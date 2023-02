Krutí strážníci v Lipníku kopali do muže a sprostě mu nadávali. Zrušit obecní policii

Řešením by bylo obecní policie zrušit, provést pečlivý výběr, kvalitní strážníky převést pod pořádkovou policii a tu rozumným a kontrolovaným způsobem – podobně jako to dělají třeba ve Velké Británii – podřídit starostům, pod místní radnice.

Text o policejním násilí jsem loni v říjnu začal větou "máme policii, která vůči slabým ráda uplatňuje tvrdou ruku". Týkal se republikové policie a zásahu na mítinku Andreje Babiše loni na počátku srpna, kdy trojice policistů zaklekla slabého patnáctiletého autistického chlapce. Předminulý týden se na sociálních sítích objevilo drsné, nechutné video, které se týká městské policie, strážníků v Lipníku nad Bečvou. Kopou do ležícího, zřejmě opilého muže a sprostě mu nadávají. Situace popudila přihlížející občany. Jeden z nich zásah natočil na video a poslal je na účet czech.policie, který je vůči mužům zákona kritický.

Co je na videu vidět a slyšet? Kopání do ležícího muže, který je "vláčný", nijak se - alespoň na videu nevidíme, co tomu předcházelo - nebrání, dva surové strážníky neohrožuje. Kolem zjevně chodí lidé, městští policisté to tedy konají veřejně a vůbec svou surovost a nadřazenost neskrývají.

Jeden ležícímu muži stoupne na hlavu těžkou služební botou a mluví na něj mimořádně sprostě, výrazy jako "k..do", "zk…ená p.čo", "z..de", "ani se nehni, vole" létají vzduchem před zraky kolegy i občanů. Natáčející muž potichu řekne "mám to", asi míní, že onen odpudivý zásah natočil. Na videu sledujeme nadřazenost, ten na zemi jako by ani nebyl člověk, jako by byl kus hadru, kterému se dá leda spílat.

Po zveřejnění videa sdělil šéf Městské policie v Lipníku nad Bečvou Pavel Maloch, že jednání nezůstane bez odezvy: "Tento postup rozhodně není v Lipníku na denním pořádku a určitě nebyl správný. Budeme z toho vyvozovat důsledky." Dvojice zasahujících strážníků není podle jejich šéfa nyní nasazována do hlídkové služby a nechodí do práce. Případem se už zabývá republiková policie, jež musí posoudit, zda se jedná o trestný čin. Zřejmě až poté bude uzavřen.

Maloch též řekl: "Vyvodíme z toho důsledky, protože takto se rozhodně chovat neměli. Jeden ze strážníků u nás pracuje rok, druhý pět let. Mrzí nás, že selhání dvou jedinců vrhá špatné světlo na celou Městskou policii v Lipníku nad Bečvou."

Zároveň však dodal: "Agresivita ze strany opilců je pro strážníky bohužel denním chlebem a v poslední době se setkáváme s případy, kdy na ně někdo verbálně zaútočí. Nadávky tedy většinou schytají oni. Jedná se často o opilce se třemi, čtyřmi, ale jednomu naměřili dokonce pět promile alkoholu. Mnohé už odmítnou vzít i na záchytku." Ty dva surovce omlouvá!

Strážníků platíme okolo 7 tisíc

Pojďme si rozebrat ony důsledky. Video je naprosto průkazné, jasným a nekompromisním důsledkem má být vyhazov od městské policie. Muž, zřejmě opilec, byl na zemi, v podstatě bezmocný. Nemůžeme vyloučit, že strážníkům nadával, netušíme, zda je třeba fyzicky nenapadl, ale jeho stav tomu věru nenasvědčoval. To by asi mohl popsat svědek, který natočil video. Ten však byl jednáním městské policie pohoršen, nesouhlasil se "zásahem", proto to natočil.

Pokud muž strážníky napadl, a my to nevíme, měl být zpacifikován, případně spoután. Kopat do něj, šlapat mu na hlavu, spílat mu, to vše je mimo rámec pravomocí strážníků. Když je pozorujete, máte dojem, že vidíte dva vagabundy, kteří si vylévají vztekl na opilci. U jakékoli policie nemají co dělat. Pokud by ve službě zůstali, je to znamení, že si strážníci mohou dělat, co chtějí. Bylo by to sdělení dalším strážníkům "stejně vám to projde". - Trestněprávní kvalifikace je jiná věc.

Případ nás vrací k otázce obecní policie obecně. Surovost v Lipníku samozřejmě není jediným excesem strážníků. Už dříve jsem psal o tom, že tyto bezpečnostní složky představují nesystémový prvek, jejich úroveň je u nás značně rozdílná, někde slouží kvalitní strážníci a strážnice, jinde narazíte na takové, jací zasahovali v Lipníku proti opilci, tedy na lidi, kteří se neovládají a nepatří do žádných bezpečnostních služeb jak státu, tak soukromých.

Obecní policie představuje opravdu velkou sílu - podle odhadů máme v Česku zhruba 320 až 350 obecních policií a strážníků údajně slouží okolo 7 tisíc. Pro srovnání, všech republikových policistů napočítáme okolo 40 tisíc.

Řešením by bylo obecní policie zrušit, provést pečlivý výběr, kvalitní strážníky převést pod pořádkovou policii a tu rozumným a kontrolovaným způsobem - podobně jako to dělají třeba ve Velké Británii - podřídit starostům, pod místní radnice. Zároveň jí však ponechat dohled policejního prezidia a ministerstva vnitra. Starostové a radnice by pak nesli podstatně větší odpovědnost za lokální kriminalitu a místní pořádek, měli by zájem řešit ty věci, které místní obyvatele obtěžují a pálí, na které si stěžují.

Předpokládám doufám správně, že by strážníci, kteří tak krutě a odporně zasahovali v Lipníku nad Bečvou, do řad státní policie nemohli projít, neudělali by testy atd. Jenomže takové řešení by vyžadovalo politický zájem, vůli a nasazení. Takže se ho nejspíš hned tak nedočkáme.

