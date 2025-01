Rakušan chce 20 procent hlasů pro STAN. Jeho marketéři ženou kandidáty hnutí do ulic

Starostové a nezávislí (STAN) nechají sestavení kandidátek do sněmovních voleb na voličích. Vít Rakušan by chtěl ve volbách 20 procent hlasů, ale nemá moc kde je sehnat.

Kampaň, kampaň, kampaň. Hnutí ANO ji vede permanentně, vládní strany se začaly přidávat. V lídryni Spolu, v ODS, se do pokusu o proměnu Petra Fialy ve většího tvrďáka mísí debaty o lídrovi. Jestli by neměl být předseda ODS vyměněn za jiného šéfa, třeba za ministra otevřených dálnic Martina Kupku. Dá se tušit, že se tak bude debatovat až do voleb…

Ožilo hnutí Starostové a nezávislí. V CNN Prima News řekl předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan, že je připraven usilovat o post premiéra a že chce, aby Starostové získali až pětinu hlasů ve sněmovních volbách. "Musíme mít cíl mířit ke 20 procentům, abychom posílili jádro a přesvědčenost, že nás se volit vyplatí. Nechceme být třetí silou, ale stranou, která má odlišný koncept, která se jasně ukáže jako dlouhodobá životaschopná síla."

Rakušan zjevně sází na marketing, na který si STAN najal Michala Repu a Martina Burgra, marketéry, kteří se postarali o zvolení Zuzany Čaputové prezidentkou na Slovensku a Petra Pavla prezidentem u nás. Čerstvě Starostové přišli s masovou akcí Podpisovka, VIP jste vy!, při které adepti na čelná místa na kandidátkách Starostů musejí v jakýchsi primárkách sehnat stovky podpisů od občanů po celé republice. To je milé, devět měsíců teď budeme my VIP, velmi důležité osoby.

Jde o chytrý trik, který má fungovat nejen směrem ven, k občanům "VIPákům", ale podle mě cílí taky dovnitř hnutí. Nutí tamní politiky, aby šli ven za lidmi. Působí to jako jakási mobilizace vlastních politiků, aby dělali to, co dávno provozuje kupříkladu ANO, jehož triumvirát Babiš - Havlíček - Schillerová chodí mezi lidi neustále. Mimochodem je trochu zarážející a zároveň pro vládní strany (včetně již nevládních Pirátů) typické, že mezi lidi přicházejí málo, že na ně nemají čas a chuť. To se ukazuje jako jejich velké minus a jako nepochopení samé podstaty politiky.

Zajímavá jsou čísla. Rakušan chce pro Starosty v ideálním případě pětinu všech hlasů. Teď se pohybuje okolo deseti procent preferencí, tedy v polovině. Dvacet procent činí zhruba milion voličů. "Stanař", který chce obsadit dobře volitelné první až třetí místo na kandidátce v Praze, Středočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji musí sehnat 800 podpisů voličů. Na čtvrté až šesté místo mu má stačit 400 podpisů. V menších krajích je hranice nižší, buď 600, nebo 300 podpisů. Podepsat se kandidátům mohou lidé od 16 let, což je věk, pro který chce STAN zavést volební právo.

Pro špičky na kandidátce mi 800 podpisů připadá málo, když chce strana milion voličů. Ale asi jde opravdu o to, aby kandidáti vyrazili za lidmi, mluvili s nimi, přesvědčovali je o svém programu. Snad se na to po sehnání potřebného množství a po vybojování místa na kandidátce nevykašlou. O něco podobného se loni na začátku roku pokusil Rakušan se svým projektem Debaty bez cenzury, který měl skvělý nástup, ale poměrně rychle pak vyšuměl.

Osobní kontakt s voliči je v době sociálních sítí nutný

V textu k Podpisovce stojí, že místo na kandidátce, a hlavně pořadí na jejím čele, si bude muset každý odpracovat. "Zákulisní čachry přenecháme všem stranám 'jednoho muže'." Starostové nechají voliče (nikoli jen své členy) určit místa svých lidí na kandidátkách, což je opravdu hodně "jiné".

Takto je v Podpisovce vysvětlen pojem VIP: "Chceme dát největší šanci aktivním lidem, které ve sněmovně vy sami chcete. I s jejich osobními tématy, která do politiky přinášejí. Právě ve vaší obci totiž může být někdo, kdo se u vás těší větší důvěře a zájmu, než si umí naše krajská vedení představit. Naše VIP jste vy."

Už jsem o tom psal. Pokud má dnes STAN zhruba deset procent příznivců a chce dvacet procent, kde je vezme? Sbírání podpisů na ulici je sympatické a funguje, ANO je toho zřejmým důkazem. Osobní kontakt s voliči se v době sociálních sítí jeví jako naprosto nutný. Představuje protipól osamělého vysedávání u mobilu nebo notebooku. V tom taky byla síla Debat bez cenzury, které se soustředily na místa, kde STAN neprosperuje, prohrává, na "nepřátelská území", která se nakonec ukázala jako nikoli nepřátelská. Což se na sítích nestane, tam se nepřátelství uměle posiluje.

Ale sežene STAN touto cestou půl milionu hlasů navíc? Těžko. Nemá moc kde je vzít. Přebírá mladé lidi Pirátům. Kolik? A je Rakušanovo hnutí opravdu hnutím pro mladé, jako byli Piráti před lety? Nezdá se mi, že by se tímto směrem nějak silně profilovalo. Až na výjimky, jako byla třeba změna trestního chápání znásilnění. Navíc je dost možné, že se Piráti na mladé zase rozpomenou a začnou je vábit zpátky.

Ty mladé, kteří volí SPD, Motoristy, případně Stačilo! asi STAN nezíská. Takže zbývají osmnácti až třicetiletí, kteří si uvědomují, jak vážně nás ohrožuje nejen Putin, ale taky stále dál postupující změna klimatu, oteplování. STAN by na to ovšem potřeboval dost silně zezelenat. A logicky by se dostal do střetu nejen s ANO, SPD a dalšími opozičními subjekty vyjma Pirátů, ale taky s koalicí Spolu. Ta se celkem jasně, bez lítosti, ba spokojeně "odgreendealovává" směrem ke spalovacím motorům na věky věků.

Dalším rezervoárem hlasů se mohou stát voliči v zahraničí, kteří budou poprvé volit korespondenčně. Ale tam budou lovit spíš strany, jako je ODS nebo TOP 09, Starostové jsou mnohem víc zakotveni v českých regionech.

Často se píše o velkém překryvu příznivců Spolu a STAN. Tady bych jen připomněl, jak Starostové "vyžrali" voliče Pirátům; není nijak nemožné, že nějaké hlasy ODS a spol. uberou, neboť Rakušan, když chce, umí být mnohem výraznější a srozumitelnější než premiér Fiala.

V rozhovoru pro CNN Prima News Vít Rakušan také řekl, že STAN "nejede politiku Antibabiš", což podle něj neznamená, že "Andreje Babiše a jeho politiku nepovažujeme za nebezpečí. My to nepojedeme prostě proto, že to nefunguje". Dost osobitý a ojedinělý názor. Varování před nástupem Babiše pro voliče bývalé pětikoalice zřejmě stále dál funguje. Ale Rakušan chce nejspíš nabízet jiná, pozitivní témata, což není k zahození, pokud je najde a pokud je jeho kandidáti dokážou srozumitelně vysvětlovat.

