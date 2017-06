Ze stabilizované Číny do kampaně kolem nehody superbavoráku. Tuhý je v šoku a je to bohužel vidět

před 48 minutami

Policejní prezident chce vyčkat na výsledky vyšetřování, ale jedním dechem nehodu interpretuje ve prospěch policie. Z bubliny by měl vystoupit on sám, ne novináři.

Musel to být opravdu tvrdý návrat do bezútěšné demokratické reality. Sotva se policejní šéf Tomáš Tuhý vrátil plný dojmů z prezidentského turné po Čínské lidové republice, ocitl se uprostřed mediální kampaně. To by se mu ve stabilizované Číně stát nemohlo.

Kdežto u nás se ho novináři vyptávají na hybridní supersport BMW i8 v potoce v Brně-Chrlicích. Protože policie doteď pořádně nevysvětlila, co se stalo.

Klasická mediální bublina, těžká účelovka. Ty největší hyeny se dokonce pozastavují nad tím, proč probůh policie tají, jak její nabourané auto vypadá (a hasiči z "kolegiality" také, což je už zcela absurdní vysvětlení, ale zpět k Tuhému a jeho sboru).

Chápeme, že veřejné rozebírání vlastních nepříjemností není činnost, kterou by měli policajti v oblibě - jako každý. To ale neznamená, že si z nás policejní prezident má dělat legraci. A přirovnávat privátní projížďku s hradním protokolářem Krulišem k tomu, když policie posadí do auta chlapečka a udělá s ním okruh po výstavišti, aby mu udělala radost, a tatínkovi taky. Jestli v tom Tuhý nevidí rozdíl, měl by odstoupit.

Noční "prezentace" sporťáku pro V.I.P. prezidentský doprovod, to papalášské manýry jsou, ne že ne. Zkuste si to s policajty domluvit, vy nebo já, že byste taky chtěli za peníze daňových poplatníků "odprezentovat" čtyřmilionového super bavoráka a povozit se, protože milujete sportovní auta a integrovaný záchranný systém a tak dále. Pořadník k doptání u jihomoravského policejního ředitele, po večeři.

Pak jsou tu detaily, jako že projížďka (a nehoda, která mohla ohrozit další lidi) se na rozdíl od policejního festivalu na výstavišti odehrála na silnici za normálního provozu.

Tomáš Tuhý říká, že chce "vyčkat na výsledky vyšetřování", ale jedním dechem incident interpretuje ve prospěch policie: "Pokud projížďka proběhne v rámci prezentace, nejedná se o nic mimořádného." Z bubliny by měl především vystoupit on sám, ne novináři.

Policie má měřit všem stejně a sama dodržovat předpisy jako první. Banální konstatování. Bohužel v souvislosti s policejním prezidentem nutné.

Generálmajor Tuhý má blízko k Miloši Zemanovi, byl na soukromé oslavě jeho sedmdesátin, a když Zeman oznamoval druhou kandidaturu, seděl ve Španělském sále v první řadě. To první muž nezávislé policie dělat nemá, musí si od politiků včetně hlavy státu držet odstup, jinak se lehce vystaví podezření z neobjektivity, podjatosti, střetu zájmů. Viz nehodu superauta během prezidentské návštěvy. Tuhému je těžko věřit.