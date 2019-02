Tomanova šifra hovězí: Situace je nadmíru výtečná

Tak, a teď už máte dostatek indicií, abyste se mohli toxickému stravovacímu zařízení vyhnout. - No to ani náhodou.

Zatímco v Číně Psa vystřídalo Prase, u nás vypukl rok hovězího. Agroministr Miroslav Toman ve středu v parlamentu informoval, že situace je nadmíru výtečná:

"Chci vás ubezpečit, že to nešlo do žádných lowcostových restaurací, byly to luxusní restaurace, speciálně v Praze. Braly to restaurace, které pak vydávají polské maso za argentinské, aby mohly prodávat za 1000 korun porci," sdělil poslancům.

Příslušné podniky I. cenové skupiny nejmenoval, jsou však podle něj "nazývané asijsky". "A tím nemyslím čínské restaurace," dokončil duchapřítomně šifru, takže kolegu Petříčka zachránil od odpoledního koberečku na ambasádě.

Je to, jako by nějaký státní představitel informoval, že vodou křtěný benzin prodávají pumpy severně od 50. rovnoběžky a v obcích začínajících na M. Taková informace je a) spotřebitelům k ničemu, b) šíří paniku, c) vrhá podezření na všechny, kdo odpovídají popisu, čili i na ty nevinné benzinky, respektive restaurace. Toman říká, že ubezpečuje. Tak určitě: jak koho.

Většina obyvatelstva pochopitelně argentinské steaky za tisícovku běžně nekonzumuje, dokonce je nekonzumuje vůbec, protože je v low costech nevedou. Potud Tomanova logika. No a? Ti ostatní hosté, kterých je sice mezi námi podstatně míň, se tím pádem mohou v klidu stresovat? Mají si v orientálním ústavu ověřovat, jestli je název restaurace "asijský", nebo "asijský, ale čínský"? Ať si jdou svoje well-done žvýkat jinam, když lokál neodpovídá definici mlhy?

Než takové pinktlich ubezpečující informace, to snad příště raději žádné. Dobrou chuť.