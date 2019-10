Komentář - Soud nad Babišem: Svoboda projevu neznamená právo lhát. Ani pro premiéra

Najednou vidíte šéfa firmy Česko ošklivě obnaženého: neunese kritiku (jakpak ji tedy mají unést ostatní občané?), chce své kritiky zesměšnit (lze se pak divit šílenostem na sociálních sítích?), jeho řeči neprospívají veřejné diskusi. Tohle má být elita země?

Nikdo u nás nezpochybňuje právo demonstrovat proti vládě, Andreji Babišovi, Miloši Zemanovi či dalším politikům. Máme přece demokracii. Ale premiér šíří pomluvy o demonstrantech, že jsou zaplacení. Jedna z demonstrantek, Jana Filipová z Domažlicka, za takové výroky Babiše zažalovala a v první instanci u soudu uspěla. Rozsudek Simony Kačerové z Okresního soudu Praha-západ zveřejnil server Seznamzprávy.cz a má velkou cenu. Je to skutečně "rozsudek jménem republiky".

Jana Filipová se loni 11. července zúčastnila demonstrace. Poslanci tehdy jednali o tom, zda dají Babišově menšinové vládě důvěru. Babiš pak veřejně tvrdil, že protestující jsou "stále stejní lidi", že si neumí představit, že by někdo protestoval 16 hodin, takže "nějaká motivace tam bude" (TV Nova, ČT, pořad 168 hodin). V TV Barrandov na konci loňského srpna řekl, že lidé, co na něj pískali, byli zaplacení a že jde o politické odpůrce na objednávku.

Jana Filipová žalobu na předsedu vlády vysvětlila takto: "Nelíbí se mi, aby premiér veřejně dehonestoval určitou část obyvatelstva, naprosto lživě nás nařkl a podporoval fake news mezi lidmi." První kolo vyhrála, Babiš verdikt samozřejmě nepřijal, proti rozsudku se odvolá. "Ve věci jsem pouze sděloval určitý svůj názor, který reagoval na výroky pana poslance Růžičky, které byly předmětem veřejné debaty," řekl. (Pavel Růžička je poslanec hnutí ANO.)

Soudkyně Kačerová rozhodla, že se žalovaný Babiš musí omluvit, a mimo jiné to zdůvodnila takto: "Pokud by byly takové výroky bez reálného základu tolerovány, mohl by žalovaný podobným způsobem dehonestovat veškeré občanské aktivity směřující proti jeho osobě, případně jeho vládě. Takový přístup nejvyššího státního představitele k demokratickým aktivitám je značně nežádoucí; a znemožňuje seriózní politickou diskusi."

Demonstranti podle ní museli čekat, že budou kritizováni, a kritiku jsou povinni v rozumné míře snášet, "nejsou však povinni tolerovat nepravdivou kritiku, křivá obvinění a dehonestaci svého přesvědčení".

Soud rozhodl logicky: premiér si měl nejdříve informace od poslance Růžičky ověřit, teprve pak demonstranty kritizovat. "A to zvláště za situace, kdy jde o výroky natolik škodlivé, jako jsou výroky o zaplacených demonstrantech. Předmětné výroky tedy přesáhly přípustnou míru kritiky a nelze je tolerovat."

Babiš Česko mění v zemi státní lži. Soud mu v tom brání

Nejdůležitější věty z rozsudku Simony Kačerové: "Lze se domnívat, že žalovaný neunesl kritiku veřejnosti a předmětnými výroky chtěl aktivity demonstrantů zesměšnit a snížit v očích veřejnosti jejich politický význam. Tvrzení o zaplacených a objednaných demonstrantech nelze považovat za příspěvek do veřejné diskuse. Taková dehonestující tvrzení jakoukoli diskusi vylučují a vedou pouze k dehonestaci demonstrantů. Svoboda projevu neznamená právo lhát, případně šířit neověřené informace."

Lekce jako řemen. Z rozsudku jasně plyne, že Andrej Babiš lhal (my víme, že nikoli poprvé), a že dokonce ani předseda vlády lhát nemá. Dopustil se "protiprávního jednání", které narušilo práva žalobkyně Filipové.

Ten verdikt může mít zásadní dopad: svoboda projevu neznamená právo lhát. Aplikujte to na další špičkové (prezident) i méně čnící politiky, nebo dokonce na sociální sítě, kupříkladu na Facebook, který se přece neustále ohání svobodou projevu (včetně svobody lhát).

Poslední roky často mluvíme o společnosti roztrhané na antagonistické, bojující, nesnášející se skupiny, o potřebě smířlivého dialogu. Kdo jiný než premiér by na to měl myslet, smíření hledat, působit pokoj. (O hlavě státu nemluvme, to je ztracený případ, u Zemana s tím už nikdo nepočítá.)

Najednou vidíte šéfa firmy Česko ošklivě obnaženého: neunese kritiku (jakpak ji tedy mají unést ostatní občané?), chce své kritiky zesměšnit (lze se pak divit šílenostem na sociálních sítích?), jeho řeči neprospívají veřejné diskusi (tak má vypadat elita země?). Strašné. Premiér rozkladač, ubožák, slaboch, lhář. Máme to černé na bílém v rozsudku jménem republiky.

Babiš (a Zeman) Česko mění v zemi státní lži. Soud a občané se tomu brání. Je zatraceně vzácné, že se najde žena - občanka, Jana Filipová, která se s tím nechce smířit, a žena - soudkyně, Simona Kačerová, která se s tím nechce smířit. Jak zpívá Sváťa Karásek, "ženský, ty jsou fajn, to se ví…". (Ale Babiš si to asi myslet nebude.)