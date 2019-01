Šéf sněmovny Vondráček maká jako advokát a "necítí střet zájmů". Slupková demokracie

Víte, co je to demokracie? Ne? Tak já vám to vysvětlím. Někoho si zvolíte na čtyři roky. A pak zase. | Foto: Radek Bartoníček

Situace u je nás "uzrálá" tak, že šéf sněmovny s platem přes 200 tisíc měsíčně plus náhrady v klidu provozuje advokátní kancelář. Byl přece zvolen...

Taková "drobnůstka", Kroměřížská nemocnice má smlouvu na právní služby s advokátní kanceláří Vondráček - Opatrný, v září 2014 ji podepsal Radek Vondráček, od 22. listopadu 2017 předseda Poslanecké sněmovny za ANO, v době podpisu byl poslancem za hnutí ANO. O případu psal iRozhlas.cz.

Kancelář Vondráček - Opatrný zastupuje nemocnici od začátku roku 2017 ve sporu s Odvolacím finančním ředitelstvím. Na konci loňského roku krajský soud v Brně rozhodl v její prospěch, předseda sněmovny a jeho společník tedy spor vyhráli. Úspěch.

Znamená to, že jeden ze čtyř nejvyšších ústavních činitelů, šéf dolní komory Vondráček, dál provozuje advokátní kancelář, tedy i praxi. Je to normální? Vondráček: "Já fakticky žádný střet zájmů jako advokát necítím. Jsem součástí moci zákonodárné. Nejsem ve funkci řídicí, kdy bych mohl cokoliv ovlivnit. Můj klient je nemocnice. My jsme právní zástupci nemocnice Kroměříž."

Zároveň iRozhlasu.cz řekl: "Vše dělá můj partner. Já historicky mám s nemocnicí smlouvu a děláme jim komplexní právní služby jako kancelář. Ale já už nejsem schopen fakticky někam chodit a něco dělat." A upřesnil: "Doufám, že jednou v politice skončím. A abych se měl kam vrátit, tak ta kancelář funguje. Ale jinak tam na to mám kolegu magistra Tomáše Opatrného a ty spory řeší on." (Hle, politik myslící na zadní kolečka.)

Má se nám ulevit, že před soudem nemocnici (a zřejmě i jiné klienty) neobhajuje PŘÍMO šéf sněmovny Vondráček? Ne. Naopak by bylo poctivější, férovější, kdyby tam Vondráček chodil osobně. Takhle před soud předstupuje jeho partner, ale každý ví, že se za ním táhne stín šéfa sněmovny a blízkého spolupracovníka premiéra Andreje Babiše. Může to mít vliv na některého soudce? Vyloučit to nemůžeme. Navíc má šéf sněmovny k dispozici specifické informace, které v některých kauzách mohou velmi (advokátovi) pomoci.

Že se jedná o spor s Odvolacím finančním ředitelstvím, který se týká DPH, tedy to de facto spadá do působnosti ministerstva financí, jež řídí ministryně Alena Schillerová (za ANO), to už pak působí spíš jako vtip.

Představy o demokracii má Vondráček velmi prosté, vnímá ji de facto jako slupku, obal, pod nímž si každý jede svůj byznys (svou firmu, řečeno s Babišem). On sice není "schopen fakticky někam chodit a něco dělat" (však by to taky bilo do očí, že), ale kancelář dál nese jeho jméno a má z ní zisk (od 1. ledna do 26. října 2017 si podle majetkového přiznání jako advokát vydělal nemálo, 909 464 korun).

Žádný střet zájmů necítím

Ten přístup se příliš neliší od toho, co provozuje hradní kancléř Vratislav Mynář, když atakuje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud se svými či prezidentovými představami, jak má která věc skončit (viz text v posledním čísle Respektu). Tenhle pán zcela bezostyšně, jako by samozřejmě, využívá svého postavení k prosazování svých zájmů nebo osobních zájmů někoho jiného (Zemana).

Vondráček zase odmítá vnímat, že zastává zcela výlučné, jedinečné postavení ve státu, odmítá se vzdát advokátní praxe, vydělává na ní dál, a dokonce zastupuje nemocnici proti státu. Přijde mu to normální, "žádný střet zájmů jako advokát necítím". No ano, tak vypadá demokracie, když slouží jen jako slupka, obálka. V minulém režimu se taky všecko oficiálně dělalo "v zájmu všeho lidu", ale ten lid se ve skutečnosti smrskl pouze na nomenklaturu.

Za zmínku stojí i Vondráčkovo vnímání spravedlnosti (funguje jako advokát). V prosinci 2017, když se jednalo o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání, v ČT, v Otázkách Václava Moravce, pravil, že hlasování poslanců o vydání šéfa ANO bude "úplně trošku jiné rozhodování, protože tam budeme rozhodovat, co je lepší pro tuto situaci a pro tuto zemi, protože se jedná o člověka, který bude premiérem a bude sestavovat vládu". Těsně předtím se nechal slyšet v DVTV, že si musíme "zkrátka ještě počkat, až nám uzraje ta situace do té míry, že budeme mít jasně pracující, nezávislou policii a jasně pracující, nezávislé státní zastupitelství".

Když si na to vzpomenete, celé to začne zapadat do sebe, pasovat. Situace je u nás "uzrálá" tak, že šéf sněmovny s platem přes 200 tisíc měsíčně plus náhrady provozuje aktivní advokátní kancelář. No a? Byl přece zvolen. A Babišovo stíhání by se mělo posunout, aby mohl v klidu premiérovat. Byl přece zvolen.

Krom vnímání spravedlnosti je tu tedy i Vondráčkovo vnímání demokracie, jak nám ji předestřel v novoročním televizním školení: "Demokracie je totiž změna. A ta změna může přijít každé čtyři roky." (Mezitím si my zvolení budeme dělat, co chceme, třeba advokáty.) A ještě jednou: "Změna v demokracii se děje skrze volby. Proto je tak důležité k nim přijít a rozhodnout. A to rozhodnutí platí až do příštích voleb." Tak si to pamatujte, aktivní advokát, který maká na sobě a je předsedou sněmovny až do příštích voleb.

Pokud by se vás někdo ptal, jak vypadá střet zájmů, tak kromě Agrofertu v Babišově svěřenském fondu můžete nabídnout jako pěkný příklad i kancelář Vondráček - Opatrný.