve skutečnosti kampaň nezahájil, protože ji dělá pořád. Ví, že na volebním programu záleží málokomu, jde o to mít pár bodů (vyšší důchody, „ani jednoho ilegálního migranta“ a „poslední šance zastavit obě antibabišovské koalice“) a ty do lidí rvát pod tlakem. Ale program zveřejnil. Dá se v něm najít pár zajímavých momentů, jež Babiše ilustrují tak, jak nechce být ilustrován.

Navíc se při zahájení oficiální kampaně přihodila událost, která nebyla marketéry plánována. Objevil se tam premiérův syn z prvního maželství Andrej Babiš. Hospodářské noviny popsaly reakci premiérova okolí na ni takto: „Poté, co na místo dorazil, se z týmu Babišových marketingových poradců ozvalo: A jsme v prd*li. Na celém týmu bylo vidět, že takto si velkolepé zahájení kampaně nepředstavovali."

Babiš má špičkové marketéry, ale nelze předvídat úplně všechno. Je úplně jedno, kde se tam Andrej Babiš junior vzal, jestli to byla náhoda, či ne. Každopádně narušil celý záměr a vnesl do předvolební kampaně nové téma, o něž Babiš senior jistě nestál - rodinu. Obvinění, že nechal syna zavléct na Krym a že ho nechal prohlásit za duševně chorého. Proč? Kvůli Čapímu hnízdu. My nevíme, jak to bylo, oba Babišové vědí.

O tom, že byl Babišův tým zaskočen, svědčí i reakce minimálně dvou přítomných. David Kasal, lídr hnutí ANO v Pardubickém kraji, v Ústí řekl: „Ten, kdo dodnes pochyboval, jestli je syn v pořádku, dnes nepochybuje.“ Přidal se ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček: „Ten, kdo dodnes pochyboval, jestli je syn v pořádku, dnes nepochybuje. Vím přesně, o čem je řeč, měl jsem stejný případ v rodině.“

Prezident se vyjádřil přes mluvčího: „Prezident republiky Miloš Zeman odsoudil aktivity režiséra Víta Klusáka, který organizuje vystoupení psychicky nemocného syna českého premiéra,“ tweetoval Jiří Ovčáček. Máme tu tři politiky, kteří se stali psychiatry a z Babiše juniora udělali „psychicky nemocného“. Tohle může předsedovi ANO dost uškodit. Jde o jeho syna, který má zakrátko svědčit v kauze svého zavlečení (únosu) na Krym a v kauze Čapí hnízdo.

Hned tři lidé, dva pro Babiše ve volbách klíčoví, se neovládli a diagnostikovali Andreje juniora jaksi na objednávku. Může se stát, že Babiš senior neudrží svou „roli oběti“, kterou tak šikovně využívá, některým voličům se může jevit jako ten, kdo oběti vyrábí ve vlastní rodině. Syn Andrej pobývající v Česku je pro Andreje otce toxické téma.

Vraťme se k tomu, co nám předseda ANO dodal při „startu“ kampaně - k programu. Jak je v Česku od dob Václava Klause zvykem, vše se soustředí na ekonomiku, na peníze. Program je cupován jako pohádky, které nelze splnit. (Podobně je ovšem kritizován i program koalice SPOLU, částečně i program PirSTAN.)

Chrání nás před EU, ne před Ruskem

My se však nacházíme v době, která je nestabilní, nebezpečná. V době hybridní války, kterou proti nám vede Rusko. V době po odhalení skutečných zločinců, kteří vyhodili do vzduchu muniční sklady ve Vrběticích a zabili tam dva naše spoluobčany (ruská vojenská tajná služba). Bezpečnost a naše zakotvení v EU a NATO, naše schopnost obrany, to jsou dnes témata stejně důležitá jako ekonomika.

Program ANO jako by byl psán víc pro Miloše Zemana, který pracuje pro Rusy, než pro nás, kteří zde žijeme. Evropská unie (nikoli Rusko!) je představována, jako by bylo potřeba nás před ní bránit. Hned první bod se jmenuje Naši zemi nedáme (jako by nám ji někdo bral). Čteme: „V příštím roce nás čeká předsednictví EU. Budeme tvrdě hájit naše národní zájmy v Evropě - tak jako dosud. Za žádnou cenu se nevzdáme naší suverenity.“ Dál: „Nepředáme svrchovanost České republiky Evropskému parlamentu ani Evropské komisi.“

Babiš nás před EU brání. Před tou EU, bez níž by naše ekonomika zkolabovala za měsíc a která nám cpe stamiliardy. Samozřejmostí je, že „nepřijmeme euro. ČR se jako suverénní země nemůže vzdát naší koruny.“. (Slovensko zřejmě už není suverénní země.)

V kapitole Digitalizace čteme: „Kybernetická bezpečnost státu je klíčová. Budeme dál posilovat kompetence v kyberobraně a zajistíme ochranu dat, systémů i klíčové infrastruktury státu.“ Ani slovo o tom, před kým budeme bráněni (před Ruskem a Čínou). To by se Zeman mohl hněvat.

Kapitola Energetika. „Spustíme tendr, vybereme dodavatele a zahájíme stavební přípravy 5. dukovanského bloku s možností rozšíření nových jaderných zdrojů v lokalitě Dukovany na 2400 MW výkonu. Připravíme program 1-2 nových bloků v Temelíně.“ Žádná garance, že Rusko (Rosatom) bude z tendru vyloučeno. Zeman a jeho parta by se hněvali.

Vrbětice? Špatné nakládání s municí, žádná GRU

Kapitola Vnitro začíná pasáží, že potřeme ilegální migraci. O.K., každý stát potírá ilegální migraci (sem ovšem nepatří žadatelé o azyl či ochranu, to nejsou nelegální migranti). Dál: „Budeme aktivně vytvářet podmínky pro čelení kybernetickým útokům ve spolupráci s NÚKIB a Ministerstvem obrany.“ Opět ani slovo o tom, odkud jsou kyberútoky vedeny.

Zcela vypadly tajné služby. V programu ANO nenajdete téma bezpečnost, ač je pro občany ve všech dobách naprosto klíčová. Téma BIS, jež nás chrání před ruskými a čínskými tajnými službami (a téma kontroly tajných služeb) zcela vypadlo. Proč? Zeman by se zlobil. Absurdní program.

Následuje téma Obrana a Armáda České republiky. Tam najdeme jedinou kontroverzi se Zemanem: „Budeme pokračovat v navyšování výdajů na obranu s cílem dosáhnout a udržet je na úrovni 2 procent HDP.“ Prezident to vidí opačně, navrhuje dávat na NATO méně, než dáváme. - Víc si Babiš nedovolil. Dočteme se, že „chceme zůstat aktivním a uznávaným členem NATO a EU a po boku spojenců bojovat proti terorismu“. Proti ničemu jinému. Nikoli tedy proti ruským, případně čínským aktivitám na našem území. Absurdní. Směšné.

Najednou v programu zahlédnete slovo Vrbětice (str. 29). Tak přece jen něco k bezpečnosti bude, řeknete si. Omyl. Čtete toto: „Už žádné Vrbětice. S Ministerstvem průmyslu a obchodu zrevidujeme a zpřísníme podmínky pro nakládání s municí a pravidla získání licencí pro obchod s municí.“ Hanebné místo, jako by ho psal Zeman s Martinem Nejedlým. Najednou to vypadá, že za výbuchy ve Vrběticích nemůže ruská vojenská tajná služba GRU, ale málo přísné podmínky pro nakládání s municí.

Najdeme tam i větu „Přijmeme opatření k posilování odolnosti vůči nepřátelskému hybridnímu působení zaměřenému proti zájmům ČR“, zase však ani měkké f o tom, že hybridní válku proti nám vedou Rusové.

I v kapitole EU a zahraniční politika je naprostý základ „boj proti terorismu a nelegální migraci“. Najdeme tam aspoň větu „Naše členství v NATO je nezpochybnitelné", až na to, že neplatíme, co jsme se zavázali platit, takže ho my sami už po léta zpochybňujeme.

Když to shrneme, Babiš v oblasti bezpečnosti nabízí program, pro který Zeman (a jeho hradní parta) znamená víc než celá Česká republika dohromady, je to program pro něj. Odtud plyne, že je to „ten jediný program, který nepotřebujete, jako vždycky“.

