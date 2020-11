Rusko a Čína jsou pro nás hlavní rizika, píše BIS. Rozložit a ovládat

Babišova vláda má v ruce pádné argumenty, proč nesmí do jaderné energetiky a 5G sítí pustit Rusy a Číňany. V sázce je česká suverenita.

Agenti BIS nejsou "čučkaři", jak říká Zeman. Pro nás spíš Bondové. | Foto: Schilthorn Cableway Ltd.

V úterý byla zveřejněna výroční zpráva Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2019. Už mnoho let má smysl si ji přečíst, není to ztráta času.

Tentokrát dokazuje hned několik věcí. Že "biska" dál chrání české zájmy, i když si to prezident republiky Miloš Zeman a další klíčoví politici (nemám teď na mysli premiéra Andreje Babiše) nepřejí. Že je v kontaktu se západní zpravodajskou komunitou, což je pro nás zcela zásadní informace.

Čteme: "V rámci mezinárodní spolupráce přijala BIS přes 10 000 zpráv a postoupila téměř 2 000 dokumentů. Na strategické a expertní úrovni proběhlo více než 800 mezinárodních jednání." Jinými slovy, stále ještě u nás nepřevládl vliv Putinova Ruska a Si Ťin-pchingovy Číny, ačkoliv mají obě tyto velmoci v české politice velmi silné zastání.

Na začátku svého prvního prezidentského období přišel prezident Zeman s projektem ekonomické diplomacie - zahraniční politiky, která se orientuje na obchod, nikoli na lidská práva. Havlovské pojetí diplomacie bylo odsunuto daleko do pozadí.

Teprve v posledních letech můžeme dobře pochopit, co Zemanova ekonomická diplomacie znamená. Soustředila se na dvě klíčové země, Rusko a Čínu. U Ruska nastal díky sankcím EU, USA i dalších zemí problém. A tak Zeman, Antihavel, alespoň udržoval silné osobní kontakty s prezidentem Putinem.

Zároveň však v zájmu Rusů pracuje. Naposledy to ukázal nedávno, když v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes (MFD) veřejně oznámil, že získal kompromitující materiály na ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. (Hradní fake news, kdyby měl vážná, relevantní obvinění, premiér Babiš by Koudelku musel odvolat.)

Podle znalců z bezpečnostní komunity Zeman zaútočil na Koudelku kvůli zakázce na rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany, o niž má zájem Rosatom i China General Nuclear Power. Na konci července stát a ČEZ uzavřely smlouvy k plánovanému novému bloku. Ministr Karel Havlíček (za ANO) a ředitel ČEZ Daniel Beneš podepsali zastřešující dohodu i smlouvu, jež stanovuje termíny výběru dodavatele stavby. Beneš oznámil, že chce tendr vypsat už v prosinci. Věc tedy viditelně finišuje.

Rosatom a Huawei? Ne

BIS ve výroční zprávě píše: "Velmi vážnou hrozbu pro bezpečnost ČR představovaly i v roce 2019 nepřátelské aktivity cizí moci. BIS se proto ve zvýšené míře zaměřovala mimo jiné na rizikové aktivity týkající se strategických projektů z oblasti energetiky a informačních a komunikačních technologií. Z pohledu bezpečnosti ČR hodnotí BIS jako nežádoucí zejména potenciální závislost na dodavatelích pocházejících ze zemí, které aktivně působí proti ČR, jejím zájmům nebo jejím spojencům z NATO či EU."

Velké ekonomické, projekty (zajištění energetické bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti) "s ohledem na svůj ekonomický rozsah a míru, s jakou ovlivňovaly strategické bezpečnostní zájmy, měly vliv i na zajištění životních bezpečnostních zájmů, jako jsou politická nezávislost a suverenita ČR".

Za riziko BIS považuje, že by se velkých tendrů účastnily firmy mající "schopnost i motivaci zneužít svého postavení v projektu k dosažení vlastních partikulárních zájmů nebo uskutečnění cílů třetí strany, např. cizí moci, a to v rozporu se zájmy ČR. K naplnění těchto rizik by v závislosti na charakteru projektu mohlo dojít zejména zneužitím přístupu k velkému objemu citlivých informací (osobních, ekonomických, bezpečnostních) či vytvořením závislosti na dodávkách od rizikového dodavatele a následným podmiňováním dokončení projektu ekonomickými, politickými nebo bezpečnostními požadavky."

Dalším českým obřím projektem je vybudování 5G sítě, o niž má eminentní zájem firma Huawei spojená s čínským komunistickým aparátem. BIS: "Čínští aktéři - zpravodajci, diplomaté, členové stranických organizací a další - hledali v ČR způsoby, jak ovlivňovat veřejné mínění, šířit čínskou propagandu a budovat pozitivní obraz ČLR prostřednictvím otevřeného i skrytého ovlivňování mediálního obsahu." Aktuálně.cz psalo o tom, jak firma Huawei platila kampaň směřující k čínské 5G síti v Česku. Psali jsme i o propagaci Číny, kterou platil Home Credit.

Rusové u nás zaseli, už stačí jen zalévat

Zpráva BIS ukazuje, jak se práce ruských a čínských tajných služeb vyvíjí a jak se liší. Číně jde o sebepropagaci a prosazení svých obchodních zájmů. Rusové u nás mají dva klíčové cíle. První je rozložit demokratický systém, vyvolávat nepokoje, nedůvěru, štvát lidi proti vládě, EU, NATO, Západu. Klasika. Druhý cíl je stejný jako u Číny - získat velkou zakázku na Dukovany, tedy jednak kšeft, ale na druhou stranu i zásadní vliv na českou energetiku.

Rusové jsou v Česku usazeni léta, mají tu silnou komunitu a dlouholeté vazby (budovali si je tu už po válce a za okupace). BIS píše o tom, že dlouhodobě zaznamenává "zájem ruského ministerstva zahraničních věcí a důstojníků ruské civilní rozvědky SVR o ovládnutí dění v ruskojazyčné komunitě v Česku, a to zejména skrze podporu prokremelské části diaspory". V roce 2019 ale Moskva "na tomto poli utlumila činnost", už to nechává na jednotlivých proruských aktérech.

"Přechod od státem kontrolovaných či řízených aktivit k živelné nátlakové činnosti zapadá do vzorců ruských nekonvenčních praktik: představitel ruské státní moci dá najevo, co si přeje (což může být posíleno souběžnými manipulativními akcemi v informačním prostoru), a proxy aktéři mimo struktury ruské státní moci následně z vlastní iniciativy vykonají aktivity v souladu s předpokládanou vůlí či přáním ruské státní moci."

Dalo by se to přirovnat k pěstiteli, ten zaseje a pak už jen zalévá a sleduje, jak rostlina roste. Rusové u nás zaseli a rozkladné aktivity už nemusejí přímo řídit. Mají tu ostatně silné zastánce (Zeman a Hrad, Okamura a SPD, Filip a KSČM atd.)

Výroční zpráva BIS je cenná a varující. Ředitel Koudelka stále není generálem, Zeman šéfa "čučkařů", který u nás válčí s ruskými a čínskými špióny a hájí české ekonomické zájmy, odmítá povýšit. Koudelka zůstává jen plukovníkem, ale jím řízená služba zjevně kope za nás. Babišova vláda má v ruce argumenty, proč nesmí do jaderné energetiky a 5G sítí pustit Rusy a Číňany. V sázce je česká suverenita.

