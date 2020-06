Klaus chce ústavní právo platit cash. Šustivé chechtáky jako lék proti neomarxismu

Klaus je proti kartám, inkluzi, GDPR, proti manželství homosexuálů, Gretě, návratu vlků do Česka i proti kruhovým objezdům. Proti EU. Mluví jako stařec znechucený změnou jménem život.

Jak na sebe upozornit, když preference visí okolo 2,5 procenta? Otázka, již zřejmě řeší "u Klausů v kuchyni", kde se Václav Klaus junior rozhodl založit hnutí Trikolóra. Naposledy se na sebe pokusil upozornit nápadem, aby do ústavy (!) přibylo právo platit hotově.

Zdůvodnění Klause zní (HN, 2. června): "Chceme posílit hodnotu hotovostních peněz jako symbolu svobody jednotlivce. Nechci skončit jako v Číně, kde budu monitorovaný kamerami a informace se mi budou načítat na sociální kartu a podle toho se mé děti dostanou nebo nedostanou na školu." Hotovost jako symbol svobody jednotlivce? Stovky, koruny, pětistovky, dvacky jako obraz svobody? Tohle může fakt napadnout jen Klause.

Straší Čínou? Divné. Ve svém programu říká: "Chceme rozvíjet vzájemně výhodné vztahy se všemi zeměmi světa, včetně Ruska a Číny. Respektujeme odlišné kulturní tradice a zvyky různých zemí a odmítáme vnucovat jiným zemím hodnoty či politické instituce, které jim jsou cizí."

Nevadí, teď se hodí strašit, tak Klaus vytáhne Čínu. Příklad je ovšem v dnešním Česku nesmyslný. Žádné sociální karty u nás nehrozí, je to prostě pitomost. A strašit bezhotovostními platbami v době mobilů, sociálních sítí, družic, kamer na ulicích atd. je slabé jak pivo v horkém provozu.

Ten "cash" návrh by nestál za komentář nebýt toho, že ukazuje, jak uvažuje člověk, který se považuje za konzervativce a hodlá bojovat s "neomarxisty a maoisty" a proti "genderismu, multikulturalismu, ekologickému alarmismu" atd. Taky ukazuje, na jakého voliče junior vlastně míří. Rozhodně to není mladá žena či muž, ale lidé staří, neochotní měnit svoje návyky. Klaus asi nepostřehl, že je v téhle věkové kategorii dost nával, masivně tam cílí ANO, ale i lidovci, KSČM a nakonec i SPD. Na mladé si šéf trikařů netroufá (a odpusťme mu, není sám, podobně je na tom třeba ODS).

Jeho úvaha není konzervativní, nýbrž jen brzdící, couvající, nenabízí nic než postoj proti. Klaus je proti kartám, proti inkluzi, proti ochraně soukromých dat (GDPR), proti manželství homosexuálů, proti Gretě, proti návratu vlků do Česka, proti kruhovým objezdům, proti EU. Jeho metoda se vejde do slov "dřív bylo líp" a on ji vtělil do hesla "vraťme lidem jejich zemi". Jasně, nikdo nám to tady neukradl, ale za voláním "vraťme" je slyšet touha nehýbat se, stát nebo se nejlépe vrátit. Junior podporuje to "staré", dělá politiku částečně jako SPD, částečně i jako KSČM.

Při slovu pokrok se osype

Příklady. Nejdřív prosazoval czexit, ale po brexitu zařadil svoji oblíbenou zpátečku. Loni v červnu řekl Parlamentním listům: "Naším programem ale nebude czexit, rozhodně ne. Naším programem je vrátit Evropskou unii před Lisabonskou smlouvu. Nemyslíme si, že jsme provincie…" Typické, na programu je pohyb dozadu, do minulosti.

V Brně v únoru 2016 kritizoval inkluzi slovy: "… to je podobná demence, jako kdyby nějaký úřad u novorozenců rozhodl, že už kilové děti nebudou v inkubátorech, ale budou společně se zdravými dětmi na oddělení, protože je to správné." Chápete, pokrok (slovo, při kterém se konzervativec Klausova typu osype), zapojení dětí s lehkým postižením do výuky, je "demence" a mělo by se to vrátit zpátky. Jenomže máme problém, "znovu vybudovat systém speciálního školství může být úkol na patnáct dvacet let". Tak to bude fuška.

V Rozstřelu v září 2017 zase tvrdil, že inkluze je "nahánění dětí s mentálními handicapy do normálních základních škol, to je zločin vůči těmto dětem". Klaus mluví jako stařec znechucený či vyděšený změnou jménem život.

Při sněmovní debatě o ochraně osobních dat (GDPR) sáhl hodně dozadu: "To je nařízení EU, to sem přilítlo a my tu zoufale teď hledáme, jak to zmírnit. Mně to připomíná, jak když jsme židovský výbor, který má vypravit transport, a my jen tak rozhodujeme, že ty nemocné ženy ještě nepošleme a ty půjdou až příštím vlakem, a jinak děláme to, co nám řeknou." Za to vyletěl z ODS, prodělal vynucenou změnu.

V programu Trikolóry odmítl kruhové objezdy: "Výstavba semaforů, retardérů, značek, zeber, ostrůvků, sloupků a kruhových objezdů se v ČR 'utrhla ze řetězu' a způsobuje zpomalování dopravy na bezpečných úsecích silnic." Zase něco nového, co nás má chránit, a Klaus to samo sebou zavrhuje, vždyť dřív kruháče neexistovaly! Mohli jsme se svobodně vybíjet!

Můžeme pokračovat: oteplení, tedy posun klimatu, změna, to zřejmě neexistuje, a kdo o tom mluví, je "alarmista". Uvedu ještě jeden příklad. Klaus loni slíbil: "Ochráníme zemědělce a rybáře před stále většími škodami způsobenými rostoucím počtem absolutně chráněných predátorů." Opět strašení, vlci, rysové, medvědi, orli jsou predátoři (člověk zřejmě ne), a navíc "absolutně chránění" (raději se nezamýšlejme nad tím, co je to absolutní ochrana). Málem byste nabyli dojmu, že jít do lesa pro zemědělce znamená být najisto roztrhán a sežrán. A opět symbol návratu, couvání, dřív tu vlci nebyli (jen v zoo), tak co nám to tu zavádějí.

Zpět k platbě fyzickými, šustivými "chechtáky". Že to chce Klaus bláhově narvat do ústavy, odhaluje jisté zoufalství. On prostě neví, jak voliče navnadit, tak by to aspoň nacpal do základního zákona. Lepší by bylo šoupnout cash rovnou do Listiny základních práv a svobod, ne?

Pěkné, jak se junior potatil. Klaus senior proslul výrokem, že snowboard je "levičácký dopravní prostředek". Pro jablko, jež nepadlo daleko od stromu, je zřejmě platba kartou neomarxismus či maoismus. (Není divu, že trikaři mají jen 2,5 procenta.)