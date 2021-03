Jak Hamáček s Tvrdíkem zachraňovali Česko

Každá epidemie jednou pomine, ale zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu o nákupu ochranných pomůcek bude česko-čínská družba vydýchávat těžko.

Téměř na den přesně před rokem, 20. března 2020, přistálo v Ruzyni čínské letadlo s dodávkami ochranných osobních pomůcek, především roušek a respirátorů. Na komerční dodávce zdravotnického materiálu by za normálních okolností nebylo nic zvláštního, ale okolnosti v té době již zdaleka normální nebyly.

Vedle první vlny epidemie se v Česku začala rozehrávat druhá vlna politické hry o mezinárodní orientaci země, zahájená sedm let předtím po nástupu prezidenta Zemana a jeho "vlády odborníků" vedené Jiřím Rusnokem.

Posunování vztahů

Šlo o takzvaný "restart" vztahů s Čínou. Jeho první vlna pod praporem "ekonomické diplomacie" skončila žalostným fiaskem po spektakulárním krachu její "vlajkové lodi", společnosti CEFC, v roce 2018. Mezinárodní blamáž, kterou naše tehdejší politická reprezentace utrpěla úzkým propojením (včetně personálního) s podvodnou čínskou společností, uvrhla zdejší čínskou lobby na nějaký čas do hluboké defenzívy. Její ústupové manévry vyvrcholily počátkem minulého roku úpornou snahou prezidentské kanceláře zabránit tehdejšímu druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli, předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi, v ohlášené cestě na Tchaj-wan.

Po tragické Kuberově smrti v lednu 2020 a následném odhalení výhružného dopisu z čínské ambasády, doručeného šéfovi Senátu velmi nestandardním způsobem přes českou prezidentskou kancelář, se začaly ozývat hlasy (včetně premiérova) volající po vyhoštění čínského velvyslance. Situace začala být pro čínské zájmy v Česku kritická.

V únoru 2020 "jmenoval" prezident Zeman, zjevně opět nestandardním způsobem, ministra vnitra Hamáčka - podle jeho vlastního vyjádření - svým "osobním zmocněncem" pro vztahy s Pekingem, které měl "posunout".

V Číně mezitím propukla naplno epidemie covidu-19 a v březnu dorazila i k nám. Českou vládu zaskočila zcela nepřipravenou. V panice z neznámé nemoci se ukázalo, že nejen nemáme zásoby ochranných pomůcek ani pro zdravotníky, ale že v lednu a únoru nechal kabinet vyvézt do Číny i to málo, co bylo v té době k dispozici na skladech a v maloobchodě. Čína se mezitím přehoupla za pomoci drakonických opatření přes první vlnu nákazy a mobilizovala své výrobní kapacity.

Jak praví tamní přísloví, každá nová krize skýtá i různé příležitosti - například k "posunování" vztahů. Nedostatek ochranných prostředků v Evropě a jejich relativní přebytek v Číně poskytl Pekingu příležitost napravit si pošramocenou reputaci cílenou "rouškovou diplomacií". Mohl se tak rázem prezentovat nikoliv jako původce pandemie, ale naopak jako zachránce ostatních zemí, kterým blahosklonně dodá potřebný zdravotnický materiál.

Rituály vděčnosti

Aby byl tento aspekt "bratrské pomoci" patřičně zdůrazněn, musí ovšem příjemci vyjádřit náležitou vděčnost. V Ruzyni se to 20. března 2020 podařilo znamenitě. Na letištní plochu přišla vítat dopravní letadlo polovina české vlády v čele s premiérem. Nastoupená si tu ve špalíru vyslechla projev čínského velvyslance, který se rázem proměnil z persony non grata v národního dobrodince. Celá scéna připomínala parodii na Cargo Cult v Melanésii, kde se domorodci klaněli dopravním letadlům přinášejícím z nebeských výšin plody daleké civilizace.

Den před příletem uctívaného letadla autor ve svém sloupku kritizoval politizaci komerčních dodávek zdravotnických pomůcek a připomněl panu Hamáčkovi jeho vlastní slova o "posunování vztahů", jakož i dlouhou historii nadstandardních styků s všelijakými orgány KS Číny. Od "dopisu čtyř" přes záštitu semináře o geniálním díle prezidenta Si Ťin-pchinga až po pozoruhodné vystoupení na utajovaném setkání s Mezinárodním oddělením Ústředního výboru Komunistické strany Číny v roce 2017 (plný výčet je mnohem delší).

"Roušková diplomacie" se pak ve své české verzi stala jen pokračováním "ekonomické diplomacie" z dob "restartu". Namísto investic měly teď zajistit vděčnost českého lidu čínské roušky. Současně měly rehabilitovat české politiky spojené s fiaskem zkrachovalé CEFC. Hamáčkovi se dokonce podařilo resuscitovat z politického záhrobí Jaroslava Tvrdíka, takto v nejnovější reinkarnaci představitele čínské státní agentury CITIC, a nakonec ho protlačit i do krizového štábu. Jen samotné zapojení legendárního manažera Tvrdíka do miliardových obchodů se zdravotnickým materiálem mělo být varovný signálem, že celá akce nejspíš nedopadne dobře…

Lomikare, Lomikare

Pan Hamáček reagoval před rokem na sloupek autora tohoto textu s grácií sobě vlastní. Na Twitteru a posléze v bizarním článku pro deník Právo mě nazval "blbem". Tím se zřejmě natolik intelektuálně vyčerpal, že již nebyl s to připojit žádný koherentní argument. Zdvořilou odpověď prostou pokleslých výrazů odmítlo Právo, věrno svým revolučním tradicím, bez udání důvodu otisknout.

Do roka a do dne nicméně publikoval Nejvyšší kontrolní úřad zdrcující zprávu o státních nákupech zdravotnického materiálu v loňském roce a konstatoval fatální selhání státu na několika úrovních. V civilizovanějších poměrech by musela vést k demisi zodpovědných ministrů, ne-li celé vlády. Současně se v tisku objevují nová šokující odhalení, jak se v té době za veřejné peníze obchodovalo s ochrannými prostředky.

Kromě finančních nesrovnalostí kontroloři odhalili i beznadějný chaos v certifikaci dovezeného materiálu. Zhruba polovina testovaných vzorků nesplňovala příslušné normy. Koncoví uživatelé, včetně zdravotnického personálu, dostali v řadě případů nekvalitní a nevhodné pomůcky, aniž by byli informováni o rizicích, která z toho plynula pro jejich zdraví a životy.

Ohledně nákupů čínského zboží se ve zprávě doslova píše: "Ministerstvo vnitra nedodrželo u zahraničních dodavatelů standardní nákupní postupy a ani neověřovalo dodavatele z běžně dostupných registrů. Většina dodavatelů byla doporučena Česko čínskou komorou vzájemné spolupráce. Nákupní proces v případě těchto dodavatelů spočíval v komunikaci s velvyslanectvím ČLR v Praze, s ministerstvem obchodu ČLR, s ministerstvem zdravotnictví ČLR, s regionálními vládami v Pekingu, v Šanghaji a v provincii Če-ťiang." (str. 43)

Jinými slovy: Hamáček s Tvrdíkem prostě odevzdali celý miliardový nákup do čínské režie. Konkrétní výsledky teď vyčíslují kontroloři a naznačují i některé dopady na zdraví občanů. Jejich zprávu lze číst také jako ponuré post mortem druhé fáze "posunování vztahů". Nekonečný příběh česko-čínské družby se však neuzavírá: už se nám rýsuje možné třetí kolo v podobě "vakcínové diplomacie"…

Autor, sinolog a orientalista, je ředitelem projektu Sinopsis.cz.

