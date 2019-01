Babiš: Hřibe, pojď sem, vyhandlujem Prahu! Na Pražany kašleme, jde o kšeft s koňmi

Primátor Hřib, pirát, mylně přistupuje na Babišův způsob uvažování a jednání. Obrovská chyba, na tohoto handlíře v handlování nepochybně nemá.

Bude líp v Praze? Chystá se gigantický kšeft: hlavní město státu poskytne pozemky v Letňanech, tam má vzniknout areál pro deset tisíc (ano, 10 000) státních úředníků, dál se tam postaví nová nemocnice místo stávající Bulovky a byty pro 1300 lidí. Za to Praha požaduje dokončení městského okruhu za 60 miliard, kasárna v Karlíně a areál špitálu Bulovka; i tam prý město vybuduje "dostupné bydlení". Ve středu o tom jednal Andrej Babiš (ANO) s primátorem Zdeňkem Hřibem (piráti) a zástupci metropole. A jede to, vláda do dvou týdnů hlavnímu městu pošle konkrétní nabídku.

Aby bylo jasno, handlíř Babiš se sešel s handlířem Hřibem, licitovali, ještě se úplně nedohodli, ale nakonec "ty kobyly nejspíš vyčenžujou". Předtím (2016, "dva šestnáct", jak to vyslovuje premiér) se odehrálo to, že Babiš vzal plán Prahy, vteřinu na něj koukal, pak píchl prstem do Holešovic, tam že bude "vládní čtvrť", to nevyšlo, nevadí, píchl prstem do Letňan a šmytec, bude to tam a basta fidli.

Nějak takhle by to zřejmě naplánoval Putin, Si Ťin-pching (ten by si ale asi nechal udělat analýzu, jestli to celé není finanční blbost) nebo Kim Čong-un. Prostě náš "šéf firmy Českofert plánuje", stát jako firma, stát jako "moje firma", abychom byli přesnější.

Počítám, že v demokracii, míněno v normální, fungující, neautoritativní demokracii, by to proběhlo jinak. Proč? Protože ani metropole Praha, ani český stát není firma a nepatří ani Babišovi, ani jeho hnutí ANO. A, abychom nezapomněli, nepatří ani současnému vedení hlavního města, tedy primátorovi Hřibovi a koalici pirátů, Prahy sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL).

Jak by to probíhalo normálně, demokraticky, logicky? Především by ti, kteří zamýšlejí tak zásadní změny (přesun obří nemocnice, výstavba tisíců bytů, přesun 42 pracovišť spadajících pod ministerstva, stěhování části skoro každého resortu, transakce celkem 115 budov, z nichž 90 se má vyprázdnit a do zbytku se přesunou zaměstnanci z jiných úřadů), měli k dispozici vyčerpávající, důvěryhodnou, expertní analýzu. Jak to město zatíží nebo odlehčí. Co to provede s dopravou. Jak dlouho ta "škatulata, hýbejte se" potrvají. Jestli se to celé vyplatí. Jestli to je architektonicky rozumné. Jak budou využity prázdné budovy a areály…

Za druhé by hlavní aktéři (Hřib - Praha, Babiš - vláda) měli mít nějaký velmi fundovaný rozpočet celé té obří akce, ne že se řekne "hele, zboříme Bulovku, šoupneme ji do Letňan, přijde to na bratru tak deset miliard".

Na vašem hlasu záleží? Kde?

Za třetí by se měli tázat, jestli je vůbec sociologicky rozumné vybudovat "vládní čtvrť" (ausgerechnet vedle obří nemocnice). Zásadní a kdesi zcela ve hvězdách je pak další kruciální otázka: kdy to celé bude dostavěno? Protože takový projekt, omlouvám se, neumím to odhadnout, může trvat deset i více let. (Vsuvka, slavný tunel Blanka: smlouva podepsána v říjnu 2006, stát měla 17,2 miliardy korun za stavební část, skončit měla 2011, nakonec stála přes 43 miliard korun a otevřena byla v září 2015. Takhle to u nás chodí. Dalším příkladem může být budování dálnic…)

Nejdůležitější věc: takový megalomanský projekt ovlivní život Prahy na padesát až sto let dopředu, čili by měl být také tak vnímaný, fakt nestačí píchnout prstem do mapy a pronést u vytržení vizi "vidím vládní čtvrť velikou, tady to bude".

Proto je naprosto nezbytné ptát se Pražanů, jestli to chtějí. Není právě toto demokracie? Pražanů se neptá ani Babiš, ani Hřib. U premiéra jsme na to zvyklí, u primátora Prahy zatím ne. Piráti dělají referendum na každý prd (pardon), ale tady se obyvatel hlavního města neptají. Proč? A občanská iniciativa Praha sobě ("na vašem hlasu záleží", "na prahu změny")? Vznikla odspodu, měla měnit přístup k politice, najmě k pražské politice, chtěla nabízet občanský princip, ale skutek utek. Kde je zájem, co na tuhle obří pražskou změnu říkají ti, kdo tu bydlí?

Další fakt: metropole má svůj Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Ten uznává, že umístění úředníků v Praze není v pořádku, asi pět tisíc jich sídlí v nájmech, spousta úřadů se nachází v nevyhovujících budovách, to ano, zároveň však IPR nesouhlasí s lokalitou Letňan a nabízí jiné alternativy (část rozvojového území Bubny-Zátory kolem Nádraží Holešovice, území u metra Hradčanská, obě blízko centru). Poznamenávám to proto, že někteří experti na rozvoj Prahy s Letňany nesouhlasí a jistě vědí proč.

Primátor Hřib naprosto mylně přistupuje na Babišův způsob uvažování a jednání: čau, lidi, život je kšeft. Obrovská chyba, nepochybně na tohoto handlíře v handlování nemá. Ale hlavně, tady fakt nejde o handl, Babiše, možná ani Hřiba, se výsledek dost možná nebude týkat. Šéf ANO a vlády se chová stále stejně, jako u programu kabinetu (vize, vize, špice Evropy, bla bla), nebo jako u církevních restitucí: podle analýzy jsou předražené, bohužel však žádnou analýzu nemám.

Mimochodem, nemá Praha úplně jiné starosti, úplně jiné priority než vládní čtvrť? Padající mosty, nedokončené okruhy, pekelný stav vodovodního a odpadního potrubí atd. atd.? Asi ne.

Babiš s Prahou hazarduje, Hřib mu v tom sekunduje. Primátor by se měl probrat, rozpomenout se, že je Pirát a že městu vládne s Prahou sobě a dalšími, na občany snad ne zcela kašlajícími stranami. Haló, tady jsme, my, Pražáci! Slyšíte?