Babiš válčí se Zemanem. Zatím potichu. Musí držet Petříčka, střet s Hradem ho nemine

Prezident jde proti vládě, proti státu (stejně jako komunisté), napadá BIS a NÚKIB, zesměšňuje je, stojí nepokrytě na straně čínských tajných služeb.

Ve středu navštívil předseda KSČM Vojtěch Filip prezidenta Miloše Zemana. Probrali spolu, které členy vlády komunisté nechtějí, ministra dopravy Dana Ťoka a šéfdiplomata Tomáše Petříčka, a taky soukromou, sněmovnou neposvěcenou návštěvu Filipa v Číně, téma firmy Huawei. Zásadní zprávu ze setkání nám přetlumočil komunista: "Pan prezident vyslovil nespokojenost s prací pana Petříčka, tam jsme se shodli, u pana Ťoka měl jiný názor než já."

Pikantní je, že nespokojenost s Petříčkem Zeman vyslovil poté, co pořádně nadzvedl mandle komunistům, když podle not ministra zahraničí pozval na návštěvu Česka venezuelského opozičního lídra Juana Guaidóa, kterého Česko a některé další státy uznaly za úřadujícího prezidenta Venezuely a odmítly tím jasně KSČM podporovaného Nicoláse Madura. Zeman se překvapivě zachoval jako část států EU.

Zpět k odmítaným ministrům. Dan Ťok není tak důležitý, zásadní je filipovsko-zemanovské odmítání Petříčka. Komunisté mu vytýkají jeho jasný evropský, západní postoj k rusko-ukrajinskému konfliktu v Azovském moři a dále postoj k novému ukrajinskému zákonu, který rozšiřuje řady ukrajinských válečných veteránů o někdejší banderovce (ten ovšem Petříček nijak nepodporuje). Rozhořčila je nedávná návštěva šéfa české diplomacie na Ukrajině, dokonce si dovolil jet do Mariupolu, mluvit o "ruské agresi" spolu s ukrajinským ministrem zahraničí Pavlem Klimkinem a dánským šéfdiplomatem Andersem Samuelsenem.

Komunisté zřejmě nabyli dojmu, že Češi jsou úplně tupí či podstoupili lobotomii, že nevědí o ruských vojácích a ruské technice podporující povstalce na Ukrajině a že zapomněli na Rusy okupovaný, ukradený Krym.

Petříček nedělá nic zvláštního, chová se jako ministr zahraničí země Evropské unie, nic víc, jako západní ministr, který uznává samostatnost Ukrajiny a její právo na celistvost svého území. Vyzývá k dialogu s Rusy, není žádný jestřáb. Zeman a komunisté ovšem stojí úplně jinde, jejich postoj je v rozporu s českou zahraniční politikou.

Jak by se měl asi tak chovat český ministr zahraničí podle Filipova a Zemanova gusta? Víme to. Žádat referendum o vystoupení z EU (otřesný příklad brexitu nehraje roli), vidět jako agresora Ukrajinu, Krym samozřejmě považovat za "historicky" ruský, kopat do Bruselu, kde to jen jde, omluvit se Huaweii za to, že nás kdykoli může pro čínské tajné služby šmírovat, předstírat, že v Číně panuje normální, lidský režim, nikoli diktatura, podporovat Putina a samozřejmě i jeho dezinformační servery.

Žádný Havel, ale nepřijatelný

Takového ministra by komunisté i Hrad brali, přičemž by samozřejmě musel dělat výhradně "ekonomickou diplomacii" a politiku "více azimutů", tedy se v první řadě vykašlat na obranu lidských práv ve světě, jít proti sankcím unie a dalších zemí proti Rusku, trvat na jejich (vylhané) "zbytečnosti" a škodlivosti atd.

Zopakujme, že Petříček není žádný Jiří Dienstbier senior, Václav Havel, Karel Schwarzenberg, že jen docela normálně dělá to, co dělat má, nijak to nepřehání, nijak neprovokuje, ale i tak je pro Zemana a komunisty neskousnutelný.

Filip už proti němu vystoupil několikrát, Zeman taky, změna nyní nastala jen v tom, že se oba putinofilové spojili a zjevně zvyšují pres na premiéra Babiše, jehož vláda, jak víme, vznikla díky podpoře KSČM. O Ťoka nejde, Ťok je jen populismus, hraje se o Petříčka a o neustálou snahu Zemana, Filipa (a Tomia Okamury) otočit českou zahraniční politiku proti Západu, orbánizovat ji.

Padne Petříček? Je to jako s firmou Huawei, pokud bychom jí ustoupili, pokud Petříček padne, suneme se na úplnou periferii EU, sešoupneme se tam, kde je Maďarsko. Babiš teď řeší celou řadu potíží a malérů, střet zájmů, trestní stíhání, nedostatek peněz na rozdávání (úvahy o zvýšení daní), obavy o ztrátu voličské podpory (proto svou pozornost obrací zpět na pravici, že by ji trochu vykradl, viz náhlé sliby o podpoře živnostníků, které zcizil ODS a TOP 09).

Jestli něco nepotřebuje, tak střet s ČSSD, nebo dokonce její odchod z vlády. Šéf sociální demokracie Jan Hamáček se ocitl v docela silné pozici, pokud neuhne, Petříček ve vládě zůstane. Babiš ví, že už nepadá v úvahu složit vládu s podporou komunistů a SPD, Okamura a jeho "pojď ven" parta je čím dál obskurnější, nepřijatelnější, směšnější. Bez sociálních demokratů to dneska prostě nejde.

Nezveřejněn, mimo média, zůstává tichý střet Babiše se Zemanem. Prezident jde nepokrytě proti vládě, proti státu (stejně jako komunisté, kteří nás tahají ven z EU a NATO), napadá naše bezpečnostní instituce, jako je BIS a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, veřejně zesměšňuje jejich práci a stojí na straně čínských tajných služeb. Babiš však touží po uznání nikoli v Moskvě jako Zeman, ale na Západě. Ti dva si nemohou rozumět. A Petříček je symbolem, docela obyčejným symbolem toho západního.

Babiš se Zemanovi proti své vůli vzdaluje (vůbec nestojí o to, aby se starcem válčil, aby si ho obrátil proti sobě), ale nic jiného mu nezbývá. Petříčka bude muset podržet. Pokud ho ovšem podrží místopředseda vlády Hamáček, pokud neudělá za Babiše špinavou práci. Na to ovšem nevypadá.