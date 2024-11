Volby může vyhrát jedině Trump. Jiný výsledek část Američanů nikdy neuzná

Donaldu Trumpovi mohou jiní politici jeho voliče jen závidět. Jsou mu zcela oddaní a věří všemu, co jim republikánský kandidát na prezidenta právě říká. Třeba i tomu, že jsou americké volby zfalšované a soudy, i ty s republikánskými soudci, úřady i volební komise se proti němu spikly. A udělají to znovu.

Americké volby jsou obrovská show. Jen letos obě strany utratily za kampaň více než 16 miliard dolarů a z toho šla většina na reklamy. Kromě krátkých televizních spotů, které jsou těsně před volbami vidět v podstatě nonstop, tu jsou také trička, čepice, mikiny, ponožky, ale i čokolády nebo panenky s tváří Donalda Trumpa a Kamaly Harrisové. Jednoduše, i ti, kteří nechtějí, nyní americkými volbami žijí.

O to intenzivněji pak volby prožívají ti, kteří kandidáty zbožňují. Na předvolební akci Donalda Trumpa v Pensylvánii dva týdny před volbami se fronta stála od devíti hodin ráno. Dveře do filadelfského kongresového centra se otevřely ve dvě hodiny odpoledne a Donald Trump začal mluvit v sedm hodin večer. Jeho podporovatelům to ale nevadilo a natěšení celý den na exprezidenta čekali venku ve frontě. Nálada snad nejvíce připomínala předvánoční atmosféru malých dětí, které napjatě očekávají, co jim přinese Santa Claus.

"Je vtipný. A charismatický. Jen počkejte a uvidíte," slibuje s úsměvem jeho fanynka Jeannie. Všichni jsou podle ní k Trumpovi nespravedliví. Prezident to pro ni je stále, protože ví, stejně jako skoro všichni z několikatisícového davu, že prezidentské volby v roce 2020 vyhrál. A důkazy měl. Soudy je jen nechtěly slyšet.

Tomu, že soudy všech 62 republikánských žalob na průběh voleb zamítly, protože byly neopodstatněné, nevěří. A útok na Kapitol, kdy Trumpovi příznivci 6. ledna 2021 vtrhli do Kongresu, aby zastavili oficiální jmenování nového prezidenta, byla ve skutečnosti past přichystaná demokraty a levicí.

USA! USA! USA! Skandují jednohlasně trumpovci uvnitř obrovské haly, zatímco hodiny čekají, až jejich oblíbený politik vystoupí s proslovem. Mezitím se na obrovských obrazovkách promítá fotka Harrisové s nápisem "lhářka" nebo obrázek holčičky na houpačce se sdělením, že přesně takovou dívku znásilnili migranti. To, o čem chce Trump mluvit, je zcela evidentní. Ví, co na jeho voliče působí.

Pro ty, kteří už se dovnitř nevešli, se všechno promítá také venku na velká plátna. A velký dav lidí tam večer, v chladném podzimním počasí stojí a ve tmě čeká, až se na plátně objeví tvář toho, kdo podle nich může zachránit Ameriku a "znovu ji učiní skvělou".

Trump se skutečně se vší slávou nakonec s hodinovým zpožděním na podiu objeví. Lidé nadšeně tleskají a pískají a exprezident skvěle s davem komunikuje. Snaží se dělat si legraci sám ze sebe, reaguje na kritiku demokratů a dav to zbožňuje. Nadšeně tleská a pobouřeně píská, přesně tam, kde má. Občas se všichni na chvíli utiší, když si nejsou úplně jisti, o čem Trump mluví.

To se poslední dobou stává stále častěji, alespoň si ale mohou jeho voliči po dlouhém čekání odběhnout na toaletu nebo si dojít koupit hot dog. U jediného stánku, který uvnitř je. Kdo si nechtěl vystát frontu, má smůlu.

Dovnitř se z bezpečnostních důvodů jídlo ani pití brát nesmí. U vstupu do konferenční haly platí přísnější pravidla než na letišti. Trumpa už se přece jen někdo pokusil zabít a jeho ochranka podruhé stejný incident dopustit nechce. Kvůli tomu také nejsou otevřená žádná okna ani dveře.

Výsledek? Po necelých dvaceti minutách Trumpova řečnění začínají lidé u podia kolabovat. Exprezident okamžitě mluvit přestane a poprosí o klid, zatímco zdravotníci člověka resuscitují. Někteří v davu se modlí, společně pak lidé zpívají Bůh ochraňuj Ameriku.

Muž dýchá, zdravotníci ho odvádí, Trump opět začíná vysvětlovat, jak nebezpeční migranti jsou. Zmíní své oblíbené Ohio a z davu se ozve: "Tam jedí psy" v narážce na Trumpovo vyvrácené tvrzení z prezidentské debaty, že migranti z Haiti ve státě jedí domácí mazlíčky. Trumpovým podporovatelům to přijde vtipné a sálem se nese smích.

Po pár minutách ale kolabuje další člověk a Trump přestává mluvit úplně. Místo toho začne pouštět své oblíbené písně, a zatímco zdravotníci ošetřují, teď už několik lidí, další pomalu odcházejí. Hudba nakonec hraje dvakrát tak dlouho, co exprezident mluvil. On, před čtyřmi roky nejmocnější muž planety, nadšeně tančí na podiu.

Jeho voliči obětovali celý den tomu, aby na vlastní oči viděli Donalda Trumpa a poslechli si jeho vizi Ameriky. Místo toho si vystáli frontu na koncert. "Skvělá atmosféra, bylo to úžasné. I když mě mrzí, že tak krátké," přiznávají, když vycházejí ven. Zklamaný ale není nikdo. Trump byl podle nich jako vždy skvělý a má výhru jistou. "Jak by mohl nevyhrát? Každý, koho znám, ho bude volit. A vidíte tady ty davy? Takové Kamala rozhodně nemá," říká nadšeně John.

A kdyby nakonec volby, které jsou podle všech průzkumů zcela vyrovnané a předpovídaná výhra kandidátů se nyní pohybuje v mezích statistické chyby, vyhrála Kamala Harrisová? "Uvidíme, jestli nebudou znovu zfalšované," shodují se trumpovci. Ani jeden z nich by výhru demokratické kandidátky nepřijal. Otázka je, zda budou pouze nadávat na nespravedlivý systém, nebo vezmou do ruky nejen spravedlnost, ale i zbraně a pokusí se Trumpa do Bílého domu dosadit za každou cenu.