Summit Trump-Kim v Praze? Máme podrobnosti a neuvěříte, co se stalo pak

před 2 hodinami

Program na druhý den zahrnuje blíže nespecifikovanou procházku po stopách Franze Kafky a Adriany Krnáčové.

Donald Trump a Kim Čong-un. Tête-à-tête. Summit všech summitů futrál. Teď jde o to, kdy a kde. Ale jakmile byl zveřejněn neoficiální seznam vytipovaných destinací, dobře víme, že je rozhodnuto. Bez pochyby Praha!

Za Havla (i Klause) se tu v tomhle směru odehrálo leccos a z amerických prezidentů přijel úplně každý. Bush starší, Clinton, Bush mladší, Obama. Magnetismus magické Prahy, golemovská mystika, kavárna Slavia, Zlatý tygr, nezaměnitelná atmosféra starobylých uliček à la matrjošky & trdelníky, není pochyb, že to přitáhne i Trumpa. Tohle je teprve resort, kam se hrabe celé Mar-a-Lago!

Kim se přizpůsobí. Pokud se mu podaří přemístit se z hlavního nádraží, což je zatím největší problém, na který přípravný logistický tým narazil. Trump pojede z letiště, tam je to v pohodě, stačí na Veleslavíně na chvíli pustit eskalátory obráceně.

Zatím nepotvrzená tak zůstává společná vyjížďka na bicyklech po Starém Městě, kde situaci navíc komplikuje úřední zákaz cyklistiky.

Takřka jistá je zato podle našich zdrojů účast na wrestlingovém soirée "A Tribute to the Rocket Man" v O2 areně, kde se oba protagonisté představí jako hlavní hvězdy ringu. Mělo by jít o nejdůležitější část jednání, summit summitu. Američané údajně nic nenamítají proti tomu, že sektory 102 a 103 má zamluvené rota severokorejských roztleskávaček.

Program na druhý den zahrnuje blíže nespecifikovanou procházku po stopách Franze Kafky a Adriany Krnáčové.

Prezident republiky Miloš Zeman hodlá celou historickou událost prezentovat jako Libeňský most mezi Východem a Západem.

Víme první i výsledek summitu. Dohoda zní: V šest večer po válce u Kalicha na Bojišti!