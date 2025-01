Musk rozhovorem s šéfkou AfD prolomil pomyslnou "protipožární zeď"

Slovenská politoložka Mária Fuchs komentuje rozhovor Elona Muska s šéfkou krajně pravicové AfD v Německu Alicí Weidelovou. "Musk do AfD vyprojektoval svoje ´antiestablishmentové´ přesvědčení, ale neví, že AfD je spíš koalicí nespokojených, než politickou stranou a jsou v ní jak exčlenové CDU znechucení politikou Angely Merkelové, tak utrapravicoví křiklouni a otevření zastánci Putina," píše.

Bývalý eurokomisař Thierry Breton vyzval preventivně k anulování německých voleb, znepokojení vyjádřili francouzský prezident i norský premiér a nejpravděpodobnější budoucí německý kancléř, lídr křesťanských demokratů (CDU) Fridrich Merz řekl, že si nepamatuje srovnatelný případ zasahování do volební kampaně spřátelené země. Ano, řeč je o nejbohatším muži světa a majiteli sociální sítě X Elonu Muskovi. V sérii tweetů totiž nejen pozurážel řadu předních evropských politiků, ale vyjádřil i podporu Alternativě pro Německo, která je podle něj "poslední nadějí Německa". S její předsedkyní Alice Weidelovou pak na své síti i vysílal živý rozhovor

Dialog Muska s Weidelovou (v angličtině) nakonec sledovaly nejen statisíce posluchačů, ale také 150 bruselských úředníků, kteří kontrolovali, jestli nedochází k porušení evropského Nařízení o digitálních službách, které reguluje online zprostředkovatele a platformy. Kdo ovšem čekal něco zásadního a překvapivého, zůstal zklamaný.

Na začátku Weidelová vysvětlila vznik a historii AfD, dala ji do souvislosti s kritikou vlád Angely Merkelové. Delší čas pak věnovala kritice energetické politiky Německa a vypnutí atomových elektráren - tady působila sebejistým a uvolněným dojmem. Po kritice politiky otevřených hranic následovalo přitakání od Muska a srovnání se situací v USA. Následně mířila svoji kritiku na současnou CDU, která podle ní nemůže naplnit svoje sliby, protože bude po volbách odkázaná na koalici s některou z levicových stran.

V zahraniční politice došlo na ujištění, že Trump rychle skončí válku na Ukrajině. Pokud jde o Blízký Východ, Weidelová přiznala, že nezná řešení. V závěru povídání došlo na "Muskova témata", když dlouze vysvětloval možnosti osídlení Marsu a nastínil vlastní představu o Bohu.

Na co se Musk nezeptal

Elon Musk je technologický inovátor, nikoliv novinář nebo politolog. O německé realitě si během posledních pár týdnů zřejmě něco nastudoval a sám argumentuje svými špatnými zkušenostmi s německou byrokracií, se kterou se potýkal jeho závod Tesla. Nezná ovšem detaily německé politiky, takže ani nemůže zacházet do větších podrobností. Když v rozhovoru došlo na zahraniční politiku, neptal se na "rozkročení" AfD mezi Východ a Západ. Třeba proč se stranický kolega Weidelové a spolupředseda strany Tino Chrupalla zúčastnil oslav vítězství ve druhé světové válce na ruské ambasádě v Berlíně.

Podobně i v hospodářské politice - Musk nemá ponětí o tom, že v AfD bojuje volnotržní libertariánské křídlo proti více socialistickému křídlu s opatrovnickou představou státu. Neví, jak hluboce rozšířená je v AfD nechuť ke Spojeným státům. Musk zkrátka do AfD vyprojektoval svoje "antiestablishmentové" přesvědčení, ale asi ani netuší, že AfD je pořád spíš koalicí nespokojených, než politickou stranou a najdete tam jak bývalé členy CDU, znechucené politikou Angely Merkelové, tak utrapravicové křiklouny a otevřené zastánce Putina.

Pro německého posluchače tak v rozhovoru nezaznělo nic nového. Musk v průběhu vysílání zopakoval svoje doporučení, že "pouze AfD může zachránit Německo", ale i to už jsme od něj četli. Alespoň trochu zajímavý exkurz do německé politiky to mohl být pro nezasvěceného německého diváka, ne pro Němce. Pro AfD to však přineslo kýžený efekt - ne kvůli obsahu čtvrtečního rozhovoru, ale díky výše zmíněné antikampani - větší reklamu si Weidelová přát nemohla. A tak již na začátku týdne vyšel průzkum, ve kterém AfD dosáhla na 21,5 procenta.

Musk si tak může přičíst jednu zásluhu - ve vztahu k AfD prolomil pomyslnou "protipožární zeď" a zlomil tabu, že s AfD se nejenom nevládne, ale ani nemluví. Veřejná diskuse v Německu totiž probíhá tak, že v ní AfD prostě není. V hlavních předvolebních debatách 9. a 16. února proti sobě nastoupí v průzkumech vedoucí lídr CDU Friedrich Merz proti lídrovi sociálních demokratů Olafu Scholzovi, ačkoliv se sociální demokraté potácí mezi třetím a čtvrtým místem. Weidelová byla zařazena jenom do menšího duelu proti spolupředsedovi Zelených Robertu Habeckovi, ten svoji účast ovšem odřekl. AfD se přitom již dlouho drží na druhém místě a je otázka, jak dlouho lze tento fakt prostě ignorovat.

Mária Fuchs je slovenská politoložka, žije v Berlíně.