Zaorálek by měl Fajta znovu jmenovat ředitelem Národní galerie Praha. Zeman Nezeman

Jiří Fajt: "Pokud výzva k jednání o případném návratu nepřijde, bude to jen potvrzení zhoubného a setrvale těsného vlivu politiky na dění v českých kulturních institucích.“ | Foto: Lukáš Bíba

Kauza Jiřího Fajta ukazuje, jestli je Česko "na špici Evropy", jak o tom sníval Andrej Babiš. Nakolik jsme kulturní národ. Případ Fajt pokračuje a bude pokračovat, dokud se nezmění naše myšlení, český přístup k lidem, kterých bychom si měli vážit, neboť oni jsou ta špička, o níž (na oko) sníme.

Fajt vedl Národní galerii Praha (NGP) od července 2014 do dubna 2019. Odvolal ho tehdejší ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Zřejmě aby to nevypadalo rovnou jako objednávka Miloše Zemana, který Fajta už dlouho nenávidí, padl spolu s ním i Michal Soukup, tehdejší ředitel Muzea umění Olomouc (MUO), opět muž vážený a mimořádně erudovaný.

Staněk nemohl Fajta zpochybnit jako odborníka. Po odvolání se ho zastalo dvanáct ředitelů světových výtvarných institucí včetně Metropolitního muzea umění v New Yorku, londýnské Tate Britain nebo Uměleckohistorického muzea ve Vídni. Napsali dopis premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Něco takového se jen tak někomu z naší země nepoštěstí.

Fajt jako odborník uspěl v Německu, vedl tam na Společenskovědním institutu pro historii a kulturu středovýchodní Evropy při univerzitě v Lipsku mezinárodní výzkumný projekt Jagellonci - evropská dynastie. Působil jako vedoucí výzkumného projektu Dvorní kultura ve středovýchodní Evropě od 14. do 18. století. Řídil projekt Reprezentace a memoria pozdně středověkých panovníků ve střední Evropě: umění - liturgie - historie, 1250-1550. Řídil projekt Dvory vysokého kléru a magnátů - duchovní a světská knížata na panovnických dvorech… a tak můžeme pokračovat. Vydal mnoho publikací, byl kurátorem řady výstav. Expert, jakých najdeme málo.

A tak byl odvolán s tím, že na něj Staněk podává trestní oznámení. Trvalo přes rok, než se prokázalo, co bylo jasné od začátku: Fajt nic neprovedl. Mezitím padl neschopný Staněk, Zemanův nástroj pomsty. Pomsty za to, že Fajt před první přímou volbou prezidenta podpořil Karla Schwarzenberga, dodávám.

Policie trestní oznámení odložila, stíhání se nekoná. Zeman se neomluvil (on přece nic, mstu vykonal přes Staňka), Staněk se neomluvil, spíš naopak, na Twitter napsal: "Odložení věci je oproti zastavení trestního stíhání Pyrhovo vítězství." (Ani Pyrrhos I. Épeirský se nemůže komolení svého jména nekulturním exministrem kultury bránit.)

Nepřísluší mi hodnotit práci policie. O vině a trestu rozhoduje soud ne média. Odložení věci neznamená překážku věci rozhodnuté a trestní stíhání lze v budoucnu kdykoli v průběhu promlčecí lhůty zahájit. Odložení věci je oproti zastavevení trestniho stíhání Pyrhovo vítězství. — Antonín Staněk (@StanekAntonin) May 4, 2020

Petice umělců: Instalujte Fajta zpátky

Za stát se omluvil šéf resortu kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). "Ministerstvo kultury České republiky uznává, že tím byla způsobena újma na profesní a osobní pověsti a cti pana Jiřího Fajta, jakož i na jeho dobrém jménu. Česká republika - Ministerstvo kultury České republiky se tímto panu doc. Dr. et PD Dr. et Ing. Jiřímu Fajtovi, Ph.D., za svá výše uvedená rozhodnutí učiněná tehdejším ministrem kultury omlouvá."

A dál? Tím to končí? Zaorálek 15. dubna vypsal nové výběrové řízení na vedení Národní galerie. Zvláštní. Fajta Staněk odvolal neprávem, ministr to uznává, a víc nic? V ČT Zaorálek řekl: "Jsem rád, že tu končí válka." Jaká válka? Zeman Fajta dál nenávidí, zabránil mu sprostým způsobem, aby se stal profesorem, ačkoliv všechny náležitosti splnil. Český stát není schopen tu osobu na Hradě zkrotit, premiér se Zemanovi nedokáže postavit. Fajt dodnes nebyl jmenován profesorem. Zeman nechce. To stačí. Špice Evropy? Kde?

Jmenovat Fajta profesorem Zaorálek nemůže. Ale v klidu ho může znovu jmenovat ředitelem NGP. Jedině tak aspoň částečně napraví, co stát spáchal. Vznikla petice umělců, kteří žádají, aby byl Fajt instalován zpět. Jejími signatáři jsou jména jako Jiří David, Václav Marhoul, Petr Nikl, Jaroslav Róna, František Skála. V petici stojí: "Je-li právem ministra bezdůvodně ředitele příspěvkových organizací ministerstva odvolávat, tak je jistě možné je stejně bezdůvodně i jmenovat, zvláště když důvody jsou nasnadě jako v tomto případě."

Jiří Fajt to vidí podobně. Napsal mi, že odložení věci policií je "morální satisfakce, ale ne plnohodnotná rehabilitace, tou by byla rekonstrukce původního stavu". Dodal: "Ministr Staněk mě svévolně sestřelil jako škodnou na základě vylhaných argumentů, jak teď potvrdila policie. A pokud výzva k jednání o případném návratu nepřijde, bude to jen potvrzení zhoubného a setrvale těsného vlivu politiky na dění v českých kulturních institucích."

Jak na tom je Česko s kulturou? Jak nás vidí venku? Fajt píše o reakci svého okolí: "Je zajímavé, jak na to reagují kolegové ze Západu, kteří návrat a odškodnění považují za naprostou samozřejmost a myslí si, že jim něco zatajuji, když jim říkám, že to není vůbec na pořadu dne." Chápejme, pro normální lidi je nepochopitelné, že Fajt nejde zpět do čela Národní galerie. A že ho lze jen z trucu nejmenovat profesorem.

Zaorálek by si netroufl Fajta jmenovat zpět (dodávám, že výběrové řízení už jednou vyhrál). Jenom se mu "za stát" omluvil, to nic nestojí, ostatně se Zaorálek neomlouvá za sebe. Premiér Babiš si netroufl Staňka zastavit, aby si nepohněval Zemana. Nějaké přirozené právo, kultura? K smíchu. Na Fajtovi vidíme, v jakém srabu, v jakém politickém hnoji žijeme.