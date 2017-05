Babiš po krk v problémech. Bude za mučedníka? Lid ale nechce ukřižovaného, chce křižovat

před 2 minutami

Jako by se vše obracelo proti předsedovi ANO. Takové situace on neumí, není na ně zvyklý, ztrácí fazonu, která u něj hraje klíčovou roli.

Zlé časy potkaly Andreje Babiše. Končí coby ministr, ani jeho spojenec Miloš Zeman ho nedokázal na financích udržet. Musí je přenechat Ivanu Pilnému, což je další problém: Babiš netuší, co všecko Pilný vyřkne (už se uvedl výrokem, že důchody nebudou, a Zemanovi kýval na megalomanský kanál Dunaj-Odra-Labe). Babiš čelí dalším a dalším potížím, kope okolo sebe, ztrácí nadhled. Takhle si kampaň nepředstavoval.

Zůstává poslancem, byl jím zvolen a složil poslanecký slib (slíbil mandát "vykonávat v zájmu všeho lidu"). Měl by se nyní PLNĚ věnovat práci poslance, makat ve sněmovně, jako tvrdil, že maká na financích. Mohl by se třeba nechat zvolit po Pilném do čela hospodářského výboru, předvést, jak se výbor vede jako firma.

Tohle však nikdo nečeká. Babiš oznámil, co udělá, pokud ve vládě skončí: "Aspoň budu mít čas na kampaň a půjdu za lidmi." Rozhodně se nechystá naplno poslancovat. Možná zase věnuje základní plat poslance, 71 + 36 900 = 107 900 korun, samoživitelkám. To ovšem nic nemění na faktu, že když se nechal zvolit a nesedí ve vládě, je povinen jako poslanec pracovat. (Nebo se může mandátu vzdát.)

Jak moc Babišovi tečou nervy, to ukázal, když poslal premiéru Sobotkovi předžalobní výzvu. Žádá, ať ho přestane na veřejnosti osočovat: "Důrazně se ohrazuji proti tomu, že veřejně lžu, že se jakýmkoliv způsobem vyhýbám placení daní, že jsem stát ošidil na daních nebo že zneužívám finanční správu." A svému soupeři hrozí: "V případě, že tak neučiníte, budu uplatňovat svá práva na ochranu osobnosti soudní cestou."

Co to znamená? Babiš se ocitl v těžké defenzivě a neumí to. Dává najevo slabost, nebrání se sám, neumí vytasit přesvědčivé argumenty, místo toho sahá po právních mechanismech, jak to lidé jeho ražení dělávají. Pikantní je, že pokud jde o lži, sněmovna v květnu přijala usnesení o tom, jak Babiš veřejně lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci politických soupeřů. Co si s tím případný soud na ochranu osobnosti počne? Zavře dolní komoru?

Z nemastného Bohouše vyrobil Andrej lídra

Sobotka se před výhrůžkou nepřikrčil, dává Babišovi tvrdě do těla. Šéf ANO má na svědomí obrat, kdy se z neslaného, nemastného "Bohouše" přes noc stal tvrďácký premiér a lídr ČSSD. Na Twitteru proměněný Sobotka napsal: "Zastrašování a lež jsou obvyklé metody miliardáře Babiše při přebírání firem. Teď to praktikuje i v politice. Já se zastrašit nenechám."

Jako by se vše obracelo proti Andreji Babišovi. Jak už řečeno, takové situace neumí, není na ně zvyklý, ztrácí fazonu, která u něj hraje hlavní roli. Dokud vypadá suverénně, jeho voliči ho berou, milují, vyznávají, jakmile však suverenitu ztrácí, je z něj Babiš Obyč, jako vejce vejci se podobá ostatním českým politikům.

Existují i další hrozby. Evropský parlament má příští týden probírat téma Riziko politického zneužívání médií v České republice (Risk of political abuse of media in the Czech Republic). Nahrávky, kde Babiš s novinářem Přibilem dohadují špínu na ministry ČSSD, představují další problém, který jen tak neskončí, potáhne se jak zápach.

Není jasné, jak se vyvine kauza korunových dluhopisů, zato v případu Čapího hnízda se objevil dosti výrazný posun. Vypadá to, že po ročním otálení policie začíná konat.

Sabina Slonková, šéfredaktorka serveru Neovlivní.cz, v úterý zveřejnila: kriminalisté si vyžádali od redakce Neovlivní.cz dokumenty ke kauze Čapí hnízdo. Ty papíry mají podle Slonkové dokládat, že "žádost o dotaci na luxusní komplex vicepremiéra Andreje Babiše obsahovala nepravdivé údaje a od počátku to byl tedy podvod. Jde o doklady, na nichž je podpis přímo lídra hnutí ANO. Policie sice většinu dokumentů měla, ručitelskou smlouvu podepsanou Babišem ovšem nikoli".

Tady by se mohla zrodit další patálie. Šéf ANO by se ocitl ještě více v úzkých než dnes. Křik "všichni se proti mně spikli" nabývá poněkud zoufalého tónu. (Dodejme ovšem, že policie je po tvrdém politickém zásahu, po rozprášení protimafiánské policie ÚOOZ, opatrná. Co když ANO vyhraje volby a obsadí post ministra vnitra? Takové úvahy v ní podle některých sloužících detektivů rezonují.)

Pro Babiše není příjemná ani čerstvá kauza úniků informací z policie, v níž byl obviněn David Rusňák, šéf firmy DRFG, který dal hnutí v roce 2014 dar 1,1 milionu korun (nešlo o peníze, ale o služby, například reklamní bannery), jenomže ANO peníze ve své výroční zprávě neuvedlo. Rusňák krátce po policejním zátahu vystoupil z ANO.

Malér na malér, Babiš je v defenzivě, nemá jak odvrátit pozornost. Pokud se pokusí hrát mučedníka, vybere si roli, která mu nesedí. A ještě něco: lid nechce ukřižovaného, lid chce křižovat.