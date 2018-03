Kolaps nejen na Žižkově. Praha, matka problémů ANO

před 1 hodinou

Přes všechen Babišův žoviálně-makací étos se v metropoli rýsuje volební otázka: "Není líp - kdo za to může?"

Sedmý nejbohatší region v Evropě. Hrubý domácí produkt na hlavu tu dělá 182 procent průměru Evropské unie. Druhá nápověda: Obyvatelé tu často podstupují různorodé bojové úkoly, jako například dopravit se ze Žižkova k hlavnímu nádraží a zpět. Ano, vítejte v Praze, městě zpovykanců.

Ta zpráva Eurostatu není novinkou, Praha je v žebříčku silných regionů už dlouho a příčku po příčce stoupá. Jistě, HDP není jediné měřítko životní úrovně ani toho, na jak velkém balíku peněz ta která municipalita sedí. Ale člověk by čekal, že tak významná ekonomická statistika přece jen hodně prokape do kvalitní správy města a běžného života lidí. Není tomu tak.

Na významné problémy v dopravě a infrastruktuře, kterým v posledních měsících čelí, Pražané nadávají plným právem. Nejde jen o to, že je něco na spadnutí nebo se nějaká ulice zavřela kvůli opravě - ale i o to, jak k tomu došlo a jak se o tom město s lidmi baví. (Pro úplnost: Netýká se to jen Pražanů, ale kohokoli, kdo se ve městě pohybuje.)

Obyvatelé možná cítí, že by "žít Prahu" mělo být něco extra, vědí, že je tu nejvyšší průměrný plat v zemi, koneckonců jejich "pražáctví" jim každou chvíli někdo předhazuje, taky jsou to patrioti a tak dále. O to víc je rozčiluje zjištění, že věci naprosto nefungují, jak mají, a "tým profíků na magistrátu" z volební kampaně ANO se nekoná.

Poslední příklad: dopravní kolaps na Žižkově, způsobený uzavírkou opravovaných 670 metrů Husitské ulice, místního bulváru. Že to bude v pondělí ráno průšvih, by si spočítal snad každý, kdo to na Žižkově zná. Přesto se až v pondělí a v úterý událost řešila, jako by šlo o nenadálou přírodní katastrofu, a ne dlouho připravovanou akci Technické správy komunikací, podřízené magistrátu.

Nikdo asi po primátorce Krnáčové nežádá, aby si po babišovsku navlíkla reflexní vestu a vyrazila na místo, aby bylo vidět, že maká. Ale to jsou dva opačné póly - ostentativní makání - a letargie. Markantní to bylo u havarijní uzavírky Libeňského mostu. To je jedno, že doprava spadá pod náměstka Dolínka; je absurdní, když primátorka neřekne ani "sorry", zatímco lidé luští překvapivé informace na zastávkách. Obyvatelstvo si poradí, jak umí, jako vždy, ale to je takový problém, když už se věci nedaří, utrousit více teplých slov?

Už je to skoro měsíc, co dal magistrát uzavřít rozbitý jižní vestibul a pasáž stanice metra Budějovická. Velmi frekventované stanice, kde ruch ještě narostl poté, co okolí zahustila nová administrativní výstavba. Denně tu přestupují tisíce lidí mířících do kanceláří, na předměstské autobusy a za nákupy do obchodního centra. A taky do polikliniky (takže i choří) a na Úřad městské části Praha 4, který ve stejné budově jako poliklinika přímo u metra sídlí. 90 tisíc lidí denně, to je odhadovaný počet lidí, kterým uzavírka notně zkomplikovala život. Jako vstup a výstup z podzemní dráhy zbylo jediné schodiště, kde se cestující tlačí, a kdo nešlape dostatečně rychle, bývá nedočkavě postrkován vpřed. Kultura cestování bez komentáře.

Jižní vestibul dalo město uzavřít letos v lednu prakticky ze dne na den. Protože jeho posudek ukázal, že terasa nad ním je v havarijním stavu. To je ale stav, který se vyvíjel řadu let a který musel vidět každý, a za tu dobu se magistrátu nepodařilo dohodnout s ostatními subjekty, kterých se to týká, a zorganizovat opravu. Prostě konstrukce padala na hlavu - až někdo dostal strach, aby to neskončilo jako s lávkou v Troji, a přišlo "řešení". Zavíráme.

Radnice Prahy 4 se přitom do polikliniky před několika lety stěhovala právě s vysvětlením, že to je adresa perfektně dostupná od metra. Za 35 let tu má zaplatit na nájemném víc než 1,5 miliardy, takže asi 43 milionů ročně, čili od doby, co se občané na úřad z metra dostanou jedině řádnou oklikou, to dělá nějakých sedm milionů korun.

Všechno příkoří by Pražané překousli, nebo překousli snáz, kdyby nebylo výsledkem do očí bijících potíží s péčí, řešením a vysvětlováním. V případě Budějovické to jde od roku 2015 za ANO - kromě primátorky má i radního pro majetek města.

Za půl roku budou komunální volby. Země podle ekonomických údajů kvete, Andrej Babiš každou chvíli na něco "najde peníze", jako by o miliardy zakopával na chodníku. Zatímco se úspěšně tváří, že úspěchy jsou jeho a problémy jiných, v Praze může ANO poprvé narazit na opačný problém: v komunálních volbách by to jeho primátorce a týmu profíků mohli voliči sečíst a podtrhnout ve sloupci minus. Přes všechen Babišův žoviálně-makací étos, který zatím podle preferencí funguje na celostátní úrovni, se v metropoli rýsuje volební otázka: "Není líp - kdo za to může?"

