Rusko: Starosta Prahy 6 je nacista. Česko: Zeman zradil, Babiš mlčí

V pátek se zrodil nový skandál, ruský ministr kultury Vladimir Medinskij přirovnal starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře ke "gauleiterovi", vůdci regionální odbočky nacistické strany NSDAP. Kvůli tomu, že zakryl pomník maršála Koněva. Česká reakce? Slabá jak teplé mléko. Jeden bývalý špičkový diplomat mi k tomu v ten samý den napsal: "Jsme vazalský, nástupnický satelit SSSR," rozuměj bývalého Sovětského svazu.

Co přesně Medinskij v Murmansku řekl: "Praha byla osvobozena už po pádu Berlína. Nasazena byla Koněvova armáda, 12 tisíc našich vojáků při osvobození Prahy zahynulo. Vděční obyvatelé Prahy postavili Koněvovi památník. A najednou starosta jakéhosi obvodu řekl, že rada se bude zabývat demontáží památníku osvoboditeli a zachránci města. Je to takový místní gauleiter."

A pokračoval s jasnou rozbíjecí taktikou dál: "Ale prezident Miloš Zeman jako moudrý a vzdělaný člověk řekl, že jde o nehoráznost a že není možné se takto chovat. My jsme samozřejmě prezidentovi vděčni za podporu. Doufáme, že po jeho vystoupení se radnice rozhodne správně."

Miloš Zeman plní svoji roli, ruskému režimu slouží jako takový malý, český, páčivý nástroj, pajcr, který tamní propaganda používá k rozvracení naší demokracie, jednoty. Zeman se hodil při kauze "novičok" (ruský pokus o vraždu Sergeje Skripala a jeho dcery v Salisbury) i při mnoha dalších odpornostech jako bylo zabrání Krymu.

K pomníku krvavého maršála Koněva se český proruský prezident vyjádřil už ve čtvrtek na TV Barrandov: "Ti, kdo bojují proti sochám, jsou zbabělí, protože socha se nemůže bránit." A dál: "Pochopím, jestliže by socha Koněva nestála v Maďarsku." Zvláštní, Zeman tedy uznává jako nepřijatelné vraždění v Maďarsku, nepopírá je, ale nás se to zřejmě netýká, u nás je Koněv jak lilium. O vraždění v Rusku a dalších zemích po roce 1918, jehož se maršál účastnil, Zeman raději pomlčel.

Hrad ústy mluvčího Ovčáčka zareagoval i na Medinského: "Jeho rozhořčení tedy plně chápu," odpověděl na dotaz, jaká je reakce hlavy státu na slova ruského politika. Na otázku Deníku N, zda tato odpověď skutečně vyjadřuje prezidentův postoj, pak Ovčáček odpověděl: "Samozřejmě." Takže pro Zemana je Ondřej Kolář "samozřejmě" gauleiter, nacista. Jako by na Hradě seděl rovnou Putin. Strašné.

Velezrádce? Normální, ne?

Zeman jednoznačně kope za Rusy, nijak to už neskrývá, naopak, zjevně už v této věci, ve věci zrady Česka, zrady české demokracie, ztratil jakékoli zábrany. Má smysl psát, že se chová jako velezrádce? Zjevně se spojil s cizí mocí proti našemu státu. Děsivě působí, jak už je to "normální", lidem to ani nepřijde. Jo, Zeman je pro Rusáky, řeknou. Možná by i klidně odkývali: Jo, Zeman je velezrádce, a co?

Reakce českých špiček? Andrej Babiš, který sype na Twitter každou blbost včetně údivu nad podobou kůrovce či vysazování sysla, nereaguje. Nic. Tweetoval cosi o euru. Českého politika označí ruský ministr za nacistu, když chce odstranit pomník vraha. A Babiš mlčí jak jehňátko.

Stejně mlčí předseda sněmovny Vondráček (ANO), stejně krotký je předseda Senátu, jinak megaupovídaný Jaroslav Kubera (ODS). Jako by se nic nestalo. Brání se jen část opozice, TOP 09, kam Kolář patří, Piráti, své si řekl předseda ODS Fiala.

Ozval se, opatrně, ministr zahraničí Tomáš Petříček: "Tohle je skutečně nešťastný formát debaty. Mrzí mne, že diskuse o této soše překračuje racionální rámec, a doufám, že se podaří vyhrocenou rétoriku opustit a přejít k věcnému dialogu. Chtěl bych k tomu tímto všechny strany vyzvat. Vyjádření ministra kultury Ruské federace nepovažuji za vhodné. Myslím, že omluva by pomohla uklidnit situaci."

Jediný hlas z vlády, ostatní "experti", odborníci na vládnutí, mlčí jako hroby. Ani nový, Zemanem dosazený ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), exministr zahraničí, nepovažuje za nutné Koláře bránit, nás bránit, Česko bránit. Hlavně nemít konflikt se starým pánem (zrádcem).

Pokud šéfdiplomat Petříček označil sprosté, mimořádně urážlivé vyjádření ruského ministra kultury za "nešťastný formát debaty", mýlí se. Říct o někom, že je "gauleiter", nacista, není debata, je to mezinárodní urážka. Ruský velvyslanec má být předvolán na ministerstvo zahraničí, Rusku má být zaslána nóta. (Dělá se na tom? Nevíme. Na stránkách MZV k tomu nenajdeme ani ň.)

Česká reakce je tedy zčásti kolaborantská (Zeman), zčásti krotká (Petříček), zčásti lhostejná (zbytek vlády) a z malé části rozhořčená (demokratická opozice).

Hlavně, že tu mají všichni plná ústa "národních zájmů", "českých zájmů", volání "My, Češi!" Realita? Národ vlastenců nejsme ani omylem, z nemalé části jsme jen národ ochočených králíčků, kteří si nechají všecko líbit a vzhlížejí k "hlavě státu", jež českost kdykoli zradí.