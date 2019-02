Ťok: Víc represe, tvrdé tresty pro řidiče! Napřed dát do kupy silnice, pak trestat

Auta se vyrábějí čím dál bezpečnější, kvalitnější, chytřejší, krásnější, zatímco tuzemské silnice zůstaly na úrovni poloviny minulého století.

Na silnicích umírá víc lidí, než "bylo v plánu", než žádá Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Záměrem (naším i evropským) je snižovat počty mrtvých, poslední dobou se to však nedaří. Kdyby se čeští řidiči lepšili, nemělo u nás loni při nehodách zahynout víc než 393 lidí. Realita: 565 osob, podstatně víc. Ministerstvo dopravy chce odpovědět tím nejjednodušším způsobem, represí. Ministr Dan Ťok (ANO) hodlá tvrdě zpřísnit zákon o provozu na pozemních komunikacích, zvednout pokuty a osolit řidiče i v bodovém systému. Pomůže represe, bič svištící nad hlavami šoférů a šoférek?

Jen náznakem, jakou novelu ministr Ťok chystá: za jízdu "pod vlivem" (drogy, alkohol) nebo bez platného řidičáku až 75 tisíc korun (dosud 50 tisíc). Kdo překročí povolenou rychlost o 40 kilometrů v hodině v obci a o 50 mimo obec, kdo předjíždí, kde nesmí atd., vyfasuje pokutu 7 až 25 tisíc korun, totéž za ujetí z místa nehody a nepřivolání pomoci. Za drobné přestupky vyleze štráf na místě až na 15 stovek. Kdo spácháním dopravního přestupku zaviní nehodu, zaplatí pokutu až 100 tisíc… Pálky.

Pokud poslanci návrh ministra Ťoka a jeho úředníků přijmou, zpřísní se taky bodový systém, "boďák". Zůstanou jen dvě kategorie přestupků: za 6 a za 4 body.

V roce 2018 na silnicích umřelo 565 lidí, těžce zraněno bylo 2465 osob. Oproti roku 2017 přibylo 63 obětí, 12,5 procenta. O 126 případů, o 5,4 procenta, přibylo těžce zraněných. Smrt 521 lidí zavinili řidiči motorových vozidel, meziročně o 60 více. Vinou chodců zemřelo 21 lidí, meziročně o 8 více. Řidiči nemotorových vozidel stáli za úmrtím 19 osob, meziročně o 7 méně, zvěř a domácí zvířata zavinily smrt 4 lidí, o 3 více než o rok dříve.

Situace se zhoršuje, tak se zdá logické, že ministerstvo dopravy v našem zájmu navrhuje ostré zpřísnění. Řidiči a řidičky u nás kupříkladu často nedodržují minimální povolenou vzdálenost mezi jedoucími vozidly, což je vysoce riskantní chování. A tak se dá pokračovat.

Zároveň, v té represivní smršti to zní nelogicky, chce doprava povolit rychlost na libovolných úsecích dálnice na 140 kilometrů v hodině, silničáři by takové úseky museli opatřit značkami. Nechme tuto "odměnu" za represi stranou, v reálu to znamená, že se rychlost na dálnici zvýší ještě o víc, jak víme, ale to teď není až tak podstatné.

Policajti nikde…

Proč se situace v Česku zhoršila a popravdě nijak málo? Důvody známe, zdaleka ne vždy za nimi ovšem najdeme jenom řidiče, i když i oni nesou část viny. Jezdí čím dál víc aut. Automobily se nám staly druhým domovem, prodává se jich víc a víc. Logicky tedy přibývá nehod, ač jsou vozy bezpečnější. Viditelně a drasticky se mění počasí, většinu roku panují neobvyklá, vysilující vedra, počasí zdivočelo, prudké vichry, bouře, smrště, to všecko působí na mysl řidičů a jistě to zvyšuje nehodovost.

Stále dál, jak jistě potvrdí každý řidič, který jezdí často, platí, že "policie není tam, kde by být měla", chybí v nebezpečných úsecích, kde pak pirátské kousky ohrožují a vytáčejí jinak slušné účastníky provozu. Tohle se za mnoho let nezměnilo a zřejmě ani nezmění.

Zároveň kromě nižšího pojištění neexistuje žádná motivace pro slušné řidiče, kteří často jen bezmocně zatínají zuby, když sledují piráty v "tlustých autech", kteří kašlou na pravidla a neberou na druhé ohled. V tom se Ťok neliší od předchůdců.

Klíčovým, nervy drásajícím prvkem je stav českých silnic a dálnic. Na dálnicích se pracuje, ano, díky tomu to na mnoha úsecích nejsou dálnice, jede se tam pomaleji než na okresce, často se stojí v kolonách, lidem tečou nervy (aut přibývá). Stát nedokázal naložit těžkou dopravu na vlaky, kamiony často komplikují dopravu, činí ji nebezpečnější.

A mimo dálnice? Srovnejte české a rakouské či německé okresky, nebe a dudy ve více aspektech, krajnice, přehlednost, značení, kvalita povrchu. Často je u nás umění cestou "nenechat na silnici kolo", když už tam necháme nervy. Nedivme se pak, že napočítáme víc nehod včetně smrtelných.

Zhoršení nelze jako celek hodit na hlavy řidičů, stát nese velkou vinu za to, v jakém stavu máme třicet let po revoluci komunikace ve městech i mimo města (jako otřesný příklad slouží Praha, jež by se dnes celá mohla v klidu jmenovat Kopanina).

Auta se vyrábějí čím dál bezpečnější, kvalitnější, chytřejší, zatímco silnice zůstaly na úrovni poloviny minulého století, v dobrém autě máte pak poněkud falešný pocit bezpečí, u nás víc než v Německu záleží na kvalitě řidiče.

Když to všecko sečtete, vyjde vám, že by ministr Ťok měl s tou represí, s utažením šroubů, zvedáním pokut, jež budou pro mnoho lidí doslova likvidační, počkat. Až dá - ministerstvo dopravy, vláda, kraje - nejen dálnice, ale i silnice trochu do kupy, až trochu omezí "džungli značek" atd. Masivní preventivní akce ostatně taky, pokud je mi známo, chybí.