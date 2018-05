Zátah na turisty vypadal, jako by v Praze platilo stanné právo. Omluva nikde. Skandál na druhou

před 18 minutami

Z cizinců krev neteče. Tedy pokud nenastoupí zásahová jednotka.

Policejní zásahová jednotka v dubnu vtrhla do hotelu v centru Prahy a zatkla skupinu nevinných izraelských turistů, protože dostala tip, že jsou to ti, kteří surově zbili číšníka. Maskované komando se samopaly podle zatčených použilo násilí, jeden z Izraelců musel být po zásahu ošetřen. Zadržení turisté byli odvedeni husím pochodem na nedalekou policejní služebnu. Tam je policie "ztotožnila", zjistila, že to nejsou ti praví, a propustila, aby se mohli nadále kochat krásami Prahy. Na případ v úterý upozornil on-line deník Aktuálně.cz.

Jde o nevídaný, nehorázný přehmat a zjevně neprofesionální práci. Parodii na Pomáhat a chránit.

Ale omylní jsme všichni. I policie má nárok se "splést", jakkoliv to může mít fatální následky a platíme si ji od toho, aby se starala o bezpečí bez chyb. Tomu musí také odpovídat reakce: pokorně uznat omyl a omluvit se. Jsme klienti, kteří si bezpečnostní servis platí!

Při reakci na policejní přehmat už žádné právo na omyl není. Nemá ho ani ministr vnitra Lubomír Metnar, který skandál zhodnotil v duchu "bohužel, stane se" a "pokud se cítí dotčeni, mohou si podat stížnost". K oficiální omluvě, řekl v úterý, nevidí důvod. Naprosto špatně.

"V praxi to není ojedinělý případ, protože v rámci prověřování identity a zadržení osob se nakonec může ukázat, že to nejsou ti, kteří jsou hledaní." Ministr blahosklonně přehlédl, že "rámec prověřování identity" zjevně přišel ke slovu až poté, co kukláči vlítli na pokoje, klekli nešťastným turistům na krky a odvedli je na služebnu. To je postup nepřijatelný snad i za stanného práva.

Celý incident vešel ve známost až po více než třech týdnech díky článku Aktuálně.cz. I policie se pochopitelně chlubí hlavně úspěchy - ale copak jí nenapadlo, že tohle se neutají, že do kyselého jablka musí kousnout také, že to je příliš vážná věc? Postup policistů "kontrolní orgány" prověřují, případem se, když se objevil v médiích, začala zabývat i GIBS. Je to vůbec nutné, když ministr Metnar, muž s mnohaletou policejní praxí, už má jasno a k oficiální omluvě nevidí důvod?

Záležitost má ještě jeden rozměr. Cizinecký.

Snad každý včetně ministra Metnara by podepsal, že stát a policie mají měřit všem stejně, chovat se bez ohledu na barvu pasu. Tak si to teoreticky otestujme. Zkusme si představit, že by obětí přehmatu českých bezpečnostních sil nebyli bezúhonní zahraniční turisté, ale bezúhonní čeští občané. Že by se jim, to je jedno, v jaké kauze, stalo totéž co Izraelcům. Vážně by to česká policie zamlčela, vážně by o tom ministr mluvil stylem "to se holt stává, jestli mají problém, mohou si stěžovat"? Moc nevěřím.

Můžeme také vesele spekulovat, jak by se takový policejní omyl řešil, kdyby šlo o na vysoké úrovni ceněné turisty z Čínské lidové republiky. Jaký by to mělo vliv na intenzitu průšvihu? Nepadaly by náhodou hlavy? Nepřistála by druhý den v diplomatické poště omluva na hlavičkovém papíře? Nesešli by se čtyři ústavní činitelé?

A kdyby se něco podobného - zásahová jednotka, šrámy, odřeniny a ponižující pochod ulicí - přihodilo Čechům na dovolené v cizině, nebyla by z toho doma aféra prvního řádu, zasloužené rozhořčení?

My, a speciálně v Praze, to míváme s příkořím na turistech trochu jinak. Okrádají je zlodějské směnárny, ale ono je to vlastně s přimhouřením oka legální, a hlavně, naši lidé tam o peníze nepřicházejí, maximálně cítí potupu, že se to děje v jejich městě, takže pro instituce šlo léta o problém druhého řádu. Podobně nepoctiví taxikáři nebo šílené ceny u kiosků v turistickém epicentru - kdyby se to týkalo Čechů, to by byla jiná, ale takhle z toho "my" máme "jen" hanbu a škodu na pověsti metropole. A to se dá snést.

