Cimprlich: Recept na chytrý detox podle Franze Kafky a Josefa Lady

Celá naše existence je "tox", takže "detoxem" se propadáme do nebytí. Jazyková hlídka Aktuálně.cz se hlásí.

Slovem měsíce ledna je bezpochyby detox. Detoxikace se dávno netýká jen lidského organismu. Nestačí vyluhovat z těl jedy nasáté o Vánocích nebo v závislosti na návykových látkách nebo oběma způsoby. Nejde už o detox jako spíš o demontáž a ve šťastnějších případech následující rekonstrukci osobnosti.

Není to žádná legrace, věřte tomu.

Před následky nevydařeného komplexního detoxu varoval už Franz Kafka: Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi odporný hmyz.

Proto pojďme na rešerši, co letos o detoxu uvádějí média. Lednové články přesvědčivě dokládají: celá naše existence je "tox", takže "detoxem" se propadáme do nebytí, rozpouštíme.

Tisk radí: Jak zvládnout detox. Představte si, že i vaše tělo má tlačítko reset. A hned bingo: informační technologie! Správně zdůrazněno, že si je máte jen představovat, protože jinak by se nedostavilo vytoužené vyšší stadium nirvány, totiž digitální detox.

Reset a jiná jedovatá tlačítka tedy mačkejte jen v duchu, ne jako po zbytek roku doopravdy. To si ujasněme rovnou - jinak se o detox ani nepokoušejte (viz tragickou situaci Řehoře SMSy). Nebo z toho dostanete esemeskový krk, to je diagnóza.

V poslední části knihy se autorka soustředí na důležitý detox mezilidských vztahů. - Co si budeme povídat, po svátcích potřebuje malý detox nejen naše tělo, ale i peněženka. - Ideální a tiché místo pro detox od civilizace, láká zájemce o investice do nemovitostí místostarosta sicilské Sambuky.

Tady všude číhají jedy. Samolepku s lebkou a hnáty někdo připlácnul i na mezilidské vztahy a na šrajtofli: pozor, zamořeno, nevstupovat!

Jihokorejská "věznice" Prison Inside Me slouží jako detox od vražedného pracovního tempa a hyperkonkurenčního prostředí asijské země. Za dva tisíce korun na den je zde možné prožít život podobný tomu za zdmi opravdové věznice. (Výtečný podnikatelský záměr.)

Sergio Ramos a červená karta? To byla rok co rok stejná jistota, jako že se každý den setmí. Až do letoška. Španělský stoper od svého začátku v Realu Madrid byl vždy aspoň jednou za dvanáct měsíců vyloučen. Od loňského prosince si ale dává červený detox. (To už je ale trochu kravina, ne?)

Tolikrát už jste dělala detox šatníku, věcí, života a nic? - Chytrý detox by měl tedy být kombinací zdravého jídelníčku a pohybu. Musí vás to ale bavit. Pokud vše budete dělat z přinucení, velký efekt to mít nebude. - Stále však platí, že neexistuje žádný důvěryhodný důkaz o tom, že jakýkoliv detox má na tělo pozitivní účinky v podobě očisty.

Jógový detox je víc než jen očista těla. Buďte připraveni na transformaci… (Málo se ví, že si Kafka při pobytech v Plané nad Lužnicí oblíbil pozici stromu.)

Zvolte ovocný detox. Podobný detox se dá provést i se zeleninou, při ovocném detoxu však nebudete pociťovat tak velký hlad jako v zeleninové variantě. - Před těhotenstvím to chce detox! Pomůže kořenová zelenina i cvičení. - Jak na pleťový detox po měsíci plném dlouhých party. - Doporučuji začít jedlou sodou, aby dostaly vlasy detox. - Zelený detox s ananasem a lucumou. - Dvojice denně pije detox drink, který obsahuje šťávu z jablka, citronu a rozmixovaného špenátu a zázvoru.

Tak abychom se z toho nepominuli. Kromě toho, detoxikační kúry v lednu jsou v našich zeměpisných šířkách protimluv, marný pokus obelhat přírodu, křesťanský kalendář, lidové tradice a genetickou výbavu po předcích.

Podívejte se na vypasené, zachlupacené kočky domácí a pochopíte - na zimu se nehubne, ale žere! Nebo na Ladovy obrázky ze zabijaček - kdy se asi obyvatelstvo cpalo jitrnicemi, v červenci? Půst začíná až čtyřicet dní před Velikonocemi, to je letos 6. března, teď je potřeba se na to najíst, masopust, žádný ananas s lucumou, kde by je taky předkové vzali. Na hubnutí do plavek času dost.

Digitální detox: Pomůže filtrovat myšlenky a spustí kreativní bouři. Perfektní! Akorát se na digidetoxu blbě píšou články. Jako je tenhle. Když nějaký doděláte, jste tak intoxikovaní, že byste potřebovali zavřít ke Korejcům s kilem rozmixovaného špenátu. Jenže mají plno. Snad příště.