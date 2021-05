Reakce na Feriho ukazují, že Česko je společnost jeskynní, prvobytně pospolná

Představte si, že jste jednou z obětí sexuálního násilí a čtete zvolání: "Dominik Feri je frajer. Tohle je dospělá a vyzrálá reakce. Učebnicová politická kultura. Klobouk dolů, držím palce a věřím, že se do sněmovny jednou vrátí!" – Děs.

Česko: muž je lovec a žena lovená, kde jen "jít s ním do bytu na večírek" znamená, že si s ní může dělat, co ho napadne. | Foto: www.mkn.mhz.hr

Chování - dnes již bývalého - mladého poslance TOP 09 Dominika Feriho otevřelo velmi bolestné téma sexuálního násilí v Česku. Debata, která se vedla a vede nejen na sociálních sítích a po mailech, nás obnažila až na kost. Málokdy se vidíme tak svlečení, tak nazí, tak skuteční.

Představte si, že jste dívka, žena, která zažila sexuální nátlak, nebo dokonce znásilnění. V posledních dnech nemohla nenarazit na příběh poslanecké celebrity Dominika Feriho, na popis jeho chování, přístupu k ženám. Možná si našla texty A2larmu a Deníku N, které popsaly i události, jež vypadají jako znásilnění.

Nechme teď stranou, nic jiného nám nezbývá, jak si s případy poradí policie. Pokusme se podívat očima obětí sexuálního násilí na to, co následovalo. Na příspěvky žen a mužů na sociálních sítích, případně na živé debaty, jichž mohly být účastny, na výroky politiků. Představme si, že jsme obětí, která o znásilnění nikdy nemluvila, tajila ho týdny, měsíce, roky.

A teď to vidí, teď má před sebou plasticky "vyspělou" českou společnost, která se třeba na Facebooku začne dohadovat, jak to tedy vlastně je. Posílí ta debata, tyto výměny, chuť někam jít, třeba na policii, a znásilnění či obtěžování nahlásit? Přesně naopak. Při sledování všech těch výkřiků a příspěvků se oběť musí cítit ještě více obětí než dosud, musí se cítit nesmírně osamělá, dokonce i provinilá. Což je absurdní, špatné, šílené.

Pod mými texty visícími na Facebooku, jež se vztahovaly k případu Feriho, se objevovaly takovéto příspěvky adresované dívkám, jež o údajném Feriho chování promluvily: Marie Š.: "Ukažte mi někoho, kdo tenkrát v jeho věku neobtěžoval. Neznám. Koukám, že tady začíná 'harašení'. Začínáme být trapnější než trapný… Když jí kdysi někdo neřekl něco obdivného, tak se urazila - není to tím?"

Chápete? Obtěžuje každý, je to normální, nač ten povyk. Tatáž dáma o kousek dál: "S opravdovým harašením bych si poradila, to si pište." - Vážně? Vážně si každá dívka poradí s dospělým chlapem, když ji obtěžuje? Omyl. Neporadí. Může být sevřena strachem, neví, co má dělat, jak se bránit.

Radomír G.: "… když 17letá holka jde dobrovolně s 'celebritou' do bytu, jde se vysprchovat (jak prý je z domova zvyklá), aby se pak po 4 letech, před volbami, divila, že v koupelně nebyl klíč, je to k smíchu i pláči zároveň…" - Chápejme to tak, že když se jdete u někoho doma vysprchovat, zvete ho, ať vás přepadne ve sprše a znásilní. Jak k tomu poznamenává Anna F.: "Typický victim blaming."

Co kdyby šlo o vaši dceru?

Stanislav Č. v reakci na Radomíra G. namítá: "Zkuste si představit, že by v té sprše byla vaše dcera a chtěla se opravdu jen osprchovat. Jak se vám líbí představa, že tam za ní přijde nahý muž, nedbá jejích námitek a sex si vynutí?" A ozve se Elena L., tedy žena: "To by ta dcera musela být úplně pitomá." Další victim blaming, obviňování oběti, dokonce její urážení. Jsi důvěřivá? Tak jsi blbá. (Mimochodem, vyspělost svobodné společnosti se pozná také podle toho, že si lidé důvěřují.)

Radomír G. přidá další motiv: "Za 45 let své pedagogické praxe jsem poznal stovky zahraničních studentů všech barev pleti. Desítky jsem vedl jako diplomanty a doktorandy. Dovolím si tvrdit, že zvláště ti s tmavší barvou pleti, pro 'česká holka' byli více než atraktivní… OK. Proč ne… Nicméně, pokud jim takhle nadbíhaly, tak, aniž bych omlouval překročení určité hranice (jak se k němu Dominik Fery v podstatě sám nepřímo přiznal), se nesmí divit, že v situaci, kdy se 'chodí sprchovat na pokoj' k mladým klukům, bez rozdílu pleti, nebudou to brát oni jinak než jako sexuální výzvu."

A korunu debatě nasazuje opět žena. Jana Ž. hned ochotně přitakává Radomírovi G.: "Naprostý souhlas! Dámy zvou Feriho do svých pronajatých bytů na večírky, pak jej dokonce pozvou na pokoj … a po pár letech vypovídají a přijdou s tak závažnými obviněními?!?!!! Sorry jako dámy, ale 'zajít dobrovolně takto daleko' a pak na dotyčného házet tu největší špínu, je opravdu vaše selhání!!!"

To je jen útržek jedné z tisíců podobných debat (ještě relativně slušné, míněno bez sprostých nadávek). Někdo ženu na večírku zatáhne do pokoje, zahradí zevnitř stolem dveře (jak píší jiní chytráci: "Zevnitř, chápete? Mohla stůl odtáhnout, ne?" Jako by jim nedošlo, že pokud je muž silnější, pokud z něj dívka má strach, pak je tam ten stůl proto, aby někdo nevešel dovnitř a neviděl, co se tam děje, nikoli proto, aby dívka neutekla), znásilní ji, vynutí si na ní sex, a ona za to může, ona na něj "hází špínu"! Strašné. Znovu opakuji, zkuste se na tu debatu dívat očima oběti. Tohle vás skutečně neposílí, nejen muži, i ženy stojí proti vám.

Češi loví Češky (Urkommunismus)

Jako by nemalá část z nás žila v nějaké prvobytně pospolné společnosti (německy se jí říká Urkommunismus), kde muž je lovec a žena lovená, kde jen "jít s ním do bytu na večírek" znamená, že si se ní může dělat, co ho napadne.

Ukazuje to mimo jiné i podivný místní pohled na sex. Stává se z něj jakási samozřejmost, která se předem, nevyřčeně, ale velmi samozřejmě předpokládá, jakmile nastanou jisté okolnosti. Jste zpocená, unavená na večírku, vlezete do sprchy a ta se vmžiku změní v jakýsi bordel, kde se neplatí. To myšlení je až neuvěřitelné, těžko chápat, že ho v debatách prosazují dokonce i ženy.

Žijeme, domníval jsem se, ve společnosti, kde jsou si obě pohlaví rovna, kde je k sexu vyžadován jasný, zřetelný souhlas obou stran, kde "ne" znamená, že ten druhý, ať už muž, nebo žena, prostě ihned zastaví, přestane, pochopí. Cokoli jiného je násilí. A násilí u soulože znamená znásilnění. Platí to samozřejmě, i když je oběť třeba opilá či omámená.

Najednou vám celý ten český problém vyvstane, vyroste před očima. Ve škole se děti neučí (v nějaké výjimečné možná ano, ale běžně rozhodně nikoli), jaký sex je v pořádku, legální. Ani se děti, třeba žáci na středních školách všech typů, neučí, jak se bránit sexuálnímu násilí, jež je nezákonné. Přitom je u nás až katastrofálně, zhoubně rozšířené. Už léta se dozvídáme, že se s tímto druhem násilí setká každá třetí žena… Co má dělat, když ji na večírku někdo zatáhne do pokoje a ona sex nechce? Má křičet, má hodit vázu do okna? Má se rvát (ale to mnohá přece neumí)?

Holky si prý dnes samy mezi sebou říkají: "Neopouštěj svoje pití, hlídej si pití." Protože je běžné, že dívce někdo do pití nasype nějaký oblbovák, aby byla povolná.

A násilníci? Ze tří set nahlášených případů sexuálního násilí jde k soudu jeden. U znásilnění české soudy mezi roky 2016 a 2019 odsoudily 364 pachatelů, nejčastěji dvacátníků a třicátníků. Nepodmíněný trest vězení uložily celkem jen 129 lidem a největší část trestů se pohybovala v délce kolem 2,5 roku vězení. Zbytek, většina pachatelů odešla s podmínkou, peněžitým trestem a podobně. Podmínky se dostávají i za mimořádně brutální akty. - Chápete? Riziko, že si násilník znásilnění odnese, že bude potrestán, je mizivé.

Vidět to očima oběti

V Česku také chybí podpůrné služby pro oběti sexuálního násilí. Neexistuje specializované centrum pomoci, kam by se mohly obrátit. V provozu není ani krizová linka. Vyplývá to ze zprávy o speciálních službách a podpoře pro ženy, kterou vypracovala evropská ženská síť proti násilí WAWE. Zmiňuje to také nová národní strategie rovnosti žen a mužů na příštích deset let, kterou schválila vláda. - Když se vám to stane, nemáte se kam, na koho obrátit, nemáte se kde a s kým poradit, nemáte místo, kde byste načerpali sílu jít s tím ven. Česko v jeskyni, sto let za opicemi.

Vrátím se ještě k reakcím politiků na jednání exposlance Dominika Feriho (dodávám, že přiznal nevhodné chování, jež nepodléhá trestní sankci, a nepřiznal sexuální násilí, za něž by mohl jít do kriminálu). Vrátím se k reakcím, jež nechápu, zazněla však také vyjádření normální.

Karel Schwarzenberg, čestný předseda TOP 09, řekl Právu: "Jsem proti násilí, ale kluci v jeho věku se už desetitisíce let snaží holky sbalit a dostat je do postele." Také pro Právo řekl, že z této kauzy cítí "pokrytecké orgie" a všichni, kteří se ke kauze vyjadřují, by podle jeho názoru udělali lépe, kdyby mlčeli. Dál: "Přijde mi, že za tím jsou Piráti. Je to pár měsíců před volbami a Dominik Feri byl jejich největší konkurent. To mi přijde podezřelé." - Ostudné výroky jak z jiného věku, z jiného století, staré "desetitisíce let".

Bývalý poslanec TOP 09 Marek Ženíšek se také blýskl: "@DominikFeri jsem napsal, že je frajer. Tohle je dospělá a vyzrálá reakce. Učebnicová politická kultura. Klobouk dolů, držím palce a věřím, že se do sněmovny jednou vrátí!"

A ještě první místopředseda TOP 09, senátor Tomáš Czernin a jeho výroky ke kauze: "Já se divím, že ta děvčata, pokud se něco stalo, nešla na policii hned, co se to stalo. To by měl každý, kdo se stane obětí nějakého sexuálního násilí. U Dominika Feriho samozřejmě oceňuji to, že odstoupil bez váhání. Znám ho několik let a je to velice pracovitý člověk a je mi to líto." Poté ještě dodá: "Je to celé zvláštní, děvčata určitě, pokud k něčemu takovému došlo, měla jít hned na policii. Je zvláštní, že se to vynoří takto před volbami."

Poznámka k onomu požadavku člověka, který nic takového zjevně nezažil a asi si to ani neumí představit, totiž, "jít s tím hned na policii". Znásilněná žena zažila těžké trauma, které zpracovává mnohdy měsíce, roky i desítky let. Stydí se. V Česku navíc ví, co ji čeká, pokud s tím vyjde ven. Pomoc nikde, soudy to bagatelizují. Doporučuji senátorovi Czerninovi server Proč jsme to nenahlásili.

Znovu připomínám, zkuste číst tyto politické výroky očima jedné z obětí sexuálního násilí. Strašné, smutné, prehistorické. K moderní společnosti má před sebou Česko ještě neskutečně dlouhou, složitou cestu.

Ani když vejdu do pokoje nahá, nedává to muži právo vrhnout se na mě, říká Hrdá (video DVTV z 27. května 2021)