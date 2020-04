Zeman je čínštější než Číňan. To Hrad si objednal výhrůžky Česku

Prezident Zeman a jeho lidi mlčí, ani nedokážou přiznat, že si výhrůžný dopis u čínské ambasády objednali. Nejenže nás zrazují, ale ještě jsou to zbabělci.

Skandál? Ostuda? Potupení České republiky? Vlastizrada? Velezrada? Nejspíš toto všecko dohromady představuje dopis, který dostal bohužel již zesnulý předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) letos při novoročním obědě na Hradě. Nevíme, jestli mu ho předal Miloš Zeman, nebo ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta Rudolf Jindrák. Hrad nemá odvahu ani toto "prozradit". Místo toho jsme se díky práci Deníku N dozvěděli, jak ten útočný dokument vznikl. U čínské ambasády si ho vyžádal Hrad, jednala o tom s nimi pravá ruka Zemana, kancléř Vratislav Mynář.

V dopisu s hlavičkou čínské ambasády stálo: "České podniky, které mají ekonomické zájmy v Číně, budou muset za návštěvu Tchaj-wanu předsedou Kuberou platit. Návštěva Tchaj-wanu předsedou Kuberou nikomu neprospěje. Doufáme, že česká strana dodrží politiku jedné Číny a zruší tuto návštěvu a tím zabrání porušování čínsko-českých vztahů."

List měl výhrůžný, drzý tón: "České podniky, jejichž představitelé navštíví Tchaj-wan s předsedou Kuberou, nebudou uvítány v Číně ani čínskými lidmi," stálo v něm. Původně pobouřil i premiéra Andreje Babiše (ANO). Dokonce chtěl, stejně jako část senátorů, žádat Čínu o odvolání velvyslance Čang Ťien-mina. Potom, jak je jeho zvykem, zřejmě pod přísným okem Zemana, rychle otočil.

Deník N popsal na základě tří zdrojů, tří "velmi dobře informovaných lidí z diplomacie, okolí premiéra i z blízkosti čínské ambasády", že právě kancelář Zemana si od čínské ambasády vyžádala popis toho, jak komunistický režim zareaguje, pokud Kubera navštíví Tchaj-wan. Mynář se kvůli dopisu setkal se zástupcem čínského velvyslance Čang Ťien-mina, na čínské velvyslanectví také telefonoval.

Zní to paradoxně, ba šíleně. Druhý nejvyšší ústavní činitel Česka chce letět na Tchaj-wan a jistě to vadí Číně, o tom nepochybujme. Ředitel BIS Michal Koudelka v rozhovoru pro Aktuálně.cz popsal, že oblast Tchaj-wanu patří mezi "pět jedů", na něž se soustřeďují čínské tajné služby v každé demokratické zemi na světě. Ale u nás Hrad sám žádá zástupce čínského prvního komunisty Si Ťin-pchinga, aby udělal bububu na Jaroslava Kuberu a na celou zem.

Prezident proti Česku

Aby bylo jasno, nejde o kancléře Mynáře, ten sám o sobě nemá žádnou váhu a Číňané by se s ním vůbec nebavili. Mynář pracuje pro Zemana a můžeme směle dovodit, že dopis si na 99,9 procenta objednal právě prezident. Pokud ne, musel by po skandálu Mynáře okamžitě vyhodit. Což (opět) neučinil.

Odpovědnost nese hlava státu, je to práce jeho nejbližšího spolupracovníka. To český prezident se přes Vratislava Mynáře spojil s Čínou proti České republice, nechal je, žádal je, ať nám vyhrožují. V daném případu by se dalo říct, že Zeman byl čínštější než Číňan.

Deník N informace o tom, že dopis inicioval Hrad, podpírá také tím, že stejné zprávy dostali senátoři ze zahraničního a bezpečnostního výboru už letos v březnu od tajných služeb. Se vší pravděpodobností od Bezpečnostní informační služby (BIS). Nový předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) Deníku N řekl, že "existují informace, které k tomu mám navíc, ale nemohu vám je sdělovat".

Tak znova, Zeman si přes své lidi objedná u Číňanů dopis, který Česku vyhrožuje. Spojí se s nimi proti nám. Co by to bylo jiného než velezrada? A co by to bylo u jeho lidí jiného než vlastizrada? Práce proti Česku, zastrašování předsedy Senátu, zastrašování českých podnikatelů.

To vše v době, kdy už jsme věděli, že si u nás Kellnerův Home Credit tajně platil kampaň, jejímž cílem bylo zlepšit obraz komunistické Číny, a pokoušel se zasahovat i do politiky. Home Credit, který má v Číně na spotřebitelských úvěrech rozpůjčováno asi 300 miliard korun. V době, kdy už jsme znali varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před čínskými firmami Huawei a ZTE. A také opakované varování kontrarozvědky, že u nás neustále sílí nepřátelská činnost čínských tajných agentů.

Čínská propaganda jede tvrdě dál i při nákaze koronavirem Covid-19, který se rozšířil právě z jejich země. Využívá nákazu. Během minulého týdne šikovně překryla fakt, že čínské úřady zpočátku tajily existenci viru, a tím usnadnily jeho rozšíření doma i po světě.

Si Ťin-pchingova komunistická propaganda by však neměla překrýt pravdu o výhrůžném dopise z čínské ambasády, tedy že si ho objednal Hrad. Tohle nesmí zapadnout. Stejně jako nesmí zapadnout mlčení Zemana a jeho lidí, kteří ani nedokážou přiznat, že to udělali. Nejenže nás zrazují, ale ještě jsou zbabělci.