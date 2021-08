Zeman ničí BIS a naši vazbu k NATO. Pro Moskvu je výhra mít ho na Pražském hradě

Proč se to celé děje? Protože se Babiš neodvážil Koudelku jmenovat ředitelem BIS na dalších pět let sám, ač to demokratická opozice chtěla.

Prezident Miloš Zeman má za sebou "aktivní týden". Jsme zvyklí, že o něm slýcháme jen velmi málo, jen občas jako by obživl. V poslední době je jeho hlavním zájmem maximálně poškodit Bezpečnostní informační službu (BIS), naši civilní, vnitřní tajnou agenturu.

Stala se jeho nepřítelem číslo jedna, útočí především na jejího (nyní, po Zemanově tlaku pouze "pověřeného", nikoli regulérního) ředitele Michala Koudelku. A druhá instituce, kterou napadl, je NATO. Alianci atakoval v rozhovoru pro dezinformační Parlamentní listy minulé úterý. A rovněž přitom znovu zaútočil na Koudelku a BIS.

Proč? Když sledujete dění v České republice, vidíte, že naše západní směřování, naše integrace, naše přirůstání k demokratickým státům, jako by se zastavilo. Ocitli jsme se ve skoro opačné fázi, v postupném odklonu od EU i NATO. Do Severoatlantické aliance roky neplatíme částku, k níž jsme se zavázali. EU je neustále ostře kritizována a premiér má obří problém se střetem zájmů. Hrad a některé politické strany (KSČM, SPD) podporují Rusko a Čínu. Premiér Babiš by rád vypadal západně, ale Zeman mu to nedovoluje.

V této situaci je naší západní, nebo lépe řečeno naší demokratickou kotvou NATO a naší obranou proti silnému ruskému a čínskému vlivu právě BIS vedená Michalem Koudelkou.

A teď to otočme, představme si, že se na nás díváme očima Moskvy, prezidenta Putina a jeho okolí. Česko se zjevně stává slabým článkem EU, balancuje kdesi na hraně. Nedemokratickým Rusům se povedl husarský kousek, mají v Praze na Hradě svého člověka. Tohle je sen každého nepřítele (a zopakujme si, po odhalení, že za výbuchy ve Vrběticích stála ruská vojenská tajná služba GRU, zařadila Moskva Česko na seznam nepřátel), mít na své straně hlavu nepřátelského státu.

Všimněme si, jak Zeman využije každé příležitosti, rozklad našeho vztahu k NATO a ničení BIS je jeho hlavní prací. Rusové musejí být nadmíru spokojeni. Neznám žádnou jinou západní zemi, kde by se dnes něco takového dělo.

Minulé úterý Zeman řekl Parlamentnímlistům.cz: "Podle mého názoru odchodem z Afghánistánu Američané ztratili prestiž světového lídra a samo NATO teď vyvolává pochybnosti o oprávněnosti své existence. Je potřeba si uvědomit, že když zvyšujeme výdaje na obranu, očekáváme za to nějakou protihodnotu a tou je právě ochrana před mezinárodním terorismem. Jestliže zde NATO selhalo, mělo by to vést i k přehodnocení našich obranných výdajů a k většímu důrazu na obranu národní."

Ubráníme se Rusům sami? Ne

Odchod NATO z Afghánistánu se hodně nepovedl. Ale tvrdit, že máme přehodnotit naše obranné výdaje a de facto se bránit sami (citace Zemana: "naše zbrojní výdaje by se nyní, když investovat do NATO je tak trochu vyhazováním peněz, měly soustředit na národní obrany"), je blábol, nesmysl. Zeman to jistě ví. Ale jde o zpochybnění NATO jako naší západní kotvy, jako naší jediné možné obrany před ruským vlivem. Podobně laděná je i jeho věta, že "Američané ztratili prestiž" (takže bychom se asi měli zase obrátit k Rusku). Absurdní.

Kopnout do NATO se hodilo, Zeman toho okamžitě využil, jako by se probudil. A přidal útok na BIS. Začal minulé úterý a pokračoval v neděli v rozhovoru pro Blesk.cz. Ničí naše západní vazby, dokud může. Nezapomeňme totiž, že i čas Zemana se pomalu nachyluje. Jeho prezidentský mandát skončí 8. března 2023. Jeho význam bude postupně klesat. Vyvrcholí po volbách, kdy bude určovat, kdo sestaví vládu. Jakmile toto bude vyřešeno, bude svůj mandát více méně doklepávat.

Další důležitý moment. Zeman trval na tom, že Koudelka po skončení svého pětiletého mandátu nepovede BIS. Údajně mu na to Babiš kývl, ale pak Koudelku stejně "pověřil" (ač zákon žádného "pověřeného ředitele" BIS nezná). Babiš tedy neposlechl, ne na sto procent. Zeman možná cítí, že se od něj premiér odpoutává, že i on si uvědomuje: po volbách vliv Hradu klesne. A tak prezident dělá, co může, aby ještě teď, ještě před volbami, přesně podle přání Moskvy, oslabil BIS a zpochybnil naši vazbu k NATO.

S čím se v Blesku.cz vytasil? "Před několika lety mě jeden vysoký důstojník BIS informoval o tom, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí, tedy i mě, protože odposlechy probíhají přes mobilní telefony. Já, jak víte, telefon mobilní ani jiný nemám. Takže když se s těmito spolupracovníky bavím, tak jsem odposloucháván i já. Nu a tak jsem o tom informoval pana premiéra, posléze pan premiér za přítomnosti pana kancléře mi sdělil, že odposlechy zastavil, ale nebyla to pravda, protože z útrob BIS jsem se opět dozvěděl, že odposlechy pokračují," řekl. "Zdaleka nejde jenom o Martina Nejedlého, BIS odposlouchá i prezidenta republiky," dodal po chvíli.

Je to Babišova vina

Vidíme mimochodem další nespokojenost s Babišem, premiér je kritizován, že odposlechy nezastavil, což samozřejmě nemůže, ani kdyby skutečně probíhaly. (A my nevíme, zdali probíhaly.)

Co to Zeman vlastně dělá, co to říká? Nemá mobil, ale je odposloucháván? Nesmysl. Minulé úterý pro Parlamentnílisty.cz naznačil, že BIS odposlouchává lidi na vysokých státních postech, pak z toho vylezl jeho poradce Martin Nejedlý, známý svými úzkými vazbami na Rusko a tím, že jak v Rusku, tak v Číně za Zemana vyjednával. Větu "BIS odposlouchá i prezidenta republiky" Zeman nedoložil vůbec ničím. Ostatně nic nedoložil ničím. Onen "jeden vysoký důstojník BIS" (ze kterého se v Blesku.cz po chvíli vyklubali důstojníci dva) vůbec nemusí existovat.

Zeman se s Martinem Nejedlým dostal do úzkých. Proč? Koho jiného by BIS, jež nás má bránit před vlivem nepřátelských tajných služeb, měla odposlouchávat? Prezident si asi po chvíli uvědomil, že se s Nejedlým až příliš okatě přibližuje Kremlu, proto začal tvrdit, že Nejedlý "je spíše okrajové jméno a další jména vám samozřejmě neřeknu, protože nejsem děravý cedník". Omyl, Nejedlý není okrajové jméno, Nejedlý je klíčové jméno a klíčová postava. Zeman udělal velkou chybu, že údajné odposlouchávání Nejedlého vytasil. Prostě už to není ten bývalý Zeman, velký stratég. Jen jeho slábnoucí stín. Každý Čech, kterému na téhle zemi záleží, ví, jaké nebezpečí pro nás Rusové a lidé, kteří pro ně pracují, představují. (Ostatně máme za sebou 53. temné výročí okupace 1968.)

Smysl toho, že Zeman ony údajné odposlechy vytáhl? Chce veřejnost obrátit proti službě, navodit dojem, že BIS odposlouchává kdekoho ("Já myslím, že BIS, a o tom jsem přesvědčen, chce odposlouchávat a také odposlouchává řadu dalších a dalších osob," řekl.) Chce, aby se "biska" probírala a propírala, doufá, že na ní ulpí něco nepěkného.

Proč se to celé děje? Protože se Babiš neodvážil Koudelku jmenovat ředitelem na dalších pět let sám (jeho vláda se toho nedovážila), ač to demokratická opozice chtěla. Viníkem tohoto strašného stavu, zpochybňování české bezpečnosti, je premiér Babiš, zbabělec, který se neodvážil Zemanovi vzepřít.

