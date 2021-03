Babišovo ANO padá. Zeman by musel se skřípěním zubů jmenovat Bartoše premiérem

Stát je zadlužen, ale Babiš, počítejme s tím, bude chtít dál uplácet. Nic jiného mu nezbývá. A zřejmě i dál strašit. Hra na spasitele země skončila.

V neděli byl zveřejněn nový volební model agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Premiéra Babiše to čtení nepotěší. Hnutí ANO ztratilo pozici jedničky, klesající trend pokračuje, předstihli ho Piráti ("kluci", jak jim říkají Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek). Celkově nyní (jak říkával Babiš v pro něj šťastnějších dobách "o parník") vede koalice Pirátů a Starostů, přičemž STAN posílili jak na úkor ANO, tak i na úkor ODS. Jako by se hnuly politické tektonické kry - situace se mění. Silná zůstává SPD Tomia Okamury.

Hlavní zápas probíhá mezi ANO, Piráty, SPD a ODS. Mezi ANO a dvěma koalicemi, SPOLU (ODS, lidovci a TOP 09) a Piráty se STAN. Není pochyb, čísla drsně ovlivňuje pandemie a podepisují se na nich vládní kroky - jak ty dobré, nutné, tak ty chaotické. Babiš si velmi dlouho přivlastňoval veškeré české úspěchy, teď mu voliči připisují i neúspěchy, za které třeba tak docela nemůže (pandemie by byla za jakékoliv vlády). Ale zároveň si čím dál víc voličů uvědomuje, že Babiš neumí krizi řídit, řešit, zem se propadá do chasu a hluboké nespokojenosti. Ta logicky nahrává opozici.

Katastrofálně se propadla spokojenost s politickou situací. V lednu s ní bylo smířeno ještě 23 procent, nyní, tedy od půlky února do 5. března, kdy byla data sbírána, už jen 11 procent. To je výbuch, propadák premiéra i Jana Hamáčka, ANO i ČSSD.

Základní čísla: Piráti se STAN 34 procent, nárůst oproti minule je o 4,5 procentního bodu, skok. Klesá počet voličů STAN, kteří by koalici s Piráty nepodpořili - to je velmi důležitý prvek. V koalicích jde strašně moc o to, aby se nerozhádaly, aby zůstaly maximálně soudržné.

Babišovu hnutí Kantar CZ naměřil 22 procent a ztrátu 4,5 procentního bodu. Koalice Spolu má 17,5 procenta, o dva procentní body méně než v lednu, sebevědomá ODS předsedy Petra Fialy mírně oslabuje. Je nutno počkat na další šetření, ale nyní to vypadá, že se z Pirátů a Starostů stává nový hegemon.

Měření Kantaru musí hodně bolet i prezidenta Zemana. Avizoval, že při výběru premiéra nebude hledět na společný výsledek koalic (ač budou mít jednu kandidátku), ale pověří předsedu nejsilnější strany. Za dané situace (jež se může ještě podstatně změnit) by tedy se skřípějícími zuby musel pověřit Ivana Bartoše. Pokud by ovšem opět nezměnil názor.

Duo Bartoš - Rakušan táhne

Do sněmovny - a to bude hrát roli při skládání vládní koalice - by se nyní dostala SPD (11), komunisté (5,5) a ČSSD (4,5 procenta, k nimž však připočítejme jednoprocentní statistickou chybu). Obě opoziční koalice, pokud by se dokázaly dohodnout, by tedy snadno složily vládu. Varianta, že by se s Babišem spojila ODS by za této konstelace byla marná, musela by se oženit hned s několika ďábly.

Ochabování dosud hegemonického, goliášovského ANO je pro Babiše obří potíž. Pokud by trend pokračoval, možná by přehodnotil výkřik "nikdy neodstoupím". Spíš však ne, nezapomeňme, že nejde jen o to, jestli bude vládnout další čtyři roky, ve hře je také jeho neskutečně, podezřele protahované trestní stíhání. Nemusí jít jen o to, zda se mu do roku 2025 podaří jmění zvýšit o další desítky miliard (viz jeho růst podle Forbesu), ale může se hrát i o odsouzení, v horším případě dokonce kriminál. Věci by se prostě mohly dát do prudkého sešupu směrem dolů.

Je tu i další riziko pro naši budoucnost, jež nyní skýtá poměrně slušnou naději - Miloš Zeman a jeho snaha měnit, rozbíjet Babišovu už tak zdecimovanou vládu a její jakous takous soudržnost.

Babiš má nyní šanci lépe vidět dvě věci. Za prvé že podle veřejnosti situaci skutečně nezvládl, prohrává. Logicky by se měl mnohem víc opřít o odborníky, což nedělal. A za druhé by konečně mohl nahlédnout, že mu škodí spojení s prokremelským prezidentem. (Ostatně to asi tuší, proto neodvolal Jana Blatného a nevyměnil Tomáše Petříčka.)

Ve skvělé pozici se nalézá koalice Ivan Bartoš - Vít Rakušan. Posiluje vnějšně i vnitřně. Kandidát na premiéra Bartoš nepůsobí nabubřele, spíš skromně. Piráti a Starostové mají životní šanci uspět, navíc reprezentují změnu, po níž je nyní ve společnosti opravdu silná poptávka (Babiš to zažil před deseti lety a později).

Spokojena je jen desetina, děs

Zlé časy zažívá předseda ODS Petr Fiala. Ve veřejném prostoru ho předčil jihočeský hejtman Martin Kuba, postava známá svými kontakty na kmotry. Odeeska se dnes zdá až příliš rozkročená, od Bruselu k Pekingu, od kmotrů k politikům typu Miloše Vystrčila. Fiala, slušný politik, který nemá temná místa v curriculu vitae, trpí nevýrazností, nemastností neslaností.

ODS se neodhodlala přepřáhnout (pravicoví voliči by možná raději brali šéfa Senátu). Do toho se uvnitř ODS ozývá zcela mylná kritika koalice SPOLU (Martin Kuba). Navíc má SPOLU punc jisté staroby, pralidová, stoletá strana (KDU-ČSL), třicetiletá ODS a více než dvacetiletá topka…

Pro koalici SPOLU je nyní naprosto zásadní, aby se nerozpadla, aby vydržela, aby se nenechala rozhodit nepříliš slibnými čísly. Její úspěch je pro demokratické voliče stejně důležitý jako úspěch tandemu Bartoš - Rakušan.

Vraťme se k neuvěřitelně nízké, jedenáctiprocentní spokojeností s politickou situací. Sice jsme zemí a národem mírného podnebí, ale tak nízká spokojenost se stavem může být velmi nebezpečná. Buďme vděčni, že má SPD "jen" jedenáct procent, že to není třeba dvacet. Ve společnosti se skrývá únava spojená s napětím, riskantní kombinace, která se zatím nejvíc projevuje na odporu k dodržování základních (nezbytných) vládních nařízení. Odesce by možná více pomohlo, kdyby začala víc myslet na zchudlé občany, na lidi v maléru, kdyby se k nim netočila zády. V tomto smyslu byla hrubá chyba spojení s Babišem a snížení daní - pro bohaté.

Co nás čeká? Stát je zadlužen, ale Babiš, počítejme s tím, bude chtít dál uplácet. Nic jiného mu nezbývá. A zřejmě i dál strašit (s uprchlíky a muslimy mu to šlo náramně). Hra na spasitele země skončila.

