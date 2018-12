Babiš je podle EU ve střetu zájmů, škodí Česku. Modleme se, ať problém vyřeší

Nálady tuzemských voličů jsou tak nevypočitatelné a absurdní, že zastavení dotací klidně Babišovi zvedne preference. Nezapomínejme na to.

Česko se ocitlo v absurdní situaci: kvůli našemu premiérovi Andreji Babišovi nebude Evropská komise vyplácet holdingu Agrofert žádné dotace. Ve středu během debaty v Evropském parlamentu sice komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger oznámil, že dotace nepůjdou do celé České republiky, což by bylo mnohem vážnější, ale ve čtvrtek výrok upřesnil, týká se to pouze této firmy. Ve čtvrtek taky Evropský parlament schválil usnesení, jež Evropskou komisi vyzývá, ať přijme nezbytné kroky ve věci možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše

Ve středu europarlament projednával bod s názvem "Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice", neboť právní služba Evropské komise usoudila, že český premiér s ohledem na nová pravidla o střetu zájmů stále profituje z činnosti Agrofertu, i když holding převedl do svěřenského fondu.

Přeloženo do srozumitelné řeči: Babiš je premiér Česka, Agrofert sice strčil do svěřenského fondu, tedy ho oficiálně neřídí, ale zisk mu z něj plyne dál. Zároveň řídí zemi, v níž Agrofert získává zakázky a která od EU i pro tuto firmu dostává dotace. To přinejmenším vypadá jako střet zájmů.

Zopakujme, že kvůli Andreji Babišovi, který nás chtěl přivést na špičku Evropy, přestala do země proudit část evropských peněz. Nejde o žádné drobné, jen loni kupříkladu Agrofert získal na dotacích či dotovaných výkupních cenách elektřiny z obnovitelných zdrojů skupině rekordní 2,1 miliardy korun (jeho konsolidovaný zisk činil 4,8 miliardy).

Celé Česko pak v roce 2017 z EU získalo o 55,4 miliardy korun více, než do unie odvedlo, předloni pak dokonce o 80,6 miliardy korun víc. Obrovské sumy.

Zastavení byť i jen části dotací proudících do Česka zcela jistě není v našem národním zájmu, o tom snad nepochybuje vůbec nikdo. A je celkem lhostejné, že podnět na přezkoumání Babišova střetu zájmu přišel z Česka, silné pochybnosti tu prostě jsou a vztah Babiš-premiér-Agrofert nás prokazatelně poškozuje. Zároveň není v našem zájmu, aby zemi řídil premiér, který je de facto v podezření, že díky své pozici nahrává firmě, z níž mu plynou nemalé zisky. (Ideální by bylo, kdyby se od ní zcela odstřihl, kdyby ukázal, že dal politice a zemi přednost před byznysem.)

Co si normální občan Česka přeje? Aby země prosperovala, fungovala, aby měla kvalitní vládu, která neškodí, která nám pomáhá i v zahraničí. Pokud to bude dělat tato vláda, kterou vede Babiš, nemůžeme si stěžovat, budeme rádi. Jen blázen či zlomyslný škodič by si přál, aby bylo hůř, aby to této vládě nešlo, aby se nám doma i venku nedařilo.

Bohužel, Babiš se svým svěřenským fondem a s dalšími maléry (čerstvě Evropský soud pro lidská práva zamítl stížnost Babiše na Slovenskou republiku, takže český předseda vlády zůstává v databázi spolupracovníků StB) Česku momentálně neprospívá, stává se čím dál větším problémem.

Zahraniční politika - Babišův koníček

Je to paradox, on viditelně touží uspět v zahraniční politice, prosadit se a má na to lepší předpoklady než jeho předchůdce Bohuslav Sobotka (ČSSD) - hovoří francouzsky a anglicky, je aktivní, jezdí do Bruselu, na Západ, nenápadně vyvažuje škody, jež Česku způsobuje na Východ se klanící prezident Zeman, i když doma vystupuje jako jeho spojenec.

Přejme si, aby Babiš problém s Evropskou komisí rychle a uspokojivě vyřešil. Doma dál drží ublíženeckou pózu, po jednání sněmovního evropského výboru pravil: "Antibabiš se přenesl z českého parlamentu do Evropského parlamentu a naši evropští poslanci jsou ti, kteří to tam rádi prezentují a poškozují mě, poškozují naši zemi. Mě to mrzí." Ví, že dělat ze sebe oběť v Česku funguje.

Komisaři Oettingerovi však zaslal dopis, ve kterém jednak říká, že otázka jeho údajného střetu zájmů je věcí výkladu nových evropských předpisů, zároveň však eurokomisaře ubezpečuje, že Česká republika bude respektovat své povinnosti vyplývající z členství v EU a že on sám podnikne nezbytná opatření, aby dal věci do pořádku. Dopis ukazuje, že Babiš (a Agrofert) zaplaťpánbůh nehodlá s Bruselem válčit.

Jako paradox číslo dvě se dnes jeví Babišova touha "dělat si Brusel sám", nenechávat řízení české evropské politiky ministru zahraničí (to hlásal ještě před ustavením jeho první vlády, jež nezískala důvěru sněmovny). Zároveň však platí, že řada kroků, které v zahraniční politice udělal (teď nemám na mysli populistické zamítnutí migračního paktu či politiku "ani jednoho uprchlíka", dokonce "ani žádné děti"), byla v pořádku. Návštěva Maroka kupříkladu, vstřícnost vůči západním politikům, zjevná opatrnost vůči Číně, vyhoštění tří ruských agentů atd.

Babiš prostě musí svůj střet zájmů definitivně vyřešit, potýkat se s Bruselem je to poslední, co dnes Česko potřebuje. Nepodléhejme však doma dojmu, že jsou na nás kvůli Babišovu údajnému střetu zájmů upřeny oči celé Evropy, omyl, nejsou, 99 procent lidí v Německu, ve Francii, Belgii a v jiných zemích o jeho existenci nemá tušení. Babiš naštěstí není Zeman (ale ani tento proruský politik Evropanům nejspíš neleží v hlavě), a bohužel není ani Havel (do toho má se svou minulostí opravdu hodně daleko).

Další zásadní moment Babišových, a tedy i českých, potíží v Bruselu: i kdyby byl eurokomisařem Oettingerem třeba proklet, doma premiérem zůstane (mimochodem, i při jednání europarlamentu o střetu zájmů ho čeští komunisté soudružsky podrželi). Navíc jsou nálady tuzemských voličů tak nevypočitatelné a absurdní, že mu zastavení dotací klidně zvedne preference. Nezapomínejme na to. Je v našem bytostném zájmu, aby Babiš Evropskou komisi uklidnil a aby v zahraničí maximálně uspěl. Přejme mu to.