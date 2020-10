Babiš a Hrad drtivě prohráli senátní volby. Teď se bude hrát o symbol jménem Vystrčil

Pozice (Babiš a ČSSD) plus Hrad (Mynář, Nejedlý a Zeman) budou teď sledovat, jak opozice naloží s postem předsedy Senátu, jímž je nyní Miloš Vystrčil.

Skončily volby do Senátu. Volební NEúčast činila 83,27 procenta. Naopak účast činila 16,73 procenta, zatímco před dvěma roky 16,49. Takže, ač koronavirus řádí jak zběsilý, přesto letos přišlo o něco více lidí. Ale nic si nenamlouvejme, tohle je zpráva o české politice a o českém voliči. O důvěře lidí ve fungující pojistku demokracie, kterou politické špičky neustále okopávají a nejradši by ji z fleku zrušily. A o tom, jak málo si my, voliči, vážíme před třiceti lety získané svobody. Jsme líní volit.

Co je hlavní zprávou volebních výsledků krom hanebně slabé účasti? Za ANO Andreje Babiše kandidovalo 17 žen a mužů, přičemž hnutí získalo jen jednoho jediného senátora. ANO je tedy jednička. Strašlivý neúspěch. Zároveň se však nemůžeme příliš divit, když premiér na Senát neustále nadává a prezident ho v tom podporuje. Proč by pak měli jít ANOlidi volit? Proč by se měli kvůli té údajně zbytečné instituci obtěžovat? (Zeman ani Babiš nechtějí chápat, co je demokracie.)

Reakce premiéra na výsledky byla trapná: "Senátní volby jsem moc nesledoval. Slyšel jsem, že jsme získali jeden mandát. Hnutí ANO se v senátních volbách obvykle moc nedaří," pravil. Představme si, že by jeho hnutí vybojovalo třeba stejný počet křesel v horní komoře jako STAN, ten vítězný jekot. Bleskem by vzal horní komoru na milost. Nestalo se. Neřekl ani: Mrzí mě nízká účast. Houby premiér.

Proč ANO Senát neumí? Protože ANO = Babiš. A protože v osobních soubojích najednou nenastoupilo 17 Babišů, ale nula Babišů. Senátní volby voličům nápadně ukazují, jaké jsou limity "hnutí jednoho pána". Tady kandidát nemůže na billboard napsat, že "má číslo na Babišův mobil", nefungovalo by to. A zároveň vidíme: doba výrazných osobností kandidujících za ANO je dávno fuč (Telička, Pilný, Stropnický, Pelikán, Zlatuška, všichni zmizeli, skončili, nejsou v Průhonicích na skladě).

Pro liberální voliče se staly senátní volby nadějí, vlévají optimismus do žil. Nelze však nadšení přehánět, podle dat víme, že ke krajským volbám se nedostavila více než polovina voličů, kteří ANO dali hlas při posledních sněmovních volbách. Ke druhému kolu senátních voleb jich nepřišlo zjevně ještě mnohem více. To ale neznamená, že se příští rok nedostaví k volbám do sněmovny. Tam je budou Babiš i Zeman nahánět, budou je na kolenou prosit, ať přijdou.

Migranti a nepřizpůsobiví nezabrali (Bendl)

Několik poznámek k některým zajímavým soubojům. V Uherském Hradišti lidovec Josef Bazala o třídu a na hlavu porazil kandidáta za koalici Trikolóry se Soukromníky a Nezávislými Ivo Valentu (výsledek byl zhruba 61 ku 39 procentům). Valentovi nepomohly ani peníze z hazardu, ani dezinformační servery, ani náklonnosti k Rusku a Číně. Prohrál. Dokonce mu nepomohla ani podpora nyní liberály oblíbeného šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Pěkné.

V Kladně zase vyhrála kandidátka Pirátů Adéla Šípová nad starým matadorem ODS, exministrem Petrem Bendlem. Tím Bendlem, který byl ministrem zemědělství ve vládě Petra Nečase a byl popisován jako osoba blízká Ivo Rittigovi (ač to sám usilovně popíral). Bendlova senátní kampaň probíhala mimo jiné v regionálních novinách Kladenské listy, kde tento zasloužilý odeesák oznámil, že Piráti a Adéla Šípová "chtějí pomáhat přistěhovalcům a integrovat nepřizpůsobivé". Stačilo mu to na 33 procent, soupeřka dostala 67.

Uspěla i bývalá blízká spolupracovnice Václava Klause, jež však již před lety prozřela, odeesačka Miroslava Němcová (za ODS + STAN + TOP 09). Porazila Václava Hampla (za KDU + Z + PRAHA + SEN). Němcová je zajímavá tím, že si ji ODS pěstuje jako jakousi zálohu pro liberální voliče. Posílala ji kupříkladu na demonstrace Milionu chvilek pro demokracii, aby tam stranu reprezentovala (Fiala tam nevystupoval). Jinak však byla v ODS upozaděna. Asi aby se lidé, jako Vondra, Zahradil, Bendl či Kuba, nehněvali.

Vítězi voleb do třetiny Senátu se stali Starostové a nezávislí, za nimi ODS a třetí skončili lidovci. Samá opozice. Katastrofa postihla ČSSD (získali nula senátorů, neprošel ani Milan Štěch, neskutečné fiasko). Strana na kost vysátá Babišem se potácí k odpočinku na politickém cintorínu.

Přežije senátní Tchaj-wan?

Pozice (Babiš a ČSSD) plus Hrad (Mynář, Nejedlý a Zeman) bude teď sledovat, jak opozice naloží s postem předsedy Senátu. Tím se, jak je všeobecně známo, stal po zesnulém Jaroslavu Kuberovi (ODS) Miloš Vystrčil (opět ODS). Po volbách pravil: "Senát zůstane stabilní částí parlamentu, bude hájit základní práva a svobody, a to je důležité." Fajn. Předseda ODS Petr Fiala míní, že by Vystrčil mohl předsedou horní komory zůstat.

Jenomže šéf Senátu udělal chybu, po prvním kole zcela "nevystrčilovsky" (nahlíženo pohledem liberála, který ho cenil za cestu na Tchaj-wan a jeho odkazy na Václava Havla i za nečeskou odvahu přiznat, že byl za komunistů zbabělý a nechce to opakovat) podpořil kandidáta mimo jiné Trikolóry Ivo Valentu. Proti lidovci Bazalovi, tedy proti straně, s níž by snad ODS chtěla uzavřít koalici do voleb 2021.

Možná se to stalo i proto, že se opozice krátce před letošními volbami nedokázala dohodnout: budeme Miloše Vystrčila podporovat na šéfa Senátu, i když třeba v horní komoře posílíme. Nevystřídáme ho.

O co jde? Předseda Senátu Vystrčil se díky cestě na Tchaj-wan stal symbolem úspěšného odporu vůči zahraniční politice Zemana a Babiše (tedy vůči technokratické, bezideové obchodní diplomacii). Něco v horní komoře parlamentu začal a potřebuje to dokončit (viz třeba linka na výrobu roušek darovaná z Tchaj-wanu, jež stále není v Česku).

Právě to, že je z Vystrčila symbol, hraje zásadní roli. Pokud se teď opozice začne přetahovat, koho na post šéfa Senátu dosadí, je to přesně to, co si Zeman a Babiš přejí, co potřebují. Vystrčil získal obdiv nejen domácích liberálů, to by nakonec nebylo tak důležité, ale i obdiv a podporu zahraničí. Česku se něco takového roky nepovedlo.

Volby do Senátu pro liberální demokraty skončily velmi optimisticky, k Rusku a Číně se nesuneme. Toto opoziční vítězství a Waterloo Babiše i Hamáčka však může značně oslabit, pokud opozice potěší Hrad nezvolením Vystrčila za předsedu horní komory. A to píšu s plným vědomím toho, že udělal chybu, když podpořil polovičního majitele Parlamentních listů proti lidovci Bazalovi.

