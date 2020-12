Zeman byl v Respektu karikován jako vlastizrádce, ne jako marod. Měli bychom to unést

Pokud se smí prezident karikovat (obrazně kritizovat a zesměšňovat), jaká karikatura Miloše Zemana by vlastně byla únosná a co by se na něm smělo přehnat?

Okolo karikatury Miloše Zemana v Respektu číslo 51/2020 se rozvinula nečekaně vášnivá debata. Podle kritiků jde o agresivní zesměšňování prezidentova zdravotního stavu. Dokonce je prý karikováno i samotné stáří. Pro jiné je to však prostě karikatura aktivního politika, který by měl unést i kritiku řekněme uměleckou, tedy i kresbu, která ho zesměšňuje.

Šéfredaktor Respektu Erik Tabery se v debatě o obrázku, který vyšel na poslední straně časopisu v rubrice "minulý týden", držel zásady "moudřejší ustoupí" a vzal zpátečku. Napsal: "Zastávám názor, že politická karikatura musí být tvrdá, v jistém ohledu nekorektní. Měli jsme a budeme mít Miloše Zemana v mnoha podobách, které se některým lidem nebudou líbit. Vidím ale hranici v případě, kdy se tématem v kresbě stává stáří, nemoc. V tomto ohledu se kresba nepovedla."

Hmm, to je pěkně řečeno a Tabery zjevně nechce debatu hrotit, přijímá základní výtku, jež se týká zdravotního stavu "hlavy státu" a také jejího věku. Pojďme se zde zastavit. Zeman se narodil 28. září 1944, je mu tedy 76 let. Není to žádný stařec nad hrobem, šestasedmdesát roků je dnes naprosto běžný věk. A zdraví prezidenta? Sám si je často pochvaluje. Kupříkladu loni v říjnu řekl v TV Barrandov: "Srdce, ledviny, plíce, játra v pořádku a tak dále. Jen bolavé nohy, které mě bolí už několik let, jsou stále bolavé." Jinými slovy prezident se za nemocného rozhodně nepovažuje, naopak zdůrazňuje, že je - až na nohy - zcela v pořádku. Dodejme, že veřejnosti je známa i jeho životospráva (pití, kouření).

Nejde tedy o člověka, který by ležel na lůžku ve špitále a někdo si z něj dělal legraci. Jde o muže, který si na špatné zdraví nestěžuje, odmítá vozík a považuje se za zdravého. Informováni jsme o jeho operované ruce a nemocných nohou, jinak je i podle lékařů zcela v pořádku. Zeman sám se nepovažuje za starého a nemohoucího muže, jinak by jistě podruhé nekandidoval na úřad prezidenta a nevykonával nejvyšší ústavní funkci v zemi. Je přece soudný, ne?

Zásadní otázkou je, zda se smí prezident České republiky karikovat. Na to jistě každý, jeho zastánce i jeho odpůrce, samozřejmě odpoví že ano. Nic tomu nebrání. Pokud se tedy smí karikovat, pak vyvstává otázka, jak, co na něm karikovat. Karikatura spočívá v tom, že zdůrazníte určité prvky. Když má někdo velké uši, ještě je zvětšíte. Když má někdo křivý nos, ještě víc mu ho zahnete, když je někdo tlustý, ještě mu kil přidáte atd. V tomto smyslu se Zemanova karikatura v ničem a nijak nevymyká normálu.

Karikovaný Klaus je starší…

Dovolím si připomenout, že nedávno, v Respektu číslo 48/2020, byl karikován bývalý prezident Václav Klaus. Tomuto muži je 79, je tedy o tři roky starší než Zeman. Na obrázku je i on zjevně starý, rozcuchaný (jako Zeman), zkarikovaný, směšný. Jeho životospráva, jak víme, je od jeho nástupce na Hradu diametrálně odlišná, proto se i karikatura liší. A nemá po pádu operovanou ruku. Proti karikatuře "starého Klause" se nikdo nebouřil. Jistě, ochranka ho nevodí, protože chodí normálně. Ale Zemana ochranka vodí, to není karikatura, to je realita. U Klause tedy nebylo "zesměšněno stáří"?

Podivuhodná byla reakce na obrázek, již pro ParlamentníListy.cz poskytl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček: "Připomíná to karikatury v nacistickém týdeníku Der Stürmer." Zřejmě naráží na rasistické zesměšňování Židů, ovšem nic takového se v karikatuře Respektu neobjevuje a ani objevit nemůže. Díky tomuto komentáři se však dostáváme blíž k podstatě věci - jde o velmi přepjatou reakci na kresbu, která v podstatě nijak nepřekračuje meze obrazové kritiky a karikaturního zesměšnění vlivného politika.

Vždycky jde o to, kdo je karikován. Představme si, že by byl takto vyobrazen Václav Havel v době, kdy na tom už nebyl zdravotně dobře (a nepopíral to). Předpokládám směle, že by to u Havla žádnou ostrou debatu nevyvolalo. On sám by zcela jistě karikaturu přijal v naprostém klidu a nenechal by mluvčího vykládat nesmysly o Der Stürmer.

"Obyčejný" občan versus nejvyšší ústavní činitel

Jiný moment celého "případu". Miloš Zeman je nejvyšší ústavní činitel Česka. Patří mezi suverénně nejvlivnější, nejmocnější osoby v zemi. Proto se předpokládá, že unese vyšší míru kritiky nejen on, ale že ta kritika bude svobodomyslnými občany přijímána obecně. Kdyby byl v Respektu karikován nějaký "obyčejný občan" (a stalo se to vícekrát), zcela jistě by se debata o míře zesměšnění, natožpak o "mravnosti", nestrhla.

Nelze přece zapomenout na to, kdo Miloš Zeman je a co dělá, tedy jak vykonává svou funkci. Karikován byl v situaci, kdy mu válečný veterán Tomáš Lom vrátil pamětní list se slovy: "Domnívám se, že vzhledem k Vašim stále zjevnějším aktivitám, jež se mi jeví jako vlastizrádné ve prospěch systémových protivníků České republiky, je protismyslné, abyste právě Vy rozesílal Pamětní listy 'k výročí osvobození Československa' lidem, kteří za vlast nasazovali život."

Pokud by se dejme tomu karikatura vázala k textu, který by popisoval špatný zdravotní stav Miloše Zemana (on však tvrdí, že špatný není), pak by snad někdo mohl namítat, že je kresba přehnaná. Tady se ale karikuje člověk, který je válečným hrdinou nazván vlastizrádcem. Není tedy karikována Zemanova kondice fyzická, nýbrž jeho aktivity politické.

Buď vycházíme z předpokladu, že jsou si všichni lidé rovni a mají nárok na stejné novinářské zacházení, nebo vycházíme z premisy, že politik musí jako osoba veřejná snést vyšší míru kritiky (a karikatura je forma kritiky). Pokud by platilo to první, nemohl by být prezident beztrestný a ze své funkce neodpovědný. Pokud platí to druhé, pak je nutno obrázek vztáhnout k textu, který o zdraví a věku Zemana nemluví, všímá si výhradně jeho prezidentské činnosti. Prezident je tu karikován jako vlastizrádce (správný termín by byl v daném případě velezrádce), jako muž s obrovskou mocí a vlivem na chod státu a jeho budoucnost. Takto viděna přináší pak karikatura Respektu jiné a dost otřesné poselství o slabosti české demokracie.

Znovu si ale dovolím připomenout základní otázku tohoto textu: pokud se smí prezident karikovat (obrazně kritizovat a zesměšňovat), jaká karikatura Miloše Zemana by vlastně byla únosná a co by se na něm smělo přehnat? A co mi chybí? Že se prezident Zeman karikaturisty nezastal.

