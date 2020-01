Zničit Českou televizi! Jak? Ovládnout radu, vyhnat elity, ucpat hubu objektivitě

Kandidováni nejsou jen lidé od obou Václavů Klausů a kardinála Duky, ale i lidé úctyhodní, kteří si uvědomují, o co se dnes hraje – o vztah k realitě, k pravdě. Občanská společnost by si neměla nechat Českou televizi ukrást.

V březnu končí mandát šesti členům Rady České televize (ČT) z patnácti. Obměna rady (nebo znovuzvolení radních) by za normální situace neznamenala nic problematického, jenomže do normálního stavu máme daleko. Končí taky část Rady Českého rozhlasu (ČRo). Jsme země v pohybu, změnil se tu politický i mediální svět. Veřejnoprávní média se dostala pod palbu, staly se z nich kóty, které je třeba dobýt, ovládnout, zničit. Cesta vede přes rady.

Demokracie stojí na více pilířích, netvoří ji jen svobodné volby a fungující instituce, ale i prvky jako občanská společnost, veřejnoprávní média, neziskové organizace. Tenhle výčet stačí, abychom viděli, jak se české prostředí mění. Všecky tři tyto oblasti představují pro velkou část politiků a prezidenta úhlavní nepřátele.

Média jsou pro politiky nástrojem k ovlivňování veřejnosti. Jakmile jim odmítají sloužit, kritizují je, nemalá část politiků to neunese. Veřejnoprávní média mají usilovat o objektivnost, což naráží na odlišné představy stran. Miloš Zeman, komunisté, okamurovci, ANO, Trikolóra, ti všichni na Českou televizi pravidelně útočí, protože neříká, co chtějí slyšet. Někdy i další strany.

Přitom kupříkladu prezident Zeman i premiér Andrej Babiš dokážou vyhrávat, i když veřejnoprávní média neovládají. Mají svá či sobě nakloněná média (a poslední dobou se dostali blíž i k ČRo), často jim pomáhají dezinformační servery, nástroje ruské hybridní války. Navíc jsou oba velmi schopní populisté.

Dnes se na veřejnoprávní televizi upírá silná pozornost, zástupy ostrostřelců čekají na sebemenší chybu, a jistě, někdy se chyba stane, ale na zničení nestačí. Existuje rafinovanější cesta: převrátí se hodnoty, lež se změní v pravdu, neobjektivní v objektivní, Čína je v O. K., Rusko též, politická korektnost je zlo, fake news prý produkují veřejnoprávní média atd. Hybridní válka vedená proti ČT a ČRo.

Toto bude hrát velkou roli při obměně rad. Na post radních jsou nominovány mimo rozumné kandidáty i postavy, které by chtěly kupříkladu ČT oklestit, proměnit v něco opačného, než je dnes, obrat o koncesionářské poplatky, nebo zrušit úplně.

Luboš Xaver Veselý versus "nejodpornější bulvár"

Příklad: do Rady ČT kandiduje Luboš Xaver Veselý. V médiích 20 let, čerstvě v ČRo a hned vyvolal pobouření krotkým rozhovorem s Babišem, který působil jako premiérovo PR. Xaver takové interview vést umí. Kritizoval ho Hlídacípes.org, poté se za Veselým vydal i pořad ČT Newsroom, který Xaver na kameru nazval "nejodpornějším bulvárem".

Taky metoda převracení hodnot - Xaver si ve veřejnoprávním rozhlase popovídá s premiérem, nechá ho bez oponentury říkat, co chce, ale Newsroom ČT je bulvár, když se ho na to zeptá. Veselý má v ČRo vést také pravidelný "lifestylový rozhovor" s Milošem Zemanem (prezident to oznámil poté, co skončil s TV Barrandov). - Vida, jak se Rozhlas se správně vybraným ředitelem mění.

Xaverova internetová televize XTV uzavřela smlouvu s Pražským hradem na výrobu propagačních materiálů (informoval Deník N). Veselý v tom ovšem nevidí střet zájmů. Tak se to dělá: až rady ovládnou lidé s těmito postoji, pak nebude mít střet zájmů ani Babiš, Evropská komise ať se klidně staví na hlavu.

Xavera do Rady ČT kandiduje Centrum pro občanské svobody. Před sněmovními volbami v roce 2017 je založil předseda Trikolóry Václav Klaus mladší. Loni v XTV Xaver Klausovi juniorovi oznámil, že jeden hlas (jeho) má Trikolóra ve volbách jistý…

O ČT mluvil Xaver v Parlamentních listech (o nichž je podle rozsudku Městského soudu v Praze možné napsat, že šíří lži, dezinformace a názory extremistů): "Mám především pocit, že velká část veřejnosti České televizi, té svojí televizi, nevěří." Prý už v době televizní krize (na přelomu let 2000 a 2001 se zpravodajství ČT vzbouřilo proti svému vedení spřízněnému s ODS) lidé pochopili, "kdo stál na správné straně barikády". Vážně? Právě protesty občanů tehdy pomohly ČT zachránit. Dál Xaverova hybridní klasika: "… v ČT je pár lidí, kteří si část toho a část své pravdy zprivatizovali pro sebe, a bohužel atmosféra těm lidem není blízká." Privatizovaná pravda? Slovník trollů.

Co Xaver plánuje? "Podle mě je potřeba zapracovat na tom, aby se ČT přiblížila lidem a ti neměli pocit, že je tady nějaká elita rozhodující o tom, jaký máme mít názor. Princip není nastavený tak, aby umožnil vyváženost."

Populistický slovník, útok na elity a na realitu. Nenechme se zmást, ono "rozhodování o názoru" je v reálu uvádění ověřených fakt, která lidem jako Babiš, Zeman, Klaus či Okamura vadí.

Krom Xavera se do role radního hlásí mnoho dalších lidí, z nichž část je vůči ČT vysloveně nepřátelská. Tlaku na televizi se účastní i Česká biskupská konference, jež do rady kandidovala ekonomku Hanu Lipovskou, opět blízkou oběma Klausům. Dřív pracovala ve výboru Centra pro občanské svobody, dnes působí také jako ekonomická analytička Institutu Václava Klause.

Jeden její výrok pro Parlamentní listy, který ukazuje, proč ji kardinál Duka navrhl: "Nerozumím smyslu existence veřejnoprávních médií. Neznám jediný pořad České televize, který by nemohla vysílat komerční stanice… Zrušení veřejnoprávních médií by se bolestně dotklo pouze jejich zaměstnanců…" Tak to je ideální dáma do Rady ČT (pokud ji chcete zrušit).

Dodejme však, že kandidováni jsou i lidé úctyhodní, kteří si uvědomují, že se dnes v Česku nehraje o nic menšího, než je vztah k realitě. Snad ještě dodejme: občanská společnost by si neměla nechat Českou televizi ukrást nebo zdevastovat.